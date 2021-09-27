Ирина, спасибо за ваш отзыв! Хотел бы ответить по пунктам:



- Разбитые бутылки на военном объекте — Это не закрытый объект, туда может попасть любой человек, и не все из них чистоплотные. Там проводятся субботники, но сделать это место абсолютно чистым не получается.

- «Селфи для себя» — Я снимал видео и делал фото, для вас, о вашем путешествии на скалу Киселева. Вы были рядом когда я обсуждал это с вашей дочерью. Видео и фото обработать еще не успел, времени мало.

- «Еда для комаров» — Репелленты ядовиты, вы были с собакой, так как этот яд может вызвать серьезные отравление у собаки, я не стал вам их предлагать. Извиняюсь, стоило предложить, вы бы сами решили.

- «Экскурсия началась и закончилась» — Я не экскурсовод, я гид. Это не одно и тоже. Экскурсовод — рассказывает истории о объекте не зависимо нужно вам это или нет. Гид — отвечает на ваши вопросы, ведет диалог на интересующие вас темы или слушает ваши истории, если вы хотите рассказать о себе или молчит, если вам нужно созерцание красоты и звуки природы. Это индивидуальный подход к клиенту. Я рассказал вам о военных действиях времен Великой отечественной, на военной базе. Рассказывал о том, что скала Киселева когда-то была на уровне моря.

- «Сложно пересеченная местность» — В описании написано: Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Скала Киселева — легкий маршрут, но это не прогулка по ровному парку с брусчаткой. Вы оповестили меня, что у мужа есть проблемы, уже на месте. Я предлагал ему свою помощь, но получал отказы, цитирую «не надо, я справлюсь». После очередного предложения помощи, он сказал «я позову тебя, если будет тяжело».



Ирина, вспомните дорогу к гостинице в которой вы отдыхали. Гостиница была довольно высоко на горе, спуски/подъемы к ней были очень крутыми. Я хорошо помню вашу фразу, когда довозил вас: «Слава, не останавливайся на подъемах, иначе не заедешь, придется задом вниз возвращаться». Так же помню, почему была выбрана эта гостиница: «Заселились так высоко, что бы тренировать задние лапы собаки», странный выбор учитывая состояние мужа, но не мне решать. Подъем на скалу Киселева, мне показался проще, чем проезд к этой гостинице.



Я помню, что вашему мужи и дочери все понравилось, и дочь хотела написать положительный отзыв. Жаль что вам этот маршрут не понравился.



Желаю вам скорейшего выздоровления и всего наилучшего.