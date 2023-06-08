Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи

Нетривиальный способ познакомиться с городом и его историей

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Ответы на вопросы
В начале прогулки вы наденете наушники и с помощью приложения на смартфоне станете участником необычного радиоэфира.

В гости к ведущим придёт историк, чтобы рассказать о Туапсе, а вы с репортёром отправитесь по местам, о которых будут говорить в студии.

Авторский текст, саунд-дизайн и голоса актёров создадут атмосферу, в которой вы окажетесь частью представления, а улицы послужат декорациями.
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Туапсе: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вместе с ведущим, репортёром и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, Туапсе? Все этапы аудиэкскурсии подробно описаны. Вас проведут по маршруту, чтобы вы не заблудились. Каждый этап будет сопровождаться фотографией и подробными навигационными подсказками.

🔷 Вы познакомитесь с историей города; прогуляетесь по местам, где всё начиналось; представите, как Туапсе развивался. Откроете места, которые не покажут на обычной экскурсии, и даже заглянете в будущее. Будут истории о простых горожанах, живших здесь в разные периоды и формировавших облик города. Среди прочего, вы услышите историю открытия железной дороги и детали Туапсинской операции.

🔷 Прогулка начнётся в районе памятника Кисилёву и завершится на площади Октябрьской революции. В программе аудиоспектакля: фонтан «Каменный цветок», церковь Алексия, Горка героев и многое другое.

Следуйте за голосом — и вам откроются тайны этого города!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника А.А. Киселёву
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
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Летние

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