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Поход к скале Киселева

Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
Если вы готовы на один день сменить пляжные сланцы на кроссовки, отправляйтесь в поход к скале Киселева.

Восхождение по живописному маршруту, виды на Черное море с высоты 43 метров, заброшенные военные
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объекты и нетуристический пляж. Здесь можно искупаться в чистом море, осмотреть «мышиные норы» и насладиться закатом. Включены трансфер, чай/кофе и сладости.

Маршрут низкого уровня сложности, подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Возьмите с собой удобную обувь, купальник, солнцезащитный крем, перекус и воду

4.5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные виды
  • 🏖️ Дикие пляжи
  • 🌅 Удивительные закаты
  • 🛡️ Заброшенные военные объекты
  • 🚶‍♂️ Легкий треккинг
  • ☕ Включены трансфер и угощения

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для похода к скале Киселева - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотой местных пейзажей. В мае и сентябре также можно совершить этот поход, однако температура воды может быть ниже, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы года маршрут доступен, но прохладная погода и возможные осадки могут ограничить комфорт пребывания на природе.
Сейчас август — это идеальное время.
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева

Что можно увидеть

  • Скала Киселева
  • Заброшенная военная база
  • Мышиные норы

Описание экскурсии

Несложный, но впечатляющий треккинг

Мы совершим восхождение на скалу Киселева по, пожалуй, одному из самых живописных и расслабленных маршрутов в окрестностях Туапсе. Добравшись до цели, взглянем на Черное море с высоты 43 метров и вблизи рассмотрим удивительную, слоистую фактуру отвесной скалы.

Закат на нетуристическом пляже

Налюбовавшись видами с высоты, спустимся на побережье, чтобы уже со стороны увидеть скалу, вертикально растущую прямо из воды. Здесь вы забудете о суете городских пляжей, осмотрите «мышиные норы» — неглубокие пещерки, которые время и волны вымывают в мягкой скальной породе. Искупаетесь в чистом море и понаблюдаете за подводной жизнью среди каменных рифов. А кульминацией нашего приключения станет, конечно, морской закат.

Организационные детали

  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости, маски и трубки для плавания включены в стоимость
  • Маршрут низкого уровня сложности, протяженность 1-2 км. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой̆, купальник, солнцезащитный крем, перекус и воду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид в Туапсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые
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красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
1
Анна
Всё огонь 🔥!
Слава, мы ждём фоток)
Всё огонь 🔥!
Всё огонь 🔥!
Всё огонь 🔥!
Всё огонь 🔥!
Всё огонь 🔥!
Всё огонь 🔥!
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Илья
Нам все понравилось!
Классный маршрут!
Красивые места!
Потрясающий закат!
Вкусный чай с сушками и мёдом!
Нам все понравилось!
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Алексей
Все прошло отлично!
К сожалению, у нас самих не было достаточно времени. Но гид Вячеслав и в этом проявил себя, уплотнил маршрут, сделал все и даже больше, чтоб нам его путешествие
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запомнилось. Все легко, непринужденно, без заколачивания в тебя каких-либо фактов и историй. Но очень погруженно, лично, интересно и по ходу самих по себе разговоров и бесед. Отличный формат! Преклоняюсь перед способностью Вячеслава чувствовать своих гостей, понимать запрос и продолжать очень профессионально и искренне делать свое дело!
Понял, что у Вячеслава еще есть маршруты в этих районах. При случае, как только удастся опять побывать в этой стороне, обязательно свяжемся и решим, о чем узнаем и где побываем в следующий раз!
Всем советую!!!

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Олеся
Мы с сыном были в восторге! Помимо любованием этим прекрасным природным чудом, мы ещё вдоволь накупались в море с масками, рассматривая под водой морскую живность. А чтобы дорвавшиеся до удовольствия туристы не замёрзли и восстановили силы, Вячеслав приготовил душистый чай с вкусностями. Спасибо за такой чудесный день!
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А
Отлично провели поход. Гид Яна показала красивые места и виды. Нам очень понравилось. Были и наверху и внизу, со всех ракурсов рассмотрели великолепные пейзажи. Яна мастер своего дела!
Рекомендуем данную экскурсию.
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Ю
Всё просто супер! Я в восторге! Гид был на высоте! Буду рекомендовать экскурсию своим друзьям! Спасибо всем огромное!!!
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