6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите Тюмень до самого горизонта. Подниметесь на открытую лоджию (либо частный балкон) с прекрасным обзором. Цель — показать город с высоты птичьего полёта при вечерней подсветке после заката или на рассвете.
Описание экскурсии
Обратите внимание: выход на крышу не предусмотрен.
Вы подниметесь на один из последних этажей высокого здания в центре города.
Вы остановитесь с сопровождающим на безветренной лоджии или на закрытом частном балконе. Вам откроется вид до самого горизонта.
Организационные детали
- Обзор статичный, без передвижений по городу. Выход на крышу невозможен в целях безопасности
- Во время снегопада, тумана, ливня, смога, при других сложных условиях обзор не состоится, а предоплата возвращается в полном объёме
- Это не экскурсия, а именно обзор с высоты
- Программа не подойдёт путешественникам ростом ниже 150 см. Это связано с высотой ограждения открытой лоджии и частных балконов
- Вход и перемещение без сопровождающего запрещены
- Категорически не допускаются лица в нетрезвом виде. Строго запрещено курить, громко разговаривать, чтобы не мешать деятельности здания
ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15 и 22:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Памяти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15 и 22:30
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3407 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 119 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Дата посещения: 10 ноя 2025
Нам очень понравилось, с высоты , вечерний город смотрится очень красиво, несмотря на то, что шёл снег и не было видно горизонта, центральные улицы Республики и Мельникайте были отчётливо видны
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К
Очень понравилась экскурсия. Узнали много фактов из истории Тюмени, полюбовались прекрасным видом на ночной город!
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Посетила эту необычную экскурсию и осталась в полном восторге! Формат обзора действительно уникальный – поднимаешься на открытую лоджию одного из самых высоких зданий в центре города. Вид на город открывается
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Большое спасибо организатору Татьяне за экскурсию. Интересно, позитивно, душевно. Красота с высоты,интересные факты, милые памятные талисманы, горячий ягодный напиток. Рекомендую!👍🤝
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Е
Ходили на экскурсию Тюмень с высоты. Очень понравилось вид конечно красивый 👍 словами не передать просто Вау. Очень много интересных фактов про историю Тюмени узнали. Спасибо Татьяне время просто пролетело незаметно.
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О
Все началось во время, нас проиструктировали по поведению на месте Вид шикарный, плюс узнали интересную информацию о городе Хотелось бы еще, но это уже в следующий приезд
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