Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тюмени

Прогулка по Тюмени с чаепитием

Татьяна Г.
Татьяна Г. – Гид из Тюмени
Прогулка по Тюмени с чаепитием
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Экскурсия

3 500 ₽ за всё до 2 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Мы встретимся в секретном месте, где можно попробовать самые вкусные в Тюмени пирожные, а затем увидим самые знаковые места первого русского города Сибири.
Вы узнаете историю 📖 купеческой усадьбы Колокольниковых - одной из нескольких сохранившихся в Тюмени. Рассмотрите Александровское училище, где помнят разведчика Кузнецова (он же прообраз Штирлица), и где хранилось тело Ленина.
Вы научитесь читать символы неповторимой тюменской деревянной резьбы и сможете ориентироваться по ним в старинных городах России.
И самое главное: я провожу экскурсии 🧭 не по материалам из Интернета, а изучая подлинную историю 📖 города и местные архивы более 50 лет. Поэтому вас ждут открытия.

Вы проведёте личные расследования:

  • Как личные разногласия двух лидеров времён Иоанна Грозного стали причиной завоевания Тартарии
  • Почему именно Тюмень стала первым русским городом Сибири
  • С какой главной проблемой столкнулись основатели Тюмени
  • Какие тюменские объекты - единственные в мире
  • По какой причине мумию Ленина во время Второй мировой войны привезли в Тюмень, а не в другой город 🏙️
  • Кто, когда и почему впервые сказал: "Тюмень - столица ⭐️ деревень"
  • Какие тайны хранят Мост Влюблённых, единственная в России четырёхуровневая набережная и Дерево 🌲 желаний на главной улице Республики
В конце экскурсии 🧭 я угощу вас чаем в купеческом ресторане с необычным десертом
🚩 Начало: Ул. Ленина, 2а
🏁 Место завершения: Знаменский собор
Что входит
  • Чай
Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
  • Мы встречаемся в холле отеля "Спасская" по улице Ленина, 2а.
  • Вход в отель в пяти метрах слева от автобусной остановки. Холл - справа сразу после входа в "Спасскую". Там же расположена кофейня. Если вы придёте пораньше, можете ожидать гида в холле или в кофейне.
  • Экскурсия пешеходная, поэтому одевайтесь, пожалуйста, по погоде.
  • В купеческом ресторане я угощаю вас чаем из сибирских трав. Дополнительности в ресторане (например, десерты и пр. ) вы можете заказать самостоятельно согласно меню, а можно просто отдохнуть с чашкой чая.
  • Мой номер телефона +79923097304 есть вайбер и ватсап.
  • Оплата гиду наличными
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Прогулка по Тюмени с чаепитием
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна Г.
Татьяна Г.
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