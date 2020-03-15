6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Комфортная высота

Мы встретимся в деловом центре Тюмени и поднимемся на самое высокое здание в городе. Мы не будем выходить на скользкую крышу, а остановимся чуть ниже: на безветренном и огороженом участке с навесом. Поэтому экскурсия состоится в любую погоду — вы не промокнете, не поскользнётесь и не улетите из-за ветра.

Тюмень: было/стало

Вам откроется город до самого горизонта: старинные районы Потаскуй, Тычковка, Крестьянские места, Сараи, ставшие центром современной Тюмени. Я расскажу, что находилось на месте нынешних зданий. Объясню, куда исчезла татаро-бухарская слобода и где сегодня обнаруживаются её следы. Вы увидите, откуда начинался Большой Сибирский тракт, и поймете, как он превратился в главную магистраль первого русского города Сибири. А еще узнаете, почему тюменские события середины прошлого века повлияли на карибский кризис времён Че Гевары.

Инструкция по применению

Я отвечу на ваши вопросы и поделюсь лайфхаками: что осмотреть самостоятельно, где найти аутентичные сувениры и куда лучше отправиться за покупками. Вы узнаете, где можно недорого и вкусно поесть и как правильно выбрать «свой» горячий источник.