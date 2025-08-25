-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 10:30
Завтра в 07:30
1890 ₽
2100 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 11 чел.
Групповая морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Аренда яхты в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по каньону реки Бешенка
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
1 окт в 15:00
2 окт в 15:00
от 14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
а
Все было супер! Рекомендую!!!
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Д
Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌
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h
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Р
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Е
Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍
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Л
Прогулка была замечательная, море было немного неспокойное, дул приятный ветерок, и, как сказал наш капитан - нам повезло, мы шли
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А
Бронировали на два часа, капитан Мария, очень приятная в общении. Прогулка получилась хорошей, спокойной, вдоволь наплавались, ребенок попрыгал. Быстрое оформление, оперативное общение. Рекомендую.
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Р
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Т
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E
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Всего 382 отзыва в Туапсе
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Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе
Самые популярные экскурсии в Туапсе
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Сейчас в Туапсе можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1890 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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