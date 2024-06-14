Туры на 3 дня в Торжке

Найдено 4 тура в категории «3-дневные туры» в Торжке, цены от 18 300 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Сокровища Селигера. Трехдневный тур
Авторский тур
3 дня
Сокровища Селигера. Трехдневный тур
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 18 300 за человека
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 27 600 за человека
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 2100019 990 за человека
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка с авторским туром. Вас ждут концерты, музеи и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Торжок, холл вашей гостиницы, 10:00-11:00
14 июня в 11:00
80 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «3-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Торжке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сокровища Селигера. Трехдневный тур
  2. Релакс-тур на Селигер на 4 дня
  3. Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
  4. Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Сколько стоит тур в Торжке в июне 2024
Сейчас в Торжке в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 18 300 до 80 300 со скидкой до 5%.
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