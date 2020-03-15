6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насладиться видом с самого высокого здания в городе и услышать местные истории

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
На экскурсии вы окинете всю Тюмень одним взглядом.

Мы поднимемся на смотровую площадку, закрытую для посторонних и абсолютно безопасную.

Вы узнаете, каким был город раньше, как развивались его районы и Большой Сибирский тракт.

Я также поделюсь лайфхаками для знакомства с Тюменью и её самыми интересными местами.
520 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В районе площади Памяти
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты

Что вас ожидает

Комфортная высота
Мы встретимся в деловом центре Тюмени и поднимемся на самое высокое здание в городе. Мы не будем выходить на скользкую крышу, а остановимся чуть ниже: на безветренном и огороженом участке с навесом. Поэтому экскурсия состоится в любую погоду — вы не промокнете, не поскользнётесь и не улетите из-за ветра.

Тюмень: было/стало
Вам откроется город до самого горизонта: старинные районы Потаскуй, Тычковка, Крестьянские места, Сараи, ставшие центром современной Тюмени. Я расскажу, что находилось на месте нынешних зданий. Объясню, куда исчезла татаро-бухарская слобода и где сегодня обнаруживаются её следы. Вы увидите, откуда начинался Большой Сибирский тракт, и поймете, как он превратился в главную магистраль первого русского города Сибири. А еще узнаете, почему тюменские события середины прошлого века повлияли на карибский кризис времён Че Гевары.

Инструкция по применению
Я отвечу на ваши вопросы и поделюсь лайфхаками: что осмотреть самостоятельно, где найти аутентичные сувениры и куда лучше отправиться за покупками. Вы узнаете, где можно недорого и вкусно поесть и как правильно выбрать «свой» горячий источник.

Организационные детали

  • ВАЖНО: экскурсия состоит из подъёма на самое высокое здание города с обзором и рассказом об истории Тюмени — мы не будем передвигаться по городу.
  • Во время перерыва вы можете сделать снимки или попросить меня вас пофотографировать (бесплатно).
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00, 08:00, 09:00, 11:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура В районе площади Памяти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия для туристов
и для гостей города. Необычно, познавательно, наглядно. По ходу вечерней экскурсии,когда солнце прячется за горизонт, город предстает
в совсем другом обличии, светясь своей ночной иллюминацией.
Светлана
26 января 2020
Ехала всего на один день, поэтому кроме горячих источников, на которые собиралась уже лет десять😇, хотелось бы чего-то быстрого, искрометного, необременительного, но яркого по впечатлениям.💥

На родном Трипстере отыскалась экскурсия "Тюмень с высоты" продолжительностью всего 1 час, что устроило меня необыкновенно, так как в зимний день, да после источников, даже с моей любовью к экскурсиям ничего большего не хотелось. К тому же отзывы на гида - прекрасные.

Вот так мы и встретились зимним вечером на площади Памяти с неординарной Татьяной, уроженкой Тюмени, любительницей путешествий по самым необычным местам и бесконечно влюбленным в свой город человеком. Её рассказы основаны на личных впечатлениях, а не нашептаны Википедией. Она готова провести с вами столько времени, сколько вам нужно. Поехать с вами и порекомендовать источники или просто прогуляться по набережной Туры.

Рекомендую, прежде всего, с профессиональной точки зрения.
14 декабря 2019
Экскурсию проводила Татьяна.
Отличные знания истории города и людей , оставивших след в истории города.
Красивый вид на город.
17 ноября 2019
Большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Гид Татьяна очень интересно все рассказывала и отвечала на все вопросы. Вечерний город с включёнными фонарями и подсветкой смотрится особенно завараживающе. Всем рекомендую посетить эту экскурсию.
8 ноября 2019
30.10.2019 на форум приезжали мои коллеги. Я не располагала временем для организации длительных экскурсий, но город хотелось показать, под необычным ракурсом. Нашла в интернете предложение «Тюмень с высоты», то что надо подумала я.
Гид, Татьяна, с неизменным чувством юмора и тактом рассказала удивительные исторические факты про город, мои гости были в восторге, много фото и эмоций.
Спасибо, за отлично проведённое время!
7 ноября 2019
Мне очень понравилась мини-экскурсия. Татьяна интересно рассказывает

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