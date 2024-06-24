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Авторский тур
5 дней
Сокровища Селигера. Тур на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
от 30 050₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур на Селигер на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
от 27 600₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
3 дня
Золотая осень на Селигере. Тур на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 2100019 990₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний отдых на Селигере. 8 дней в Тверской области
Начало: Санкт-Петербург
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 45 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные по-купечески: гастротур в Торжок с поездкой по Государеву тракту
Проведите незабываемые выходные в Торжке, окунитесь в атмосферу 19 века, узнайте о традициях древней Руси и насладитесь местной кухней
Начало: Торжок, 11:00
12 окт в 11:00
9 970₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мелодии прошлого и настоящего: музыкальные выходные в Торжке
Погрузитесь в атмосферу старинного Торжка с авторским туром. Вас ждут концерты, музеи и знаменитые пожарские котлеты
Начало: Торжок, холл вашей гостиницы, 10:00-11:00
14 июня в 11:00
80 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «Можно с детьми»
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