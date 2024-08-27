Вид с горы Индюк захватывает дух благодаря резкому подъёму скал над долиной реки Туапсе.В программе три вершины, до каждой добираемся не только по тропинке через лес, но и минуя препятствия.По

плану: ритмично шагать, справляясь с горными рельефами, и вслух восхищаться масштабом природных панорам. Маршрут включает несколько высотных точек с панорамами, за которыми специально едут на гору Индюк. По пути вы увидите скалу Сыр, где в хорошую погоду тренируются скалолазы; побываете на Каменном море и взглянете «бездне» в глаза, стоя на краю обрыва. Это не лёгкая прогулка по ровной насыпи, а маршрут с подъёмами по горной местности, поэтому желательно, чтобы в обычной жизни вы были в ладу с умеренными физическими нагрузками. Ничего сверхэкстремального на пути не предвидится, но важны ваши силы, энергия, бодрость - и здоровье без серьёзных медицинских противопоказаний

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для треккинга на гору Индюк - с мая по октябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для активного отдыха на свежем воздухе, что позволяет в полной мере насладиться красотой природных пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.