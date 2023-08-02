Если вы готовы на один день сменить пляжные сланцы на кроссовки, отправляйтесь в поход к скале Киселева.Восхождение по живописному маршруту, виды на Черное море с высоты 43 метров, заброшенные военные

объекты и нетуристический пляж. Здесь можно искупаться в чистом море, осмотреть «мышиные норы» и насладиться закатом. Включены трансфер, чай/кофе и сладости. Маршрут низкого уровня сложности, подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Возьмите с собой удобную обувь, купальник, солнцезащитный крем, перекус и воду

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для похода к скале Киселева - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, море тёплое, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотой местных пейзажей. В мае и сентябре также можно совершить этот поход, однако температура воды может быть ниже, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы года маршрут доступен, но прохладная погода и возможные осадки могут ограничить комфорт пребывания на природе.

Сейчас август — это идеальное время.