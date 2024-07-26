читать дальше и их владельцев. Некоторые исторические факты просто шокировали в хорошем смысле! Какие? Рассказывать не буду, так как лучше Станислава как историка, краеведа, коренного жителя Тюмени никто не расскажет! Организация самой экскурсии тоже была на высоте! Станислав встретил нас возле гостиницы на машине! Однозначно рекомендую Станислава! Станислав, спасибо Вам! ❤️

Спасибо Станиславу за интересную, познавательную экскурсию! Много интереснейших фактов из истории! Станислав рассказывал про все здания на пути всего маршрута, мы останавливались и рассматривали исторические объекты! Станислав рассказывал историю домов