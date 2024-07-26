Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом

Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
На этой экскурсии вы увидите значимые места Тюмени и узнаете о её прошлом и современной жизни.

Гид, автор десятков статей об этом городе, расскажет о Центральной площади, Площади Борцов Революции, Мосте
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влюблённых и Троицком монастыре.

Также вы услышите истории о том, почему Тюменскую область называют «матрёшкой», как у Ленина появился тюменский костюм и о сибирских бухарцах, святых и бандитах. Экскурсия проводится на автомобиле Honda CR-V, детские кресла включены

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход
  2. 🏛️ Знание истории города
  3. 🚗 Комфортный трансфер
  4. 📸 Отличные места для фото
  5. 🗣️ Ответы на все вопросы
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Площадь Борцов Революции
  • Мост влюблённых
  • Троицкий монастырь

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Центральную площадь — ровесницу Тюменской области и часть главного правительственного квартала региона
  • Площадь Борцов Революции (бывшую Александровскую) — главную площадь старой Тюмени, тесно связанную с императором Александром II, Колчаком и Лениным
  • Мост влюблённых — самую известную достопримечательность города, идеальное место для фотосъёмки, расположенное на месте Тюменского острога
  • Троицкий монастырь — действующий мужской монастырь, основанный в 1616 году. В 18 веке он был обустроен святителем Филофеем, мощи которого таинственно пропали в 20 веке и неожиданно вернулись в 21 столетии

Я расскажу:

  • Почему Тюменскую область называют «матрёшкой»
  • Как у Ленина появился тюменский костюм, а Пришвину повезло иметь тюменского дядю
  • А также про сибирских бухарцев, святых и бандитов

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Honda CR-V. Есть детские кресла.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 июл 2024
Спасибо Станиславу за интересную, познавательную экскурсию! Много интереснейших фактов из истории! Станислав рассказывал про все здания на пути всего маршрута, мы останавливались и рассматривали исторические объекты! Станислав рассказывал историю домов
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и их владельцев. Некоторые исторические факты просто шокировали в хорошем смысле! Какие? Рассказывать не буду, так как лучше Станислава как историка, краеведа, коренного жителя Тюмени никто не расскажет! Организация самой экскурсии тоже была на высоте! Станислав встретил нас возле гостиницы на машине! Однозначно рекомендую Станислава! Станислав, спасибо Вам! ❤️

В
19 июл 2024
Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!
Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!
Т
18 июл 2024
Были сразу очарованы Станиславом. Его естественной манерой, живым юмором, неисчерпаемым знанием города, его истории и забавных мелочей.
Долгая экскурсия пролетела как полчаса, проведённые с лучшим другом. Постоянно трещали, что-то спрашивали, много смеялись.

Огромное спасибо за яркое впечатление лета!

Входит в следующие категории Тюмени

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковНочныеЛетниеСвятые местаНа выходныеОбзорныеМонастыри, церкви, храмыСвято-Троицкий мужской монастырьПопулярные местаМост ВлюбленныхСамое главноеИсторическая площадь

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