В начале прогулки вы наденете наушники и с помощью приложения на смартфоне станете участником необычного радиоэфира. В гости к ведущим придёт историк, чтобы рассказать о Туапсе, а вы с репортёром отправитесь по местам, о которых будут говорить в студии. Авторский текст, саунд-дизайн и голоса актёров создадут атмосферу, в которой вы окажетесь частью представления, а улицы послужат декорациями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вместе с ведущим, репортёром и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, Туапсе? Все этапы аудиэкскурсии подробно описаны. Вас проведут по маршруту, чтобы вы не заблудились. Каждый этап будет сопровождаться фотографией и подробными навигационными подсказками.

🔷 Вы познакомитесь с историей города; прогуляетесь по местам, где всё начиналось; представите, как Туапсе развивался. Откроете места, которые не покажут на обычной экскурсии, и даже заглянете в будущее. Будут истории о простых горожанах, живших здесь в разные периоды и формировавших облик города. Среди прочего, вы услышите историю открытия железной дороги и детали Туапсинской операции.

🔷 Прогулка начнётся в районе памятника Кисилёву и завершится на площади Октябрьской революции. В программе аудиоспектакля: фонтан «Каменный цветок», церковь Алексия, Горка героев и многое другое.

Следуйте за голосом — и вам откроются тайны этого города!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно