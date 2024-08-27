Вид с горы Индюк захватывает дух благодаря резкому подъёму скал над долиной реки Туапсе.
В программе три вершины, до каждой добираемся не только по тропинке через лес, но и минуя препятствия.
По
В программе три вершины, до каждой добираемся не только по тропинке через лес, но и минуя препятствия.
По
5 причин купить эту экскурсию
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🏞️ Три вершины с панорамными видами
- 🧗♂️ Скала Сыр и Каменное море
- 💪 Активный треккинг
- 🍫 Чай/кофе и сладости включены
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для треккинга на гору Индюк - с мая по октябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для активного отдыха на свежем воздухе, что позволяет в полной мере насладиться красотой природных пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Сыр
- Каменное море
Описание экскурсии
Главная вершина скального массива. К месту старта треккинга нас доставит автомобиль, дальше весь путь предстоит пройти пешком. Маршрут включает несколько высотных точек с панорамами, за которыми специально едут на гору Индюк, — весьма впечатляющими! По пути вы увидите скалу Сыр, где в хорошую погоду тренируются скалолазы; взглянете «бездне» в глаза, стоя на краю обрыва.
Активный поход. Это не лёгкая прогулка по ровной насыпи, а маршрут с подъёмами по горной местности, поэтому желательно, чтобы в обычной жизни вы были в ладу с умеренными физическими нагрузками. Ничего сверхэкстремального на пути не предвидится, но важны ваши силы, энергия, бодрость — и здоровье без серьёзных медицинских противопоказаний.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет
- Трансфер к месту старта треккинга и обратно, а также чай/кофе и сладости включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Туапсе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 329 туристов
Меня зовут Вячеслав. Родился и вырос в Сочи. У меня многолетний успешный опыт организации индивидуальных треккингов. Любовь к горам зародилась с детства — бывало, даже уроки прогуливал, чтобы найти новые
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка экстрима (куда без него). Не смотря на наш страх высоты, Вячеслав оказал невероятную поддержку,
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Н
Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. .
Получили море эмоций!
Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. .
Получили море эмоций!
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А
Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
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Входит в следующие категории Туапсе
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