Отзыв на: Треккинг по каньонам реки Бешенка С Светлана 5 Старт похода. Идём по пересеченной местности. Крутые подъёмы и спуски. С нами мама с надорваным миниском, друг с защимлением мышц спины и тётушка 71 года… Моя единственная мысль - куда я всех притащила 😖 Но я даже не догадывалась, что это все цветочки. Все самое крутое впереди 😳 Заказывая экскурсию с пометкой "можно детям и неподготовленным", я ни разу не ожидала поход босиком по камням по колено в воде, отвесные скалы, скользкие камни, заныривания в ледяную воду, уходящую из под ног землю (благо есть стальной трос вдоль горы) и умопомрачительные виды 😍Было страшно, было мокро, было холодно (зачастую, одновременно), но я как человек, рождённый и выросший горах, могу смело сказать, что это уровень! Затраченные усилия стоят и процесса, и результата. Потрясающие виды и красота, доступная лишь тем, кто готов бросить вызов. И ничего бы этого не было без нашего гида. Вячеслав страховал каждого, убеждался, что все в тайминге, и держал все под контролем. Поход дополнили очень увлекательные и познавательные рассказы обо всем, о чем бы ни спросил каждый, а также заботливо приготовленный горячий чай с вкусняшками. Атмосфера риска, драйва, вызова, взаимоподдержки и дружелюбия… Равнодушным не остался ни один из путников. Славе привет и спасибо за впечатления 🤗

Отзыв на: Треккинг по каньонам реки Бешенка А Анатолий 5 Огромная благодарность Вячеславу за экскурсию. Мы суженой получили неописуемое удовольствие от похода. Красивые каньоны, живописная река, определенный экстрим передвижения, шикарные виды окружающей природы - все это в комплексе даёт набор незабываемых впечатлений. Про Вячеслава можно сказать одно - человек на своём месте. Знающий и любящий свой край, тактичный, вежливый, готовый в любую минуту придти на помощь. Рекомендуем всем данную экскурсию. Любовь, Анатолий.

Отзыв на: Треккинг по каньонам реки Бешенка П Петр 5 Замечательная экскурсия, очень красивые виды! Спасибо Вячеславу за страховку и моральную поддержку! Отдельно спасибо за горячий чай с печеньем в горных условиях! Вячеслав, желаем тебе здоровья и успеха!

Отзыв на: Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош Л Любовь 5 Спасибо, Алексею! Экскурсия супер, дочь 11 лет, сказала это было ИДЕАЛЬНО. Красота непередаваемая! Рекомендую 100%. P.S. кофе, чай с круассанами- "вишенка на торте". Спасибо всем кто причастен к экскурсии Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош

Отзыв на: Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош С Светлана 5 Потрясающе! Гид Алексей провёл нас таким путём, такими тропками, что одним самостоятельно не совершить такую прогулку и не получить столько ярких впечатлений. А с ним прошли, искупались, узнали много интересного и сделали классные семейные фото. Дети тоже довольны, что удалось полазить по горам. И фишка с кофе как раз в тему. Спасибо.

Отзыв на: Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош В Валерий 5 Ещё ни разу не ходили в какие-либо походы. Конечно, данное мероприятие больше походит на прогулку, но со своими особенностями в виде восхода по скале. Алексей очень приятный человек, рассказал всё про здешнюю флору и показал самые красивые места для фотосессии. Для того, чтобы развеется, освежить голову, данное мероприятие как никак отлично подходит.

Отзыв на: Поход по заповедному лесу — к горам Индюк Н Наталья 5 Мы до сих пор не верим, что мы это сделали. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее пройти, где можно сделать самый удачный кадр, подбадривал, когда казалось, что ты уже не можешь двигаться дальше. А чего стоит чашечка кофе на вершине горы… Ооо этот волшебный аромат кофе. . Алексей с отличным чувством юмора, время пролетело незаметно и весело.

Отзыв на: Поход по заповедному лесу — к горам Индюк Ю Юлия 5 Поход - супер! Алексей отличный проводник и конечно в следующий раз, за походами/экскурсиями только к нему. Единственный момент, но это больше вопрос к себе - очень важно готовиться к таким мероприятиям как следует - как минимум брать с собой обувь для трекинга (обычные кроссовки как-то не очень себя показали, скользят по камням) и быть в приличной физической форме. Тогда вообще поход-огонь будет!