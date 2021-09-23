Что вас ожидает

Два каньона — два мира

В основе треккинга — два каньона реки Бешенка, расположенные близко друг к другу, но имеющие поразительно разный ландшафт и характер:

🌿 Первый каньон более тихий и тенистый, а речная вода здесь прозрачная и спокойная. Вы проберетесь через заросли тропической зелени, пройдете под фактурными нависающими стенами каньона 15-20 метров: в некоторых местах расстояние между ними сужается до пары метров, создавая потрясающий природный коридор.

🌿 Второй каньон наполнен светом, а вода Бешенки здесь приобретает голубой оттенок. Вас покорят широкие гладкие стены из белой породы, отшлифованные бурным потоком воды. А еще мы отыщем природные купели (одна из них даже в форме сердца) и небольшие живописные водопады.

Отдохнуть от цивилизации

На нашем маршруте вы не встретите поручней, лестниц и других признаков цивилизации. Мы погрузимся в настоящую дикую и первозданную природу Туапсинского района, ощутим медитативное спокойствие. Если захотите, я расскажу о природных особенностях и геологии этих мест, их истории и легендах, либо просто дам вам насладиться звукотерапией леса. Одно я знаю наверняка: вы почувствуйте себя первооткрывателем.

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