Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
Если вы готовы разбавить пляжный отдых настоящим приключением - отправляемся в путь! Во время треккинга по каньонам Бешенки, нетронутым цивилизацией, вы полюбуетесь красотой, которую природа создавала сотни тысяч лет.
Найдете секретные читать дальшеуменьшить
водопады и купели, прикоснетесь к гладким белым скалам и забудете о суете, оставшись наедине с тропическим лесом.
Два каньона реки Бешенка, расположенные близко друг к другу, но имеющие поразительно разный ландшафт и характер, подарят вам незабываемые впечатления. Первый каньон более тихий и тенистый, а речная вода здесь прозрачная и спокойная. Второй каньон наполнен светом, а вода Бешенки здесь приобретает голубой оттенок.
Вы почувствуете себя первооткрывателем, погрузившись в дикую и первозданную природу Туапсинского района
Лучшее время для треккинга по каньону реки Бешенка - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя могут быть менее стабильные погодные условия. В остальные месяцы возможно прохождение маршрута, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу, что может снизить комфортность прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Первый каньон
Второй каньон
Секретные водопады
Природные купели
Описание экскурсии
В основе треккинга — один из каньонов Бешенки, который вы можете выбрать перед началом экскурсии.
🌿 Первый каньон более тихий и тенистый, а речная вода здесь прозрачная и спокойная. Вы проберетесь через заросли тропической зелени, пройдете под фактурными нависающими стенами каньона 15-20 метров: в некоторых местах расстояние между ними сужается до пары метров, создавая потрясающий природный коридор.
🌿 Второй каньон наполнен светом, а вода Бешенки здесь приобретает голубой оттенок. Вас покорят широкие гладкие стены из белой породы, отшлифованные бурным потоком воды. А еще мы отыщем природные купели (одна из них даже в форме сердца) и небольшие живописные водопады.
Отдохнуть от цивилизации
Мы погрузимся в настоящую дикую и первозданную природу Туапсинского района, ощутим медитативное спокойствие. Я знаю наверняка: вы почувствуете себя первооткрывателем!
Организационные детали
При желании можно посетить оба каньона
Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость
Дополнительно оплачивается проход к одному из каньонов: 400 руб. с человека
Маршрут низкого уровня сложности. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам
С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой, купальник, перекус и воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Туапсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые читать дальшеуменьшить
красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:)
Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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Ольга
Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты природы, веселый и непринужденный диалог, полезная и бодрящая прогулка по читать дальшеуменьшить
каньону и его окрестностям! Отдельного восхищения заслуживает кристально чистая вода горной реки Букепки в каньоне и купание в ней. В продолжение всей экскурсии Вячеслав внимательно указывал нам на все особенности ландшафта и увлекательно рассказывал о местах, по которым мы проходим, делясь собственным опытом и историями своих походов. Так что все замечательно! Вячеславу желаем профессионального успеха и благодарных туристов, однозначно будем рекомендовать путешествие друзьям и знакомым!
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Светлана
3 июля 2023 ходили с Вячеславом на экскурсию по каньонам реки Бешенки. Двое взрослых, двое детей 12 и 15 лет. В восторге вся семья! Вячеслав - чудесный рассказчик, было очень читать дальшеуменьшить
приятно беседовать, такое ощущение, что он знает все). Сама экскурсия длилась около 7 часов, в конце ощущалась приятная усталость. Каньон - непередаваемый красоты, сделали замечательные фото! Кое-где преодолевали путь вброд, где-то по скале, искупались в горной ледяной реке, поэтому это такое прекрасное небольшое приключение не только для детей, но и для нас, взрослых! Теперь обязательно, как будем в этих краях, свяжемся с Вячеславом и отправимся в другие походы! А их у него множество! Очень благодарны ему, трекинг получился замечательным, мы полны впечатлений!
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Мария
Очень понравилось. Два следующих дня ходила без задних ног, но это того стоило. Для тех кто хочет чего-то нового, пройти по тропам не вытоптанным толпами туристов. Прошлись по двум каньонам искупались читать дальшеуменьшить
практически во всех доступных чашах до которых смогли добраться с прозрачной бирюзовой водой. Несмотря на то, что в этот день стояла удушающая жара, в каньоне прохладно, вода бодрит, деревья дают приятную полутень. Поэтому можно идти даже в летний зной. Теперь о нашем сопровождающем Славе. Действительно профессионал. Шли группой из трёх человек я и два мальчика 10 и 13 лет. Тринадцатилетнего укачало (у него часто это бывает) в дороге и настроение было ужасное, совсем никуда не хотел идти. Принимался два раза саботировать наше путешествие. И Слава нашёл к нему подход (хватило ж человеку терпения🤯). В общем, теперь пересказывает истории Славы, не без доли восхищения(🤘🏻 Особенно). Младший сын вообще в восторге от всего. Сказал, что это пока лучший его поход, хотя мы часто ходим в походы (в том числе и в горы). Слава очень интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Мы узнали очень много нового. Ну и, конечно, постоянный контроль и страховка с его стороны, позволили мне преодолеть даже страх высоты. Фото, конечно, не могут передать той атмосферы и красоты.
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Татьяна
Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей. Гиду Вячеславу огромное спасибо. Поддерживал, подсказывал куда наступить, как подержаться, в сложных (для нас) местах. На привале напоил вкусным чаем с мёдом и баранками) Приятное общение, непринужденные беседы. Отличный парень! Получила большое удовольствие от похода Уставшая,но счастливая))!!!
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Мария
Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
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Айдар
Прекрасные впечатления на ближайшие пару месяцев точно 😃. Ходили на второй каньон (не оборудованный) местами страшно, но Вячеслав подсказывал и поддерживал) Отдельное спасибо за чай и мëд) Классные рассказы по геологии и в целом общение) Рекомендую всем! Любителям активного отдыха и приключений особенно понравится)
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