Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту

Проведите незабываемые выходные в Торжке, окунитесь в атмосферу 19 века, узнайте о традициях древней Руси и насладитесь местной кухней
В путешествии выходного дня по уездному Торжку перед вами оживут картины прошлого: вы познакомитесь с историей Борисоглебского монастыря, Новоторжского кремля, Государева тракта.

Побываете в старинной усадьбе, где вам устроят настоящий светский
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приём с уроками танцев и этикета 19 века, а также узнаете о крестьянских традициях древней Руси.

Приобщиться к обрядам и обычаям предков вам помогут мастер-класс по чеканке монет и вышивке золотом и русское чаепитие с сушками и новоторжскими пирогами. Проживание в двухместных номерах отеля с возможностью одноместного размещения за доплату.

В стоимость тура включено пользование бассейном, сауной, тренажёрным залом, велосипедами, боулингом и бильярдом. Питание включает обед и ужин в первый день, завтрак и дегустацию пастилы и мармелада во второй день. Возможно участие с детьми старше 4 лет

Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой одежду для купания, шлёпки, небольшой рюкзак.

Проживание. Двухместное размещение в отеле, одноместное — за доплату. В стоимость тура входит пользование бассейном, сауной, тренажёрным залом, велосипедами, боулинг, биллиард.

Питание. В первый день — обед (борщ с фермерской сметаной и чесночной пампушкой, бочковые соленья, пожарская котлета с запечённой картошкой и ароматным маслом, хлеб, десерт, морс) и ужин (пожарская котлета с запечённой картошкой и ароматным маслом, бочковые соленья, фермерский хлеб, блинчики с джемом, морс). Во второй день — завтрак в отеле по системе «шведский стол», дегустация пастилы и мармелада, чаепитие с пирогами и сушками.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Вглубь эпох: быт уездного города

Встретимся в Торжке. Отправимся гулять по старому центру, пройдёмся по Торговой и Дворцовой площадям, узнаем подробности светской жизни 18-19 веков этого древнего купеческого городка.

Погрузимся в атмосферу средневековой Руси, посетив мужской Борисоглебский монастырь. В восстановленном Новоторжском кремле послушаем о старинном производстве монет и пройдём мастер-класс, получив на память собственноручно изготовленную чеканную «новоторку».

Разместимся в отеле и пообедаем блюдами древнерусской кухни. Затем заглянем в Музей золотного искусства, где нам дадут мастер-класс. Вышивка золотом — это очень кропотливый и трудоёмкий процесс: мастерицы поделятся секретами производства и познакомят вас с профессиональными инструментами, а вы своими руками сделаете сувенир.

По возвращении в гостиницу — атмосферный ужин и свободное время. Его можно провести в сауне или бассейне, боулинге или биллиарде.

Вглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного городаВглубь эпох: быт уездного города
2 день

«Оживший» Государев тракт

После завтрака освободим номера и начнём интерактивную экскурсию. После отправимся по Государеву тракту — дороге, по которой цари путешествовали между Москвой и Санкт-Петербургом. Посетим усадьбу 19 века, где нам устроят светский приём в гостиной с уроками манер, приличий, танцев и этикета той эпохи.

Далее — самостоятельный отдых. Свободное время можно посвятить дегустации новоторжской пастилы и авторского мармелада и посещению магазина-музея льна.

Затем нас ждёт экскурсия, посвящённая обычаям и традициям предков. Вы узнаете, как на Руси крестьяне жили, трудились, отмечали праздники, знакомились, играли свадьбы, выбирали место для строительства изб и употребляли хмельные напитки.

Завершим путешествие знакомством с культурой русского чаепития. Вы узнаете традиции, а также выпьете душистого чаю с сахаром «вприкуску», «вприглядку», «внакладку», с сушками и новоторжскими пирогами. Очень вкусная экскурсия!

«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт«Оживший» Государев тракт

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Интерактивные программы: "Традиции русского чаепития" и "Государева дорога"
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Мастер-классы по чеканке монет, золотному шитью
Что не входит в цену
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при перемещении по всему маршруту на собственном автомобиле. Стоимость тура с трансфером от/до Москвы на минивэне (до 8 человек) составляет 12 970 ₽. В этом случае начало тура запланировано у станции метро «Речной вокзал» в 07:00
Где начинаем и завершаем?
Начало: Торжок, 11:00
Завершение: Торжок, после 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Торжка

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхСвятые места2-дневные турыВсе турыОбзорныеМонастыри, церкви, храмы

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