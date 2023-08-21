Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для треккинга по каньону реки Бешенка - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя могут быть менее стабильные погодные условия. В остальные месяцы возможно прохождение маршрута, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу, что может снизить комфортность прогулки.

Если вы готовы разбавить пляжный отдых настоящим приключением - отправляемся в путь! Во время треккинга по каньонам Бешенки, нетронутым цивилизацией, вы полюбуетесь красотой, которую природа создавала сотни тысяч лет.Найдете секретные

водопады и купели, прикоснетесь к гладким белым скалам и забудете о суете, оставшись наедине с тропическим лесом. Два каньона реки Бешенка, расположенные близко друг к другу, но имеющие поразительно разный ландшафт и характер, подарят вам незабываемые впечатления. Первый каньон более тихий и тенистый, а речная вода здесь прозрачная и спокойная. Второй каньон наполнен светом, а вода Бешенки здесь приобретает голубой оттенок. Вы почувствуете себя первооткрывателем, погрузившись в дикую и первозданную природу Туапсинского района

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В основе треккинга — один из каньонов Бешенки, который вы можете выбрать перед началом экскурсии.

🌿 Первый каньон более тихий и тенистый, а речная вода здесь прозрачная и спокойная. Вы проберетесь через заросли тропической зелени, пройдете под фактурными нависающими стенами каньона 15-20 метров: в некоторых местах расстояние между ними сужается до пары метров, создавая потрясающий природный коридор.

🌿 Второй каньон наполнен светом, а вода Бешенки здесь приобретает голубой оттенок. Вас покорят широкие гладкие стены из белой породы, отшлифованные бурным потоком воды. А еще мы отыщем природные купели (одна из них даже в форме сердца) и небольшие живописные водопады.

Отдохнуть от цивилизации

Мы погрузимся в настоящую дикую и первозданную природу Туапсинского района, ощутим медитативное спокойствие. Я знаю наверняка: вы почувствуете себя первооткрывателем!

Организационные детали