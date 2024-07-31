Города-Мастера Тверской области

Хотите узнать больше о настоящих городах-мастерах России? Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по городам Тверской области! Торжок – город-музей, который прославился своими деревянными и каменными зодчими. Посетите музей Золотного
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шитья – древнее искусство, сохранившееся до наших дней.

В Лихославле вас ждет посещение керамического производства, знакомство с историей народных художественных промыслов. Вышний Волочек - город, известный своими ткацкими мастерами и промысловыми изделиями. Вы посетите музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок. А также вы попробуете местную кухню и поучаствуете в мастер-классе по изготовлению ёлочных игрушек.

5
1 отзыв
Города-Мастера Тверской области
Города-Мастера Тверской области
Города-Мастера Тверской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок

07:00 Подача автобуса. ст. м."Московская", Демонстрационный проезд (автобус будет стоять между памятником В. И. Ленину и Домом Советов).

07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Бытовые остановки. Путевая информация.

11:00 прибытие в Крестцы. В поселке Крестцы находится единственная на Северо-Западе России круглогодичная фабрика по изготовлению елочных игрушек! Это самая настоящая мастерская, в которой создается новогодняя сказка, а из обычного стекла там творят чудеса. На фабрике работают стеклодувы и художники, которые делают каждую игрушку уникальной, создавая ее от начала и до конца.

Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. У вас будет возможность сделать для себя настоящую ёлочную игрушку!

13:30 обед в кафе «Подворье».

Переезд в Вышний Волочёк.

15:00 Экскурсия в Музей стекла «Красный Май», который теперь располагается в новом здании в центре города. Музей стекла был основан на базе завода «Красный май» и является одним из крупнейших в России музеев стекла. В экспозициях музея представлены массовые и авторские изделия из стекла начиная с 1870 года: богатейшая коллекция изделий из технического и художественного стекла, которая насчитывает более 4 тысяч предметов.

16:15 Экскурсия в музей Валенок. Музей открылся совсем недавно – в 2012 году при фабрике по производству валенок. В музее выставлены не только образцы валенок всевозможных цветов и моделей, но и старинное оборудование для их производства. Привлекает всеобщее внимание необычный экспонат, носящий имя «Царь-валенок». Его высота 2 метра 25 см, вес 52 кг. Размер обуви – 201-ый…

Посещение и осмотр Казанского монастыря (только в летний период).

Переезд в Торжок. Размещение в отеле.

Крестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей ВаленокКрестцы. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек. Вышний Волочёк. Музей стекла «Красный Май» и Музей Валенок
2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Старица

Завтрак.

Обзорная экскурсия по городу.

Торжок – один из древнейших городов Верхневолжья. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII-XIX веков, среди которых: деревянная церковь Вознесения XVII века, Путевой дворец, построенный при Екатерине Великой, комплекс Борисоглебского монастыря, Спасо-Преображенский собор, архитектурные шедевры XVIII века Н. А. Львова с единственным в России памятником великому зодчему, многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

11:30 экскурсия в музей Золотного шитья.

Торжок – единственный русский город, сумевший сохранить это древнее искусство до наших дней. Экспонаты музея отражают историю и современное состояние торжокского золотного шитья и других видов народной ручной и машинной вышивки.

Переезд в Лихославль.

13:30 посещение гончарной фабрики в Лихославле. Посещение керамического производства, знакомство с историей народных художественных промыслов, с образной стилизацией глиняных игрушек, с секретами мастерства создания керамических изделий; мастер-класс по лепке глиняной игрушки с вручением диплома; посещение музея предприятия народных художественных промыслов ЗАО "Художественные промыслы".

Обед.

Отъезд в Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 23:00.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». СтарицаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Тверь строгая, чинная, великолепная». Старица

Проживание

Тур предполагает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Стоимость тура на человека в рублях:
Гостиница «Торжок», г. Торжок
2-местный номер (раздельные кровати)13 730
2-местный номер «Люкс»14 490
Дополнительное место в номере12 210
1-местный номер15 240
Отель «Староямская»
2-х местный номер стандарт (2 кровати)15 100
2-х местный номер стандарт (2-спальная кровать)14 750
3-х местный номер стандарт (3 кровати)14 180
1-местный номер стандарт17 370
Доп. место11 750
Скидка школьникам до 16 лет, пенсионерам – 250 рублей

Варианты проживания

Торжок

1 ночь

Отель "Торжок" расположен в городе с одноименным названием. Он отлично подойдет для тех кто ищет комфортное размещение и хочет приехать вместе со своим домашним животным. На всей территории открыт свободный доступ к бесплатной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка.

В номерном фонде отеля насчитывается 35 комфортабельных номеров. Все они имеют современное оформление и включают в себя удобные спальные места, качественную мебель и телевизор. В собственной ванной комнате обязательно есть душ. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Вкусные и сытные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. Также поесть можно в супермаркете поблизости. Продукты можно купить в ближайших супермаркетах или на рынке.

Специально для деловых людей предусмотрен конференц-зал в котором будет удобно проводить переговоры и устраивать собеседования.

Рядом находится музей Пушкина, Никольская церковь и Борисоглебский монастырь. Расстояние до аэропорта составляет примерно 60 километров.

ТоржокТоржокТоржокТоржокТоржокТоржокТоржокТоржок

Староямская

1 ночь

Спа-отель находится в Тверской области. К услугам постояльцев прачечная, массаж, ночной клуб, боулинг, бильярд, бассейн, сауна, сувенирный магазин на территории, парковка и доступ в интернет.

Номерной фонд оборудован одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, шкафом, столом, тумбочками, стульями. Из техники предоставляется телевизор, кондиционер.

В ресторане подаются блюда разнообразной кухни. В баре большой выбор прохладительных напитков.

Рядом есть: Никольская церковь, Борисоглебский монастырь и музей Пушкина. Дорога в пути до железнодорожного вокзала составляет примерно пять минут, до аэропорта расстояние составляет 59 км.

СтароямскаяСтароямскаяСтароямскаяСтароямскаяСтароямскаяСтароямская

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Проживание гостинице, в номере выбранной категории
  • Питание: 1 завтрак 2 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музеи, мастер-класс
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
31 июл 2024
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная погода. Озеро теплое, все накупались вдоволь. Посетили Валдай, Нилову Пустынь, Торжок.
Спасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечнаяСпасибо Большой Стране за организацию такого замечательного отдыха. Всем советую побывать на Селигере. Была прекрасная солнечная

Тур входит в следующие категории Торжка

На автобусе2-дневные турыВсе туры

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