Новогоднее путешествие в Тюмень. Автобусный тур из Перми

Новогоднее путешествие в Тюмень
Откройте для себя Тюмень с уникальной театрализованной экскурсией по старинным кварталам, где каждая улица хранит тайны купеческих династий и архитектурных шедевров.

Погрузитесь в атмосферу эпохи, узнаете секреты торговли, прогуляетесь по живописным
набережным и цветным бульварам, наслаждаясь великолепными видами и историей города.

Завершите путешествие релаксом в термальном комплексе и горячих источниках, где вас ждут незабываемые процедуры и отдых в природной обстановке.

Этот тур — сочетание культурных открытий, исторических легенд и спа-отдыха, который оставит яркие впечатления и желание вернуться.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми

22:00 Выезд из Перми.

2 день

Театрализованная экскурсия по Тюмени

09:30 Завтрак в кафе города.

10:00 Театрализованная экскурсия «Город Т». Отправившись в экскурсионный променад с тюменской купчихой Аполлинарией Шешуковой, Вы окунетесь в удивительную атмосферу старинного города, познакомитесь с его историей, купеческими династиями Тюмени.

Вы увидите город с необычного ракурса, посетите старинные храмы. Вам поведают, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу.

Посетите старинные кварталы с богатой деревянной домовой резьбой, побываете в Ямской слободе, полюбуетесь «Вратами Сибири» с Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков, торговых домов ХIХ-ХХ века.

Именитая купчиха откроет секреты правильной торговли, расскажет о новом поступлении шляп для лошадей, как приобрести платье по последней моде, да на европейский манер, а также когда следующий бал-маскарад и как должным образом к нему подготовиться.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Посещение рыбного рынка

15:00 Заселение в гостиницу.

15:30 Свободное время.

В свободное время туристы могут посетить Александровский (Загородный) Сад, расположенный практически в центре города – это приятное место для неспешной прогулки.

Набережная города Тюмени великолепное зрелище, особенно интересно туристам будет изучить специальные бронзовые таблички, в которых содержатся различные этапы из истории Тюмени.

Цветной бульвар расположен в самом центре города и является одной из популярнейших достопримечательностей Тюмени, кстати, именно здесь устанавливают новогоднюю елку.

Информация по Новогоднему банкету появится позднее.

3 день

Посещение источников

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Свободное время.

12:30 Выселение из гостиницы.

Источники на выбор:

  • 13:00 посещение термального комплекса «Лето-Лето» (5 часов);
  • 14:00 посещение горячего источника «Волна» (4 часа);
  • 15:00 посещение термального комплекса «Верхний Бор» (3 часа);
  • 18:30 отправление в Пермь.
4 день

Прибытие в Пермь

07:00 Ориентировочное время прибытие в Пермь.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице Восток г. Тюмени (1 ночь) и ночные переезды в автобусе (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека, в рублях, цена зависит от источника:

Термальный источникВзрослыйДети 5-12 летДети 0-4 года
Горячий источник Волна19 70018 80016 800
Термальный источникВзрослыйДети 6-12 летДети 0-5 лет
Верхний бор СПА19 80019 20016 800
Верхний бор ОТБ19 50018 90016 800
Термальный источникВзрослыйДети 14-17 летДети 5-13 летПенсионеры, студенты, именинникиДети 0-4 года
Лето лето АКВА21 90021 70021 60020 80016 800
Лето Лето СПА марциаль22 90022 70022 60021 80016 800

Доплата за 1-местное размещение – 2 500 руб.

Скидка за последний ряд в автобусе – 300 руб.

Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.

Варианты проживания

Отель «Восток»

1 ночь

Отель «Восток» располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.

Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.

В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (1 ночь в гостинице)
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 обед
  • Страховка на проезд в автобусе
  • Сопровождение из Перми
  • Экскурсионное обслуживание
  • Купание в источнике на выбор
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 1 обед, ужины
  • Новогодний банкет
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров, доп. Экскурсий, питания и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

Для купания:

  • полотенце;
  • купальный костюм;
  • сланцы;
  • шапочка для плавания;
  • принадлежности для душа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, в стоимость тура включена страховка на проезд в автобусе.

Какие документы нужны для поездки?
  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.) должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Какую важную информацию нужно знать?

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Какие скидки есть в туре?

За последний ряд в автобусе – 300 руб.

Какой точный адрес выезда из Перми и какие будут остановки?

22:00 Г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").

22:20 Ост. Фролы.

22:45 Ост. Отворот на Кукуштан.

23:20 Ост. Шадейка.

23:30 Отворот на Кунгур, бывший пост ДПС.

23:40 Ост. Голдыревский.

Может ли измениться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.

Какая стоимость новогоднего банкета?

Новогодний банкет в спа-отеле Лагуна с эксклюзивной шоу-программой с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Новогодняя ночь проходит с 21:00-4:00 по адресу г. Тюмень, Молодёжная 80/9
Ведущий: Михаил Варфоломеев.

  • алкоголь в стоимость не входит; при необходимости вы можете взять его с собой. Пробкового сбора не предусмотрено;
  • блюда, которые указаны с пометкой "на выбор", необходимо выбрать в момент бронирования
  • стол рассчитан на 10 человек. Обратите внимание, что с вами за столом могут сидеть другие гости;
  • детская анимация не предусмотрена, однако Дед Мороз и Снегурочка в основном будут уделять внимание детям, а не взрослым.

Стоимость:

  • взрослый - 8 850 руб.
  • дети до 10 лет - 5 200 руб.

* при бронировании необходимо внести 30% от стоимости банкета, полна оплата за 2 недели до начала тура
* трансфер к месту проведения банкета и обратно в стоимость не включен, добраться можно на такси или общественном транспорте

Доп. место в автобусе - 6 000 руб.

Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

