Треккинг по каньонам реки Бешенка

Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района

5
7 отзывов
Если вы готовы разбавить пляжный отдых настоящим приключением — отправляемся в путь! Во время треккинга по каньонам Бешенки, нетронутым цивилизацией, вы полюбуетесь красотой, которую природа создавала сотни тысяч лет.

Найдете секретные водопады и купели, прикоснетесь к гладким белым скалам и забудете о суете, оставшись наедине с тропическим лесом.
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Треккинг по каньонам реки Бешенка

Что вас ожидает

Два каньона — два мира

В основе треккинга — два каньона реки Бешенка, расположенные близко друг к другу, но имеющие поразительно разный ландшафт и характер:

🌿 Первый каньон более тихий и тенистый, а речная вода здесь прозрачная и спокойная. Вы проберетесь через заросли тропической зелени, пройдете под фактурными нависающими стенами каньона 15-20 метров: в некоторых местах расстояние между ними сужается до пары метров, создавая потрясающий природный коридор.

🌿 Второй каньон наполнен светом, а вода Бешенки здесь приобретает голубой оттенок. Вас покорят широкие гладкие стены из белой породы, отшлифованные бурным потоком воды. А еще мы отыщем природные купели (одна из них даже в форме сердца) и небольшие живописные водопады.

Отдохнуть от цивилизации

На нашем маршруте вы не встретите поручней, лестниц и других признаков цивилизации. Мы погрузимся в настоящую дикую и первозданную природу Туапсинского района, ощутим медитативное спокойствие. Если захотите, я расскажу о природных особенностях и геологии этих мест, их истории и легендах, либо просто дам вам насладиться звукотерапией леса. Одно я знаю наверняка: вы почувствуйте себя первооткрывателем.

Организационные детали

  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается проход к одному из каньонов: 200 руб. с человека
  • Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
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7 реальных отзывов от туристов

С
23 сен 2021
Старт похода. Идём по пересеченной местности. Крутые подъёмы и спуски. С нами мама с надорваным миниском, друг с защимлением мышц спины и тётушка 71 года… Моя единственная мысль - куда я всех притащила 😖 Но я даже не догадывалась, что это все цветочки. Все самое крутое впереди 😳 Заказывая экскурсию с пометкой "можно детям и неподготовленным", я ни разу не ожидала поход босиком по камням по колено в воде, отвесные скалы, скользкие камни, заныривания в ледяную воду, уходящую из под ног землю (благо есть стальной трос вдоль горы) и умопомрачительные виды 😍Было страшно, было мокро, было холодно (зачастую, одновременно), но я как человек, рождённый и выросший горах, могу смело сказать, что это уровень! Затраченные усилия стоят и процесса, и результата. Потрясающие виды и красота, доступная лишь тем, кто готов бросить вызов. И ничего бы этого не было без нашего гида. Вячеслав страховал каждого, убеждался, что все в тайминге, и держал все под контролем. Поход дополнили очень увлекательные и познавательные рассказы обо всем, о чем бы ни спросил каждый, а также заботливо приготовленный горячий чай с вкусняшками. Атмосфера риска, драйва, вызова, взаимоподдержки и дружелюбия… Равнодушным не остался ни один из путников. Славе привет и спасибо за впечатления 🤗
Анатолий
18 сен 2021
Огромная благодарность Вячеславу за экскурсию. Мы суженой получили неописуемое удовольствие от похода. Красивые каньоны, живописная река, определенный экстрим передвижения, шикарные виды окружающей природы - все это в комплексе даёт набор незабываемых впечатлений. Про Вячеслава можно сказать одно - человек на своём месте. Знающий и любящий свой край, тактичный, вежливый, готовый в любую минуту придти на помощь. Рекомендуем всем данную экскурсию. Любовь, Анатолий.
П
22 авг 2021
Замечательная экскурсия, очень красивые виды! Спасибо Вячеславу за страховку и моральную поддержку! Отдельно спасибо за горячий чай с печеньем в горных условиях! Вячеслав, желаем тебе здоровья и успеха!
Наташа
19 авг 2021
Огромное спасибо гиду от всего нашего коллектива! Весьма разношерстного: в группе был ребенок девяти лет, девушка без горного опыта вообще, девушка с травмой колена и два пейзажных фотографа, которые еще всех тормозили. Но Вячеслав при таких данных провел нас так, что удовольствие получили все! И, главное, все получили от прогулки то, что хотели.

Хочу с удовольствием отметить, что с самого начала у нас возникло ощущение, что если мы со Славой не друзья, то, как минимум, хорошие знакомые. С ним было очень комфортно! На протяжении самого маршрута части участников он показывал, откуда лучше сделать фото, а части - как лучше пройти. Каньон оборудованный, но иногда проще пройти по воде, и он на каждом участке рассказывал, где и как лучше. Самых неопытных он страховал, вплоть до того, что рассказывал, как повернуться и куда поставить ногу. Это - ценно!

Отдельно хочу отметить ну просто нереальную красоту этих мест. Ни одно фото не передаст красоты скал, чистоту воды. Если вы смотрите фото и думаете: "о! какая она прозрачная, какой красивый голубой цвет", так вот, в живую она еще более прозрачная, а в некоторых ванных еще более голубая! Вы удивитесь, но там настолько чистая вода в некоторых ванных, что, кажется, там по колено. Вот, рукой до камешков на дне можно дотянуться. А нет. Слава сказал, с головой:))))

Однозначно, если вы отдыхаете в этих краях, то вот в этот каньон надо идти в первую очередь. Ну и конечно, с этим гидом.

Мы вот например теперь точно знаем, что когда снова (а это будет скоро), поедем в эти края, обязательно пойдем со Славой. И Вам советуем.
Е
14 авг 2021
Великолепная организация похода. Выбрали дикий маршрут. Поднялись на 3 водопада. И это при том что с погодой не сильно повезло, шёл дождь. Вячеслав грамотно руководил. Подсказывал где лучше поставить ногу или зацепиться рукой. Впечатлений масса. Кайфа и драйва море. Советую.
Анна
2 авг 2021
Очень красивые места, фото получились замечательные! В нашей компании были дети -6 и 12 лет, но они отлично справились, получше взрослых:-)
Гид страховал детей, шли в комфортном темпе, никто никого не торопил, любовались окрестными видами.
На привале был чай с печеньками от гида.
Единственное по возможности лучше планировать поход в будни-мы пошли в субботу, и желаемого уединения с природой не получилось.
С
13 июля 2021
Вячеслав очень внимательный водитель и проводник. В трудных местах поддерживал, помогал а на привале напоил вкусным чаем со сладостями. Обязательно возьмите обувь чтобы ходить по воде. Места очень красивые. Спасибо Вячеславу! Рекомендуем!

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