Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)

Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Лучше гор могут быть только горы с опытным проводником.

Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом.

Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!
5
7 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Дружеское приключение

До старта маршрута доедем на комфортной машине, а дальше отправимся в пеший поход — в вашем темпе, с остановками для отдыха, созерцания и фотографирования. Я проведу вас безопасной и живописной дорогой, на сложных участках организую страховку. Обещаю — вы погрузитесь в атмосферу непринужденного знакомства с дивной природой, а также найдете лучшие ракурсы для фото.

Каменные исполины и многовековые деревья

У горного массива Индюк три вершины, на каждую мы поднимемся и полюбуемся фантастическими видами. По пути вы вдоволь подышите чистейшим горным воздухом, увидите множество скал, разбросанных среди лесов, редчайшие цветы и «каменное море». Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны.

Кому подойдет поход

Путешественникам без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Идеально как первый поход в горы!

Организационные детали

  • Транспорт из Туапсе Лазаревского и обратно включен в стоимость
  • Продолжительность экскурсии 5-7 часов (без учета дороги), полная длительность будет зависеть от ситуации на дорогах
  • Протяженность пешеходной части 10-12 км
  • Обязательно надевайте спортивную обувь с цепкой подошвой и возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
8 сен 2024
Мы в полном восторге! Нам повезло с потрясающим гидом, Максим сделал этот поход комфортным, интересным и незабываемым! Хотелось бы отметить индивидуальный подход: темп, время для отдыха и помощь при «восхождении»,
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Максим подбирал все это исходя из нашего состояния, что очень важно на этом маршруте! Ну и конечно же мы остались под огромным впечатлением от места, незабываемый опыт который очень хочется повторить!))

P.S. Отдельное спасибо за перекус (хлеб и лучок были просто великолепны!))

Мы в полном восторге! Нам повезло с потрясающим гидом, Максим сделал этот поход комфортным, интересным иМы в полном восторге! Нам повезло с потрясающим гидом, Максим сделал этот поход комфортным, интересным иМы в полном восторге! Нам повезло с потрясающим гидом, Максим сделал этот поход комфортным, интересным и
Е
10 июн 2024
Отличный поход, получила большое удовольствие. Гид показал, как ходить по горам, помогал в сложные моменты. Гид хорошо знает маршрут. Дорога до места быстрая и комфортная.
М
12 ноя 2022
Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память и память всех воинов. Маршрут, на мой взгляд, не из
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лёгких, но как, наверное, и любой поход в горы для людей физически подготовленных. Если учесть, что бойцы шли не так на легке, как мы, а с оружием, которое тоже даёт вес, то про себя поняла, что слабак я. Поход сопровождался рассказом о боях в этих местах. Природа завораживает там и запах свой, какой-то особенный, не такой, как в наших лесах. Алексей позаботился о нас взяв с собой спрей от кровососущих насекомых и палки для хотьбы, которые очень пригодились на пути. Большое ему спасибо! На привале Алексей угощал нас травяным чаем. Спуск для меня оказался сложнее, чем подъем. Синяк на пальце до сих пор напоминает о спуске☺. Алексей предупреждал, что нужно взять одежду запасную, чтобы потом переодеться. Взять мы её взяли, но переодели потом, после спуска, только младшего сына, остальные решили не переодевать и очень об этом пожалели, так как вернулись в гостиницу с клещами на теле, а младший-умничка, что переоделся, без них. Про клещей Алексей тоже предупреждал. Большое ему спасибо за грамотный маршрут и заботу!

Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода
Н
23 июн 2021
Мы до сих пор не верим, что мы это сделали!!!!!. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее пройти, где можно сделать самый удачный кадр, подбадривал, когда казалось,
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что ты уже не можешь двигаться дальше. А чего стоит чашечка кофе на вершине горы… Ооо этот волшебный аромат кофе. . Алексей с отличным чувством юмора, время пролетело незаметно и весело.

Ю
13 июн 2021
Поход - супер! Алексей отличный проводник и конечно в следующий раз, за походами/экскурсиями только к нему.
Единственный момент, но это больше вопрос к себе - очень важно готовиться к таким мероприятиям
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как следует - как минимум брать с собой обувь для трекинга (обычные кроссовки как-то не очень себя показали, скользят по камням) и быть в приличной физической форме. Тогда вообще поход-огонь будет!

Е
6 мая 2021
Очень крутая экскурсия! Мы не ожидали увидеть такую красоту. Получили массу эмоций. Гид спокойный, терпеливый, не торопил, давал время на все, что нам было нужно, когда в следущий раз приедем - однозначно к Алексею на экскурсии.
Ксения
12 сен 2020
Незабываемое приключение!
Шикарные виды, очень интересный маршрут. Гид Алексей проведёт вас самыми удивительными тропами, рекомендую!

Входит в следующие категории Туапсе

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