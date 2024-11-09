Приглашаем вас на групповую экскурсию по Тюмени - первому русскому городу Сибири.
Вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества, узнаете историю улиц и раскроете тайны узоров на наличниках старинных домов.
Прогулка по пешеходной
Вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества, узнаете историю улиц и раскроете тайны узоров на наличниках старинных домов.
Прогулка по пешеходной
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Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Пешеходная улица Дзержинского.
- Площадь Борцов Революции.
- Единственная четырехуровневая набережная в России.
- Мост Влюблённых.
- Троицкий мужской монастырь (с посещением).
- Сквер Сибирских кошек.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter, Yutong, King Long, Scania (в зависимости от количества участников).
- Это автопешеходная экскурсия, в которой предусмотрено 3–4 выхода.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Дети до 18 лет
|1 300 ₽
|Пенсионеры
|1 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Сквер Немцова»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 892 туристов
Наше агентство путешествий — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элемент традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!Задать вопрос
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