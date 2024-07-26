На этой экскурсии вы увидите значимые места Тюмени и узнаете о её прошлом и современной жизни.
Гид, автор десятков статей об этом городе, расскажет о Центральной площади, Площади Борцов Революции, Мосте
Гид, автор десятков статей об этом городе, расскажет о Центральной площади, Площади Борцов Революции, Мосте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Знание истории города
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📸 Отличные места для фото
- 🗣️ Ответы на все вопросы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Площадь Борцов Революции
- Мост влюблённых
- Троицкий монастырь
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Центральную площадь — ровесницу Тюменской области и часть главного правительственного квартала региона
- Площадь Борцов Революции (бывшую Александровскую) — главную площадь старой Тюмени, тесно связанную с императором Александром II, Колчаком и Лениным
- Мост влюблённых — самую известную достопримечательность города, идеальное место для фотосъёмки, расположенное на месте Тюменского острога
- Троицкий монастырь — действующий мужской монастырь, основанный в 1616 году. В 18 веке он был обустроен святителем Филофеем, мощи которого таинственно пропали в 20 веке и неожиданно вернулись в 21 столетии
Я расскажу:
- Почему Тюменскую область называют «матрёшкой»
- Как у Ленина появился тюменский костюм, а Пришвину повезло иметь тюменского дядю
- А также про сибирских бухарцев, святых и бандитов
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Honda CR-V. Есть детские кресла.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Тюмени
Провёл экскурсии для 31 туриста
Я профессиональный историк, краевед, коренной тюменец. 15 лет работал в краеведческом музее, автор книги, десятков статей. Также на счету множество интервью местным и федеральным радиостанциям и телестудиям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
26 июл 2024
Спасибо Станиславу за интересную, познавательную экскурсию! Много интереснейших фактов из истории! Станислав рассказывал про все здания на пути всего маршрута, мы останавливались и рассматривали исторические объекты! Станислав рассказывал историю домов
В
Валерия
19 июл 2024
Отличная экскурсия! Всем очень понравилось!! Интересные и живописные места. Спасибо огромное Станиславу за прекрасно проведенное время!
Т
Татьяна
18 июл 2024
Были сразу очарованы Станиславом. Его естественной манерой, живым юмором, неисчерпаемым знанием города, его истории и забавных мелочей.
Долгая экскурсия пролетела как полчаса, проведённые с лучшим другом. Постоянно трещали, что-то спрашивали, много смеялись.
Огромное спасибо за яркое впечатление лета!
Долгая экскурсия пролетела как полчаса, проведённые с лучшим другом. Постоянно трещали, что-то спрашивали, много смеялись.
Огромное спасибо за яркое впечатление лета!
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