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Трекинг по горному массиву "Индюк"

Алексей П.
Алексей П. – Гид из Туапсе
Трекинг по горному массиву "Индюк"
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Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"

Что вы увидите

  • Гора Индюк
Гора Индюк. Скальный массив вулканического происхождения. Высшая точка - 859 метров над уровнем моря 🌊 природа, огромное количество скал и каменных истуканов, гроты и пещеры, морена и многое другое.
Исторически интересное место. Начиная от множества версий появления названия горы ⛰️ и заканчивая её героической историей 📖 времён Великой Отечественной войны.
Поднимемся на все 3 вершины горного массива: Индюшёнок, Индюшку и Индюк. Погуляем по лесу 🌲 и вдоволь пофоткаемся.
Что входит
  • трансфер из Лазаревского и обратно (могу захватить вас по пути)
  • сопровождение на маршруте
  • страховочное снаряжение
  • чай/кофе
Начало и место завершения
🚩 Указанное клиентом место
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"
Трекинг по горному массиву "Индюк"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей П.
Алексей П.
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