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Авторский тур
3 дня
Сокровища Селигера. Трехдневный тур
Начало: Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 18 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 27 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 2100019 990₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка с авторским туром. Вас ждут концерты, музеи и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Торжок, холл вашей гостиницы, 10:00-11:00
14 июня в 11:00
80 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «3-дневные туры»
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