Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты

Маршрут среднего уровня сложности — под облака и над окрестностями Туапсе

Вид с горы захватывает дух благодаря резкому подъёму скал над долиной реки Туапсе, то есть обзор у нас будет не хуже, чем у птиц высоко в небе.

В программе три вершины, до каждой мы добираемся не только по тропинке через лес, но и минуя препятствия.

По плану: ритмично шагать, справляясь с горными рельефами, и вслух восхищаться масштабом природных панорам:)
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты

Что вас ожидает

3 вершины скального массива. К месту старта треккинга нас доставит автомобиль, дальше весь путь предстоит пройти пешком. Маршрут включает несколько высотных точек с панорамами, за которыми специально едут на гору Индюк, — весьма впечатляющими! По пути вы увидите скалу Сыр, где в хорошую погоду тренируются скалолазы; побываете на Каменном море и взглянете «бездне» в глаза, стоя на краю обрыва.

Активный поход. Это не лёгкая прогулка по ровной насыпи, а маршрут с подъёмами по горной местности, поэтому желательно, чтобы в обычной жизни вы были в ладу с умеренными физическими нагрузками. Ничего сверхэкстремального на пути не предвидится, но важны ваши силы, энергия, бодрость — и здоровье без серьёзных медицинских противопоказаний.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы отсутствуют
  • Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных туров. Любовь к горам зародилась с детства, бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые красивые водопады, каньоны, гроты и пещеры:) Открою для вас не известные даже местным жителям места, от которых дух захватывает. С удовольствием проведу вас в сказочный мир, наполненный силой и незабываемой красотой, где вы сможете по-новому взглянуть на мир.
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