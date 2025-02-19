2 день

Тобольск - «Золовкины посиделки»

Завтрак в отеле или сухой паек.

07:50 Встреча с гидом в холле отеля.

08:00 Отправление в Тобольск.

Праздничная путевая экскурсия с историческими фактами, легендами и сказаниями с историями о весёлых казаках сибирских, о крестьянских праздниках, обычаях, угощении и гостеприимстве.

11:00 Прибытие в с. Абалак.

11:00-11:40 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря.

Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь расположен на высоком берегу знаменитой сибирской реки Иртыш, на расстоянии 30 километров от Тобольска.

Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.

11:45-13:00 Посещение тур-комплекса «Абалак» – места съемок современной сказки «По-щучьему велению», проведения фестивалей, праздничных гуляний.

Посещение торговых лавок.

13:00-13:40 Переезд в г. Тобольск.

Вот где развернётся гуляние да веселье!

В Гостином Дворе, на территории музея-заповедника «Тобольский кремль», развеселые хозяюшки встретят у печи с песнями под гармошку, плясками, частушками, шутками-прибаутками.

13:40-14:30 После выступлений да хороводов пригласят вас золовушки на обед сибирский: тут и ассорти на любой вкус, и фирменный суп «Уха-евшие пельмени», и томлёная говядина с картофелем толчёным со сливочным маслом, и ром-баба Тобол, приготовленная по рецепту XVIII века, что подается исключительно с чаем травяным сибирским.

14:30-15:10 Свободное время. Посещение сувенирных лавок.

15:10-17:00 Обзорная экскурсия по территории Тобольского кремля – первого и единственного каменного кремля в Сибири.

Это уникальный образец сибирского зодчества, строительство которого начато в 1699 г., создавался, совершенствовался Кремль с XVII—XVIII в.

Город Тобольск стоит на пяти холмах – Троицкий мыс, Чукманский мыс, Панин бугор, Киселевская гора и Чувашский мыс.

17:00-18:20 На Базарной площади, где развернутся праздничные гулянья, в основе которых заложены традиции, связанные с проведением Масленицы в Сибири, гости померятся смекалкой и ловкостью, силой и удалью в уличных играх и забавах. Смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, интерактивных занятиях, да и блинов с пылу-жару отведать.

18:30 Отправление в Тюмень.

21:30 Ориентировочное прибытие в отель г. Тюмень.