8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Туапсе)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 июля 2024Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
- ММария13 июля 2024Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
- ЕЕлизавета10 июня 2024Отличный поход, получила большое удовольствие. Гид показал, как ходить по горам, помогал в сложные моменты. Гид хорошо знает маршрут. Дорога до места быстрая и комфортная.
- ВВладимир17 октября 2023Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ММария12 ноября 2022Огромное спасибо Алексею! В этих горах во времена ВОВ погиб наш прадед и цель нашего похода была почтить его память
- ННаталия18 августа 2022Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа! Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
- ННаталья23 июня 2021Мы до сих пор не верим, что мы это сделали!!!!!. . Алексей прекрасный проводник. Отлично знает дорогу, подсказывал где удобнее
Ответы на вопросы от путешественников по Туапсе в категории «Однодневные»
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