Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тюмени

Мы встретимся в секретном месте, где можно попробовать самые вкусные в Тюмени пирожные, а затем увидим самые знаковые места первого русского города Сибири.

Вы узнаете историю 📖 купеческой усадьбы Колокольниковых - одной из нескольких сохранившихся в Тюмени. Рассмотрите Александровское училище, где помнят разведчика Кузнецова (он же прообраз Штирлица), и где хранилось тело Ленина.

Вы научитесь читать символы неповторимой тюменской деревянной резьбы и сможете ориентироваться по ним в старинных городах России.

И самое главное: я провожу экскурсии 🧭 не по материалам из Интернета, а изучая подлинную историю 📖 города и местные архивы более 50 лет. Поэтому вас ждут открытия.

Вы проведёте личные расследования:

Как личные разногласия двух лидеров времён Иоанна Грозного стали причиной завоевания Тартарии

Почему именно Тюмень стала первым русским городом Сибири

С какой главной проблемой столкнулись основатели Тюмени

Какие тюменские объекты - единственные в мире

По какой причине мумию Ленина во время Второй мировой войны привезли в Тюмень, а не в другой город 🏙️

Кто, когда и почему впервые сказал: "Тюмень - столица ⭐️ деревень"

Какие тайны хранят Мост Влюблённых, единственная в России четырёхуровневая набережная и Дерево 🌲 желаний на главной улице Республики

В конце экскурсии 🧭 я угощу вас чаем в купеческом ресторане с необычным десертом