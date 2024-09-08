Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом.
Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!
Описание экскурсии
Дружеское приключение
До старта маршрута доедем на комфортной машине, а дальше отправимся в пеший поход — в вашем темпе, с остановками для отдыха, созерцания и фотографирования. Я проведу вас безопасной и живописной дорогой, на сложных участках организую страховку. Обещаю — вы погрузитесь в атмосферу непринужденного знакомства с дивной природой, а также найдете лучшие ракурсы для фото.
Каменные исполины и многовековые деревья
У горного массива Индюк три вершины, на каждую мы поднимемся и полюбуемся фантастическими видами. По пути вы вдоволь подышите чистейшим горным воздухом, увидите множество скал, разбросанных среди лесов, редчайшие цветы и «каменное море». Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны.
Кому подойдет поход
Путешественникам без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Идеально как первый поход в горы!
Организационные детали
- Транспорт из Туапсе Лазаревского и обратно включен в стоимость
- Продолжительность экскурсии 5-7 часов (без учета дороги), полная длительность будет зависеть от ситуации на дорогах
- Протяженность пешеходной части 10-12 км
- Обязательно надевайте спортивную обувь с цепкой подошвой и возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Единственный момент, но это больше вопрос к себе - очень важно готовиться к таким мероприятиям
Шикарные виды, очень интересный маршрут. Гид Алексей проведёт вас самыми удивительными тропами, рекомендую!