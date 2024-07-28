Однодневные – экскурсии в Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Туапсе, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Пешая
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Треккинг по каньонам реки Бешенка
Пешая
17 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 июля 2024
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
  • М
    Мария
    13 июля 2024
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
    Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интереснуюСпасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную
  • Е
    Елизавета
    10 июня 2024
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Отличный поход, получила большое удовольствие. Гид показал, как ходить по горам, помогал в сложные моменты. Гид хорошо знает маршрут. Дорога до места быстрая и комфортная.
  • В
    Владимир
    17 октября 2023
    Треккинг по каньонам реки Бешенка
    Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
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    оборудован средствами страховки при проходе сложных мест, но в то же время не превращен в гламурную прогулку по металлическим трапам. Оптимальная обувь - кеды или что-то подобное с плоской резиновой нескользкой подошвой. Старайтесь приезжать туда не в выходные. Есть места для купания. Надеемся, что с гидом Вячеславом мы повидаем и другие интересные места региона, т. к. у него в запасе много интересных и нестандартных маршрутов. Ирина и Владимир, Воронеж

  • А
    Александр
    17 сентября 2023
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
  • М
    Мария
    12 ноября 2022
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
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    и память всех воинов. Маршрут, на мой взгляд, не из лёгких, но как, наверное, и любой поход в горы для людей физически подготовленных. Если учесть, что бойцы шли не так на легке, как мы, а с оружием, которое тоже даёт вес, то про себя поняла, что слабак я. Поход сопровождался рассказом о боях в этих местах. Природа завораживает там и запах свой, какой-то особенный, не такой, как в наших лесах. Алексей позаботился о нас взяв с собой спрей от кровососущих насекомых и палки для хотьбы, которые очень пригодились на пути. Большое ему спасибо! На привале Алексей угощал нас травяным чаем. Спуск для меня оказался сложнее, чем подъем. Синяк на пальце до сих пор напоминает о спуске☺. Алексей предупреждал, что нужно взять одежду запасную, чтобы потом переодеться. Взять мы её взяли, но переодели потом, после спуска, только младшего сына, остальные решили не переодевать и очень об этом пожалели, так как вернулись в гостиницу с клещами на теле, а младший-умничка, что переоделся, без них. Про клещей Алексей тоже предупреждал. Большое ему спасибо за грамотный маршрут и заботу!

    Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего походаОгромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода
  • Н
    Наталия
    18 августа 2022
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
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    физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. . Получили море эмоций! Созерцали великолепные природные виды и ландшафты. Здорово! Воспоминания останутся на всю жизнь! Вячеслав-отличный гид и проводник. С ним надёжно и комфортно. Идеальное владение маршрутом. Подсказывал, помогал, к каждому нашёл подход. Настоящий профессионал своего дела! Так держать! Пять звёзд. Рекомендую к посещению.

    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
  • Н
    Наталья
    23 июня 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
    Мы до сих пор не верим, что мы это сделали!!!!!. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее
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    пройти, где можно сделать самый удачный кадр, подбадривал, когда казалось, что ты уже не можешь двигаться дальше. А чего стоит чашечка кофе на вершине горы… Ооо этот волшебный аромат кофе. . Алексей с отличным чувством юмора, время пролетело незаметно и весело.

Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Однодневные»

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  1. Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
  2. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
  3. Треккинг по каньонам реки Бешенка
Сколько стоит экскурсия по Туапсе в августе 2024
Сейчас в Туапсе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 15 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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