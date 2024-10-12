Побываете в старинной усадьбе, где вам устроят настоящий светский
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой одежду для купания, шлёпки, небольшой рюкзак.
Проживание. Двухместное размещение в отеле, одноместное — за доплату. В стоимость тура входит пользование бассейном, сауной, тренажёрным залом, велосипедами, боулинг, биллиард.
Питание. В первый день — обед (борщ с фермерской сметаной и чесночной пампушкой, бочковые соленья, пожарская котлета с запечённой картошкой и ароматным маслом, хлеб, десерт, морс) и ужин (пожарская котлета с запечённой картошкой и ароматным маслом, бочковые соленья, фермерский хлеб, блинчики с джемом, морс). Во второй день — завтрак в отеле по системе «шведский стол», дегустация пастилы и мармелада, чаепитие с пирогами и сушками.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Вглубь эпох: быт уездного города
Встретимся в Торжке. Отправимся гулять по старому центру, пройдёмся по Торговой и Дворцовой площадям, узнаем подробности светской жизни 18-19 веков этого древнего купеческого городка.
Погрузимся в атмосферу средневековой Руси, посетив мужской Борисоглебский монастырь. В восстановленном Новоторжском кремле послушаем о старинном производстве монет и пройдём мастер-класс, получив на память собственноручно изготовленную чеканную «новоторку».
Разместимся в отеле и пообедаем блюдами древнерусской кухни. Затем заглянем в Музей золотного искусства, где нам дадут мастер-класс. Вышивка золотом — это очень кропотливый и трудоёмкий процесс: мастерицы поделятся секретами производства и познакомят вас с профессиональными инструментами, а вы своими руками сделаете сувенир.
По возвращении в гостиницу — атмосферный ужин и свободное время. Его можно провести в сауне или бассейне, боулинге или биллиарде.
«Оживший» Государев тракт
После завтрака освободим номера и начнём интерактивную экскурсию. После отправимся по Государеву тракту — дороге, по которой цари путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетим усадьбу 19 века, где нам устроят светский приём в гостиной с уроками манер, приличий, танцев и этикета той эпохи.
Далее — самостоятельный отдых. Свободное время можно посвятить дегустации новоторжской пастилы и авторского мармелада и посещению магазина-музея льна.
Затем нас ждёт экскурсия, посвящённая обычаям и традициям предков. Вы узнаете, как на Руси крестьяне жили, трудились, отмечали праздники, знакомились, играли свадьбы, выбирали место для строительства изб и употребляли хмельные напитки.
Завершим путешествие знакомством с культурой русского чаепития. Вы узнаете традиции, а также выпьете душистого чаю с сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку», с сушками и новоторжскими пирогами. Очень вкусная экскурсия!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 970 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Интерактивные программы: "Традиции русского чаепития" и "Государева дорога"
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Мастер-классы по чеканке монет, золотному шитью
Что не входит в цену
- Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле. Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (до 8 человек) составляет 12 970 ₽. В этом случае начало тура запланировано у станции метро «Речной вокзал» в 07:00