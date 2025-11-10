6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тюмень с высоты

Насладиться видом с лоджии или балкона одного из самых высоких зданий в центре города
Вы увидите Тюмень до самого горизонта. Подниметесь на открытую лоджию (либо частный балкон) с прекрасным обзором. Цель — показать город с высоты птичьего полёта при вечерней подсветке после заката или на рассвете.
5
119 отзывов
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты
Тюмень с высоты

Описание экскурсии

Обратите внимание: выход на крышу не предусмотрен.

Вы подниметесь на один из последних этажей высокого здания в центре города.

Вы остановитесь с сопровождающим на безветренной лоджии или на закрытом частном балконе. Вам откроется вид до самого горизонта.

Организационные детали

  • Обзор статичный, без передвижений по городу. Выход на крышу невозможен в целях безопасности
  • Во время снегопада, тумана, ливня, смога, при других сложных условиях обзор не состоится, а предоплата возвращается в полном объёме
  • Это не экскурсия, а именно обзор с высоты
  • Программа не подойдёт путешественникам ростом ниже 150 см. Это связано с высотой ограждения открытой лоджии и частных балконов
  • Вход и перемещение без сопровождающего запрещены
  • Категорически не допускаются лица в нетрезвом виде. Строго запрещено курить, громко разговаривать, чтобы не мешать деятельности здания

ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15 и 22:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Памяти
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15 и 22:30
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 3407 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
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прошли, а запомнились, для этого и нужны экскурсии. Мы команда организаторов и гидов. Создаём то, что сами любим в путешествиях: обзоры города с высоты, необычные экскурсии с аудиогидами и гастрономические приключения, пишем статьи о странствиях в газеты и журналы, книги. А самое главное — делаем всё это для того, чтобы вам было интереснее жить.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Дата посещения: 10 ноя 2025
Нам очень понравилось, с высоты , вечерний город смотрится очень красиво, несмотря на то, что шёл снег и не было видно горизонта, центральные улицы Республики и Мельникайте были отчётливо видны
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и сверкали вечерними огнями фонарей и автомобилей. Ева, с любовью рассказывала про улицы Тюмени с древних времен и до настоящих дней, было видно, что она очень любит город ,в котором живет, спасибо огромное за полученные позитивные эмоции!!!

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К
Очень понравилась экскурсия. Узнали много фактов из истории Тюмени, полюбовались прекрасным видом на ночной город!
Очень понравилась экскурсия. Узнали много фактов из истории Тюмени, полюбовались прекрасным видом на ночной город!
Очень понравилась экскурсия. Узнали много фактов из истории Тюмени, полюбовались прекрасным видом на ночной город!
Очень понравилась экскурсия. Узнали много фактов из истории Тюмени, полюбовались прекрасным видом на ночной город!
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Людмила
Посетила эту необычную экскурсию и осталась в полном восторге! Формат обзора действительно уникальный – поднимаешься на открытую лоджию одного из самых высоких зданий в центре города. Вид на город открывается
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потрясающий – видно Тюмень до самого горизонта. Особенно впечатлил вечерний обзор, когда город загорается тысячами огней. Меня сопровождала Татьяна, она меня закружила в водовороте исторических событий и личных наблюдений. Угостила невероятно вкусным чаем. Я отлично провела время в прекрасной компании!

Посетила эту необычную экскурсию и осталась в полном восторге! Формат обзора действительно уникальный – поднимаешься на
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Татьяна
Большое спасибо организатору Татьяне за экскурсию. Интересно, позитивно, душевно. Красота с высоты,интересные факты, милые памятные талисманы, горячий ягодный напиток. Рекомендую!👍🤝
Большое спасибо организатору Татьяне за экскурсию. Интересно, позитивно, душевно. Красота с высоты,интересные факты, милые памятные талисманы,
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Е
Ходили на экскурсию Тюмень с высоты. Очень понравилось вид конечно красивый 👍 словами не передать просто Вау. Очень много интересных фактов про историю Тюмени узнали. Спасибо Татьяне время просто пролетело незаметно.
Ходили на экскурсию Тюмень с высоты. Очень понравилось вид конечно красивый 👍 словами не передать просто
Ходили на экскурсию Тюмень с высоты. Очень понравилось вид конечно красивый 👍 словами не передать просто
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О
Все началось во время, нас проиструктировали по поведению на месте Вид шикарный, плюс узнали интересную информацию о городе Хотелось бы еще, но это уже в следующий приезд
Все началось во время, нас проиструктировали по поведению на месте Вид шикарный, плюс узнали интересную информацию
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