Погрузитесь в атмосферу эпохи, узнаете секреты торговли, прогуляетесь по живописным
Программа тура по дням
Отправление из Перми
22:00 Выезд из Перми.
Театрализованная экскурсия по Тюмени
09:30 Завтрак в кафе города.
10:00 Театрализованная экскурсия «Город Т». Отправившись в экскурсионный променад с тюменской купчихой Аполлинарией Шешуковой, Вы окунетесь в удивительную атмосферу старинного города, познакомитесь с его историей, купеческими династиями Тюмени.
Вы увидите город с необычного ракурса, посетите старинные храмы. Вам поведают, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу.
Посетите старинные кварталы с богатой деревянной домовой резьбой, побываете в Ямской слободе, полюбуетесь «Вратами Сибири» с Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков, торговых домов ХIХ-ХХ века.
Именитая купчиха откроет секреты правильной торговли, расскажет о новом поступлении шляп для лошадей, как приобрести платье по последней моде, да на европейский манер, а также когда следующий бал-маскарад и как должным образом к нему подготовиться.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Посещение рыбного рынка
15:00 Заселение в гостиницу.
15:30 Свободное время.
В свободное время туристы могут посетить Александровский (Загородный) Сад, расположенный практически в центре города – это приятное место для неспешной прогулки.
Набережная города Тюмени великолепное зрелище, особенно интересно туристам будет изучить специальные бронзовые таблички, в которых содержатся различные этапы из истории Тюмени.
Цветной бульвар расположен в самом центре города и является одной из популярнейших достопримечательностей Тюмени, кстати, именно здесь устанавливают новогоднюю елку.
Информация по Новогоднему банкету появится позднее.
Посещение источников
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Свободное время.
12:30 Выселение из гостиницы.
Источники на выбор:
- 13:00 посещение термального комплекса «Лето-Лето» (5 часов);
- 14:00 посещение горячего источника «Волна» (4 часа);
- 15:00 посещение термального комплекса «Верхний Бор» (3 часа);
- 18:30 отправление в Пермь.
Прибытие в Пермь
07:00 Ориентировочное время прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Восток г. Тюмени (1 ночь) и ночные переезды в автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, в рублях, цена зависит от источника:
|Термальный источник
|Взрослый
|Дети 5-12 лет
|Дети 0-4 года
|Горячий источник Волна
|19 700
|18 800
|16 800
|Термальный источник
|Взрослый
|Дети 6-12 лет
|Дети 0-5 лет
|Верхний бор СПА
|19 800
|19 200
|16 800
|Верхний бор ОТБ
|19 500
|18 900
|16 800
|Термальный источник
|Взрослый
|Дети 14-17 лет
|Дети 5-13 лет
|Пенсионеры, студенты, именинники
|Дети 0-4 года
|Лето лето АКВА
|21 900
|21 700
|21 600
|20 800
|16 800
|Лето Лето СПА марциаль
|22 900
|22 700
|22 600
|21 800
|16 800
Доплата за 1-местное размещение – 2 500 руб.
Скидка за последний ряд в автобусе – 300 руб.
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Варианты проживания
Отель «Восток»
Отель «Восток» располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь в гостинице)
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 1 обед
- Страховка на проезд в автобусе
- Сопровождение из Перми
- Экскурсионное обслуживание
- Купание в источнике на выбор
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 обед, ужины
- Новогодний банкет
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров, доп. Экскурсий, питания и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, в стоимость тура включена страховка на проезд в автобусе.
Какие документы нужны для поездки?
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.) должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Какую важную информацию нужно знать?
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Какие скидки есть в туре?
За последний ряд в автобусе – 300 руб.
Какой точный адрес выезда из Перми и какие будут остановки?
22:00 Г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
22:20 Ост. Фролы.
22:45 Ост. Отворот на Кукуштан.
23:20 Ост. Шадейка.
23:30 Отворот на Кунгур, бывший пост ДПС.
23:40 Ост. Голдыревский.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.
Какая стоимость новогоднего банкета?
Новогодний банкет в спа-отеле Лагуна с эксклюзивной шоу-программой с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Новогодняя ночь проходит с 21:00-4:00 по адресу г. Тюмень, Молодёжная 80/9
Ведущий: Михаил Варфоломеев.
- алкоголь в стоимость не входит; при необходимости вы можете взять его с собой. Пробкового сбора не предусмотрено;
- блюда, которые указаны с пометкой "на выбор", необходимо выбрать в момент бронирования
- стол рассчитан на 10 человек. Обратите внимание, что с вами за столом могут сидеть другие гости;
- детская анимация не предусмотрена, однако Дед Мороз и Снегурочка в основном будут уделять внимание детям, а не взрослым.
Стоимость:
- взрослый - 8 850 руб.
- дети до 10 лет - 5 200 руб.
* при бронировании необходимо внести 30% от стоимости банкета, полна оплата за 2 недели до начала тура
* трансфер к месту проведения банкета и обратно в стоимость не включен, добраться можно на такси или общественном транспорте
Доп. место в автобусе - 6 000 руб.