Программа тура по дням
Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок
07:00 Подача автобуса. ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (автобус будет стоять между памятником В. И. Ленину и Домом Советов).
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.
11:00 прибытие в Крестцы. В поселке Крестцы находится единственная на Северо-Западе России круглогодичная фабрика по изготовлению елочных игрушек! Это самая настоящая мастерская, в которой создается новогодняя сказка, а из обычного стекла там творят чудеса. На фабрике работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая ее от начала и до конца.
Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. У вас будет возможность сделать для себя настоящую ёлочную игрушку!
13:30 обед в кафе «Подворье».
Переезд в Вышний Волочёк.
15:00 Экскурсия в Музей стекла «Красный Май», который теперь располагается в новом здании в центре города. Музей стекла был основан на базе завода «Красный май» и является одним из крупнейших в России музеев стекла. В экспозициях музея представлены массовые и авторские изделия из стекла начиная с 1870 года: богатейшая коллекция изделий из технического и художественного стекла, которая насчитывает более 4 тысяч предметов.
16:15 Экскурсия в музей Валенок. Музей открылся совсем недавно – в 2012 году при фабрике по производству валенок. В музее выставлены не только образцы валенок всевозможных цветов и моделей, но и старинное оборудование для их производства. Привлекает всеобщее внимание необычный экспонат, носящий имя «Царь-валенок». Его высота 2 метра 25 см, вес 52 кг. Размер обуви – 201-ый…
Посещение и осмотр Казанского монастыря (только в летний период).
Переезд в Торжок. Размещение в отеле.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Старица
Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу.
Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.
11:30 экскурсия в музей Золотного шитья.
Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.
Переезд в Лихославль.
13:30 посещение гончарной фабрики в Лихославле. Посещение керамического производства, знакомство с историей народных художественных промыслов, с образной стилизацией глиняных игрушек, с секретами мастерства создания керамических изделий; мастер-класс по лепке глиняной игрушки с вручением диплома; посещение музея предприятия народных художественных промыслов ЗАО "Художественные промыслы".
Обед.
Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Стоимость тура на человека в рублях:
|Гостиница «Торжок», г. Торжок
|2-местный номер (раздельные кровати)
|13 730
|2-местный номер «Люкс»
|14 490
|Дополнительное место в номере
|12 210
|1-местный номер
|15 240
|Отель «Староямская»
|2-х местный номер стандарт (2 кровати)
|15 100
|2-х местный номер стандарт (2-спальная кровать)
|14 750
|3-х местный номер стандарт (3 кровати)
|14 180
|1-местный номер стандарт
|17 370
|Доп. место
|11 750
|Скидка школьникам до 16 лет, пенсионерам – 250 рублей
Варианты проживания
Торжок
Отель "Торжок" расположен в городе с одноименным названием. Он отлично подойдет для тех кто ищет комфортное размещение и хочет приехать вместе со своим домашним животным. На всей территории открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.
В номерном фонде отеля насчитывается 35 комфортабельных номеров. Все они имеют современное оформление и включают в себя удобные спальные места, качественную мебель и телевизор. В собственной ванной комнате обязательно есть душ. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Вкусные и сытные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. Также поесть можно в супермаркете поблизости. Продукты можно купить в ближайших супермаркетах или на рынке.
Специально для деловых людей предусмотрен конференц-зал в котором будет удобно проводить переговоры и устраивать собеседования.
Рядом находится музей Пушкина, Никольская церковь и Борисоглебский монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 60 километров.
Староямская
Спа-отель находится в Тверской области. К услугам постояльцев прачечная, массаж, ночной клуб, боулинг, бильярд, бассейн, сауна, сувенирный магазин на территории, парковка и доступ в интернет.
Номерной фонд оборудован одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, шкафом, столом, тумбочками, стульями. Из техники предоставляется телевизор, кондиционер.
В ресторане подаются блюда разнообразной кухни. В баре большой выбор прохладительных напитков.
Рядом есть: Никольская церковь, Борисоглебский монастырь и музей Пушкина. Дорога в пути до железнодорожного вокзала составляет примерно пять минут, до аэропорта расстояние составляет 59 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Проживание гостинице, в номере выбранной категории
- Питание: 1 завтрак 2 обеда
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, мастер-класс
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.