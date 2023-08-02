Если вы готовы на один день сменить пляжные сланцы на кроссовки, отправляйтесь в поход к скале Киселева.
Восхождение по живописному маршруту, виды на Черное море с высоты 43 метров, заброшенные военные
Восхождение по живописному маршруту, виды на Черное море с высоты 43 метров, заброшенные военные
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные виды
- 🏖️ Дикие пляжи
- 🌅 Удивительные закаты
- 🛡️ Заброшенные военные объекты
- 🚶♂️ Легкий треккинг
- ☕ Включены трансфер и угощения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для похода к скале Киселева - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотой местных пейзажей. В мае и сентябре также можно совершить этот поход, однако температура воды может быть ниже, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы года маршрут доступен, но прохладная погода и возможные осадки могут ограничить комфорт пребывания на природе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Киселева
- Заброшенная военная база
- Мышиные норы
Описание экскурсии
Несложный, но впечатляющий треккинг
Мы совершим восхождение на скалу Киселева по, пожалуй, одному из самых живописных и расслабленных маршрутов в окрестностях Туапсе. Добравшись до цели, взглянем на Черное море с высоты 43 метров и вблизи рассмотрим удивительную, слоистую фактуру отвесной скалы.
Закат на нетуристическом пляже
Налюбовавшись видами с высоты, спустимся на побережье, чтобы уже со стороны увидеть скалу, вертикально растущую прямо из воды. Здесь вы забудете о суете городских пляжей, осмотрите «мышиные норы» — неглубокие пещерки, которые время и волны вымывают в мягкой скальной породе. Искупаетесь в чистом море и понаблюдаете за подводной жизнью среди каменных рифов. А кульминацией нашего приключения станет, конечно, морской закат.
Организационные детали
- Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости, маски и трубки для плавания включены в стоимость
- Маршрут низкого уровня сложности, протяженность 1-2 км. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
- С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой̆, купальник, солнцезащитный крем, перекус и воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Туапсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всё огонь 🔥!
Слава, мы ждём фоток)
Слава, мы ждём фоток)
Вам был полезен этот отзыв?
Нам все понравилось!
Классный маршрут!
Красивые места!
Потрясающий закат!
Вкусный чай с сушками и мёдом!
Классный маршрут!
Красивые места!
Потрясающий закат!
Вкусный чай с сушками и мёдом!
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло отлично!
К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие
К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие
Вам был полезен этот отзыв?
Мы с сыном были в восторге! Помимо любованием этим прекрасным природным чудом, мы ещё вдоволь накупались в море с масками, рассматривая под водой морскую живность. А чтобы дорвавшиеся до удовольствия туристы не замёрзли и восстановили силы, Вячеслав приготовил душистый чай с вкусностями. Спасибо за такой чудесный день!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела!
Рекомендуем данную экскурсию.
Рекомендуем данную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Всё просто супер! Я в восторге! Гид был на высоте! Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Спасибо всем огромное!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Туапсе
Похожие экскурсии на «Поход к скале Киселева»
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по каньону реки Бешенка
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.
от 14 000 ₽ за экскурсию