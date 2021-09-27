Отправиться к отвесной скале, древнему рифу и заброшенным военным объектам в окрестностях Туапсе

Если вы готовы на один день сменить пляжные сланцы на кроссовки, приглашаю вас в поход к скале Киселева — за вдохновляющими высотными видами, безлюдным побережьем и атмосферными фотографиями.

Вы отыщете заброшенные военные объекты, искупаетесь на диком пляже, не отвлекаясь на толпы туристов, и встретите удивительный закат.
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева
Поход к скале Киселева

Что вас ожидает

Несложный, но впечатляющий треккинг

Мы совершим восхождение на скалу Киселева по, пожалуй, одному из самых живописных и расслабленных маршрутов в окрестностях Туапсе. По пути вспомним о художнике, в честь которого названа эта вершина и который написал здесь не одну картину. Добравшись до цели, взглянем на Черное море с высоты 43 метров и вблизи рассмотрим удивительную, слоистую фактуру отвесной скалы. А неподалеку обнаружим заброшенную военную базу, защищавшую Туапсе во время ВОВ, сохранившиеся укрепления и смотровую вышку.

Закат на нетуристическом пляже

Налюбовавшись видами с высоты, спустимся на побережье, чтобы уже со стороны увидеть скалу, вертикально растущую прямо из воды. Здесь вы забудете о суете городских пляжей, осмотрите «мышиные норы» — неглубокие пещерки, которые время и волны вымывают в мягкой скальной породе. Искупаетесь в чистом море и понаблюдаете за подводной жизнью среди каменных рифов. А кульминацией нашего приключения станет, конечно, морской закат.

Организационные детали

  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость, маски и трубки для плавания
  • Маршрут низкого уровня сложности, протяженность 1-2 км. Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
  • С собой нужно взять спортивную удобную обувь с цепкой подошвой̆, купальник, солнцезащитный крем, перекус и воду

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
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1 реальный отзыв

Ирина
27 сен 2021
Всё же решила написать отзыв на экскурсию, которая позиционировалась как "расслабленый маршрут".
Экскурсией это назвать нельзя, скорее трансфер туда-обратно.
Заброшенные военные объекты действительно заброшенные, со всеми атрибутами в виде разнообразного мусора и битых бутылок. Дошли до вышки, муж поднимался, фотографировал. Потом подождали, пока гид снимет достаточное количество сэлфи для себя (РЯДОМ С ВЫШКОЙ, НА ВЫШКЕ), покормили комаров.
Доехали до скалы Киселева. Проходя по скале, гид сказал, что скала так названа, потому что её любил изображать художник Киселев. На этом собственно экскурсия началась и закончилась.
На пляж идти по сложнопересеченной местности и спускаться по полуразрушенной деревянной лестнице с риском для жизни. Море, горы. Всё очень красиво. Закат опять же-выше всяких похвал. Кое как залезли наверх.
Результат расслабленного маршрута-муж сильно стал хромать. Долго ходили по врачам-сегодня окончательный диагноз: отрыв мениска со смещением.
Не писала отзыв, гид в общении как человек чрезвычайно приятен. Но! Получив диагноз, подумала, а как ещё предупредить будущих путешественников что маршрут ни разу не расслабленый.
Вячеслав
Ответ гида:
Ирина, спасибо за ваш отзыв! Хотел бы ответить по пунктам:

- Разбитые бутылки на военном объекте — Это не закрытый объект, туда может попасть любой человек, и не все из них чистоплотные. Там проводятся субботники, но сделать это место абсолютно чистым не получается.
- «Селфи для себя» — Я снимал видео и делал фото, для вас, о вашем путешествии на скалу Киселева. Вы были рядом когда я обсуждал это с вашей дочерью. Видео и фото обработать еще не успел, времени мало.
- «Еда для комаров» — Репелленты ядовиты, вы были с собакой, так как этот яд может вызвать серьезные отравление у собаки, я не стал вам их предлагать. Извиняюсь, стоило предложить, вы бы сами решили.
- «Экскурсия началась и закончилась» — Я не экскурсовод, я гид. Это не одно и тоже. Экскурсовод — рассказывает истории о объекте не зависимо нужно вам это или нет. Гид — отвечает на ваши вопросы, ведет диалог на интересующие вас темы или слушает ваши истории, если вы хотите рассказать о себе или молчит, если вам нужно созерцание красоты и звуки природы. Это индивидуальный подход к клиенту. Я рассказал вам о военных действиях времен Великой отечественной, на военной базе. Рассказывал о том, что скала Киселева когда-то была на уровне моря.
- «Сложно пересеченная местность» — В описании написано: Подходит активным людям без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Скала Киселева — легкий маршрут, но это не прогулка по ровному парку с брусчаткой. Вы оповестили меня, что у мужа есть проблемы, уже на месте. Я предлагал ему свою помощь, но получал отказы, цитирую «не надо, я справлюсь». После очередного предложения помощи, он сказал «я позову тебя, если будет тяжело».

Ирина, вспомните дорогу к гостинице в которой вы отдыхали. Гостиница была довольно высоко на горе, спуски/подъемы к ней были очень крутыми. Я хорошо помню вашу фразу, когда довозил вас: «Слава, не останавливайся на подъемах, иначе не заедешь, придется задом вниз возвращаться». Так же помню, почему была выбрана эта гостиница: «Заселились так высоко, что бы тренировать задние лапы собаки», странный выбор учитывая состояние мужа, но не мне решать. Подъем на скалу Киселева, мне показался проще, чем проезд к этой гостинице.

Я помню, что вашему мужи и дочери все понравилось, и дочь хотела написать положительный отзыв. Жаль что вам этот маршрут не понравился.

Желаю вам скорейшего выздоровления и всего наилучшего.

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