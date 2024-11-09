Тюмень - врата Сибири

Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной экскурсии
Приглашаем вас на групповую экскурсию по Тюмени - первому русскому городу Сибири.

Вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества, узнаете историю улиц и раскроете тайны узоров на наличниках старинных домов.

Прогулка по пешеходной
читать дальше

улице Дзержинского, посещение площади Борцов Революции и единственной в России четырехуровневой набережной. Не пропустите мост Влюблённых и Троицкий мужской монастырь. Экскурсия проводится на комфортабельных автобусах, предусмотрены 3-4 выхода для пеших прогулок. Опытные гиды расскажут о становлении Тюмени как нефтяной столицы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные памятники деревянного зодчества
  • 📜 История улиц и домов
  • 🌉 Единственная четырехуровневая набережная
  • 🏛️ Троицкий мужской монастырь
  • 🚶‍♂️ Прогулка по пешеходной улице Дзержинского
    • Тюмень - врата Сибири
    Тюмень - врата Сибири
    Тюмень - врата Сибири
    Ближайшие даты:
    Время начала: 15:00

    Что можно увидеть

  • Пешеходная улица Дзержинского
  • Площадь Борцов Революции
  • Четырехуровневая набережная
  • Мост Влюблённых
  • Троицкий мужской монастырь
  • Сквер Сибирских кошек

    • Описание экскурсии

    В нашей программе:

    • Пешеходная улица Дзержинского.
    • Площадь Борцов Революции.
    • Единственная четырехуровневая набережная в России.
    • Мост Влюблённых.
    • Троицкий мужской монастырь (с посещением).
    • Сквер Сибирских кошек.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter, Yutong, King Long, Scania (в зависимости от количества участников).
    • Это автопешеходная экскурсия, в которой предусмотрено 3–4 выхода.
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

    в субботу в 15:00

    Выбрать дату
    🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
    Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
    Забронировать экскурсию

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 400 ₽
    Дети до 18 лет1 300 ₽
    Пенсионеры1 300 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У остановки «Сквер Немцова»
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу в 15:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Тюмени

    Похожие экскурсии из Тюмени

    Ключ к сердцу Тюмени
    Пешая
    107 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Ключ к сердцу Тюмени
    Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
    Сегодня в 14:00
    Завтра в 11:00
    от 5 200 за всё до 4 чел.
    Тюмень с высоты
    Пешая
    72 отзыва
    30 минут
    Мини-группа
    до 4 чел.
    Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
    Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
    Начало: В районе площади Памяти
    Завтра в 17:30
    4 ноя в 17:30
    670 за человека
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Пешая
    82 отзыва
    2 часа
    Индивидуальная
    до 15 чел.
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
    Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
    Начало: В районе моста Влюблённых
    9 ноя в 09:00
    10 ноя в 09:00
    от 5 000 за всё до 5 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Тюмени. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Тюмени
    ХорошоТам