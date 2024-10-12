После завтрака освободим номера и начнём интерактивную экскурсию. После отправимся по Государеву тракту — дороге, по которой цари путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетим усадьбу 19 века, где нам устроят светский приём в гостиной с уроками манер, приличий, танцев и этикета той эпохи.

Далее — самостоятельный отдых. Свободное время можно посвятить дегустации новоторжской пастилы и авторского мармелада и посещению магазина-музея льна.

Затем нас ждёт экскурсия, посвящённая обычаям и традициям предков. Вы узнаете, как на Руси крестьяне жили, трудились, отмечали праздники, знакомились, играли свадьбы, выбирали место для строительства изб и употребляли хмельные напитки.

Завершим путешествие знакомством с культурой русского чаепития. Вы узнаете традиции, а также выпьете душистого чаю с сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку», с сушками и новоторжскими пирогами. Очень вкусная экскурсия!