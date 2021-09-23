Все экскурсии в Туапсе
Доступно 8 экскурсий 🚌 в Туапсе на 2021 год, 18 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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4ч
1 700₽
за 1 чел.
Путешествие в горный хутор Анастасиевка
Экскурсия выходного дня на горный хутор Анастасиевка в Туапсинском районе подойдет для поездки всей семьей,...
По субботам с 01.05.2021
Индивидуальная экскурсия
6ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-7 чел.
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Отправиться на поиски тропических ущелий, белоснежных скал, купелей и водопадов Туапсинского района
Индивидуальная экскурсия
3ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
8 500₽
за 1-7 чел.
Поход к скале Киселева
Отправиться к отвесной скале, древнему рифу и заброшенным военным объектам в окрестностях Туапсе
Индивидуальная экскурсия
4ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
Прогуляться по южному лесу среди лиан и орхидей и подняться на красивейшую скалу побережья
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 000₽
за 1-7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Маршрут среднего уровня сложности — под облака и над окрестностями Туапсе
Индивидуальная экскурсия
6ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Поход по заповедному лесу — к горам Индюк
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Последние отзывы «Экскурсии Туапсе»
- ССветлана23 сентября 2021Старт похода. Идём по пересеченной местности. Крутые подъёмы и спуски. С нами мама с надорваным миниском, друг с защимлением мышц спины и тётушка 71 года… Моя единственная мысль - куда я всех притащила 😖 Но я даже не догадывалась, что это все цветочки. Все самое крутое впереди 😳 Заказывая экскурсию с пометкой "можно детям и неподготовленным", я ни разу не ожидала поход босиком по камням по колено в воде, отвесные скалы, скользкие камни, заныривания в ледяную воду, уходящую из под ног землю (благо есть стальной трос вдоль горы) и умопомрачительные виды 😍Было страшно, было мокро, было холодно (зачастую, одновременно), но я как человек, рождённый и выросший горах, могу смело сказать, что это уровень! Затраченные усилия стоят и процесса, и результата. Потрясающие виды и красота, доступная лишь тем, кто готов бросить вызов. И ничего бы этого не было без нашего гида. Вячеслав страховал каждого, убеждался, что все в тайминге, и держал все под контролем. Поход дополнили очень увлекательные и познавательные рассказы обо всем, о чем бы ни спросил каждый, а также заботливо приготовленный горячий чай с вкусняшками. Атмосфера риска, драйва, вызова, взаимоподдержки и дружелюбия… Равнодушным не остался ни один из путников. Славе привет и спасибо за впечатления 🤗
- ААнатолий18 сентября 2021Огромная благодарность Вячеславу за экскурсию. Мы суженой получили неописуемое удовольствие от похода. Красивые каньоны, живописная река, определенный экстрим передвижения, шикарные виды окружающей природы - все это в комплексе даёт набор незабываемых впечатлений. Про Вячеслава можно сказать одно - человек на своём месте. Знающий и любящий свой край, тактичный, вежливый, готовый в любую минуту придти на помощь. Рекомендуем всем данную экскурсию. Любовь, Анатолий.
- ППетр22 августа 2021Замечательная экскурсия, очень красивые виды! Спасибо Вячеславу за страховку и моральную поддержку! Отдельно спасибо за горячий чай с печеньем в горных условиях! Вячеслав, желаем тебе здоровья и успеха!
- ЛЛюбовь19 августа 2021Спасибо, Алексею! Экскурсия супер, дочь 11 лет, сказала это было ИДЕАЛЬНО. Красота непередаваемая! Рекомендую 100%. P.S. кофе, чай с круассанами- "вишенка на торте". Спасибо всем кто причастен к экскурсии Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош
- ССветлана6 августа 2021Потрясающе! Гид Алексей провёл нас таким путём, такими тропками, что одним самостоятельно не совершить такую прогулку и не получить столько ярких впечатлений. А с ним прошли, искупались, узнали много интересного и сделали классные семейные фото. Дети тоже довольны, что удалось полазить по горам. И фишка с кофе как раз в тему. Спасибо.
- ВВалерий25 июля 2021Ещё ни разу не ходили в какие-либо походы. Конечно, данное мероприятие больше походит на прогулку, но со своими особенностями в виде восхода по скале. Алексей очень приятный человек, рассказал всё про здешнюю флору и показал самые красивые места для фотосессии. Для того, чтобы развеется, освежить голову, данное мероприятие как никак отлично подходит.
- ННаталья23 июня 2021Мы до сих пор не верим, что мы это сделали. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее пройти, где можно сделать самый удачный кадр, подбадривал, когда казалось, что ты уже не можешь двигаться дальше. А чего стоит чашечка кофе на вершине горы… Ооо этот волшебный аромат кофе. . Алексей с отличным чувством юмора, время пролетело незаметно и весело.
- ЮЮлия13 июня 2021Поход - супер! Алексей отличный проводник и конечно в следующий раз, за походами/экскурсиями только к нему. Единственный момент, но это больше вопрос к себе - очень важно готовиться к таким мероприятиям как следует - как минимум брать с собой обувь для трекинга (обычные кроссовки как-то не очень себя показали, скользят по камням) и быть в приличной физической форме. Тогда вообще поход-огонь будет!
- ЕЕлена6 мая 2021Очень крутая экскурсия! Мы не ожидали увидеть такую красоту. Получили массу эмоций. Гид спокойный, терпеливый, не торопил, давал время на все, что нам было нужно, когда в следущий раз приедем - однозначно к Алексею на экскурсии.