Что вас ожидает

3 вершины скального массива. К месту старта треккинга нас доставит автомобиль, дальше весь путь предстоит пройти пешком. Маршрут включает несколько высотных точек с панорамами, за которыми специально едут на гору Индюк, — весьма впечатляющими! По пути вы увидите скалу Сыр, где в хорошую погоду тренируются скалолазы; побываете на Каменном море и взглянете «бездне» в глаза, стоя на краю обрыва.

Активный поход. Это не лёгкая прогулка по ровной насыпи, а маршрут с подъёмами по горной местности, поэтому желательно, чтобы в обычной жизни вы были в ладу с умеренными физическими нагрузками. Ничего сверхэкстремального на пути не предвидится, но важны ваши силы, энергия, бодрость — и здоровье без серьёзных медицинских противопоказаний.

Организационные детали