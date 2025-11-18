2 день

Театрализованная экскурсия по Тюмени

09:30 Завтрак в кафе города.

10:00 Театрализованная экскурсия «Город Т». Отправившись в экскурсионный променад с тюменской купчихой Аполлинарией Шешуковой, Вы окунетесь в удивительную атмосферу старинного города, познакомитесь с его историей, купеческими династиями Тюмени.

Вы увидите город с необычного ракурса, посетите старинные храмы. Вам поведают, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу.

Посетите старинные кварталы с богатой деревянной домовой резьбой, побываете в Ямской слободе, полюбуетесь «Вратами Сибири» с Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков, торговых домов ХIХ-ХХ века.

Именитая купчиха откроет секреты правильной торговли, расскажет о новом поступлении шляп для лошадей, как приобрести платье по последней моде, да на европейский манер, а также когда следующий бал-маскарад и как должным образом к нему подготовиться.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Посещение рыбного рынка

15:00 Заселение в гостиницу.

15:30 Свободное время.

В свободное время туристы могут посетить Александровский (Загородный) Сад, расположенный практически в центре города – это приятное место для неспешной прогулки.

Набережная города Тюмени великолепное зрелище, особенно интересно туристам будет изучить специальные бронзовые таблички, в которых содержатся различные этапы из истории Тюмени.

Цветной бульвар расположен в самом центре города и является одной из популярнейших достопримечательностей Тюмени, кстати, именно здесь устанавливают новогоднюю елку.

