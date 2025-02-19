Откройте для себя богатое культурное наследие региона, посетите уникальные достопримечательности, насладитесь вкуснейшей сибирской кухней и атмосферой праздника вместе с нами.
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Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Тюмени. Праздничный ужин «В гостях у тёщи»
Прибытие в отель самостоятельно.
12:50 Встреча с гидом в холле отеля.
13:00-15:00 Обзорная экскурсия по Тюмени.
15:00-16:20 Экскурсия «Городские встречи на ул. Садовой».
Сказочные персонажи в игровой форме расскажут историю улицы, ее историю, как стала она такой красивой и современной.
Гости услышат интересные факты о Сергее Бровцыне и его семье. О семье Василия Буркова, чем знаменит был он сам и его дом – символ тюменской резьбы.
Побываем и на праздничных уличных гуляниях, ярмарках.
В процессе экскурсии для гостей – загадки, игры, сувениры и подарки.
16:20-17:30 Тёщины вечёрки продолжаются, мастер-класс для гостей начинается.
Масленица идет полным ходом, все пекут блины, а мы разукрасим пряничные солнышки для своих родных и близких.
17:30-18:00 Переезд до кафе.
18:00-19:00 Праздничный ужин «В гостях у тёщи».
19:30 Возвращение в отель.
Свободное время.
Тобольск - «Золовкины посиделки»
Завтрак в отеле или сухой паек.
07:50 Встреча с гидом в холле отеля.
08:00 Отправление в Тобольск.
Праздничная путевая экскурсия с историческими фактами, легендами и сказаниями с историями о весёлых казаках сибирских, о крестьянских праздниках, обычаях, угощении и гостеприимстве.
11:00 Прибытие в с. Абалак.
11:00-11:40 Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря.
Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь расположен на высоком берегу знаменитой сибирской реки Иртыш, на расстоянии 30 километров от Тобольска.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
11:45-13:00 Посещение тур-комплекса «Абалак» – места съемок современной сказки «По-щучьему велению», проведения фестивалей, праздничных гуляний.
Посещение торговых лавок.
13:00-13:40 Переезд в г. Тобольск.
Вот где развернётся гуляние да веселье!
В Гостином Дворе, на территории музея-заповедника «Тобольский кремль», развеселые хозяюшки встретят у печи с песнями под гармошку, плясками, частушками, шутками-прибаутками.
13:40-14:30 После выступлений да хороводов пригласят вас золовушки на обед сибирский: тут и ассорти на любой вкус, и фирменный суп «Уха-евшие пельмени», и томлёная говядина с картофелем толчёным со сливочным маслом, и ром-баба Тобол, приготовленная по рецепту XVIII века, что подается исключительно с чаем травяным сибирским.
14:30-15:10 Свободное время. Посещение сувенирных лавок.
15:10-17:00 Обзорная экскурсия по территории Тобольского кремля – первого и единственного каменного кремля в Сибири.
Это уникальный образец сибирского зодчества, строительство которого начато в 1699 г., создавался, совершенствовался Кремль с XVII—XVIII в.
Город Тобольск стоит на пяти холмах – Троицкий мыс, Чукманский мыс, Панин бугор, Киселевская гора и Чувашский мыс.
17:00-18:20 На Базарной площади, где развернутся праздничные гулянья, в основе которых заложены традиции, связанные с проведением Масленицы в Сибири, гости померятся смекалкой и ловкостью, силой и удалью в уличных играх и забавах. Смогут поучаствовать в тематических мастер-классах, интерактивных занятиях, да и блинов с пылу-жару отведать.
18:30 Отправление в Тюмень.
21:30 Ориентировочное прибытие в отель г. Тюмень.
«Прощёное воскресенье» в блинной столице России - Ялуторовске. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
07:50 Встреча с гидом в холле отеля.
08:00 Отправление в г. Ялуторовск.
Праздничная информация по пути следования, загадки, конкурсы.
09:30 Прибытие в Ялуторовск.
09:40-12:00 Экскурсия по Ялуторовскому Острогу:
- мастер-класс «Оберег от тещи Лары»;
- свободное время для фото, прогулки по территории Острога.
12:00-14:00 Участие в праздничном Разгуляе.
Масленица в Ялуторовске – это яркий и незабываемый праздник, который сопровождается:
- старинными ярмарочными играми и забавами;
- выставкой-продажей продукции местных производителей;
- праздничными представлениями;
- вкуснейшими блинами.
Традиционно на Сретенской площади проходит битва блинопеков, состязающихся в выпечке блинов на трехметровых сковородках по уникальным рецептам.
А в завершении праздника, как и положено, сжигание чучела зимы!
Прощаемся с масленицей: «Жила Масленица семь деньков, оставайся с нами на семь годков!».
14:00-15:00 Легкий обед в ресторане города.
15:20-16:00 Посещение экспозиции в музее «Торговые ряды».
16:20 Отправление в г. Тюмень.
17:45 Ориентировочное прибытие в г. Тюмень.
Окончание программы у отеля или в центре города.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице 3* в Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Виды услуг
|Взрослый при размещении в 2-местном номере
|Ребенок при размещении 2-местном номере (до 11 лет)
|Взрослый при 1-местном размещении
|Полная программа (3дн/2н) с проживанием
|26600
|25300
|29450
|Программа Тюмень-Тобольск (28.02-01.03) с проживанием в Тюмени
|17300
|16500
|18730
|Программа Тобольск-Ялуторовск (01-02.03) с проживанием в Тюмени
|18400
|17000
|19830
|Программа экскурсий Тюмень-Тобольск-Ялуторовск (28.02-02.03) без проживания
|19900
|18600
|-
|Обзорная экскурсия по Тюмени 28.02.(13:00-15:00)
|1000
|900
|-
|Пешеходная экскурсия по Тюмени+интерактивная программа и мастер-класс 28.02 (15:00-17:30)
|2910
|2750
|-
|Обзорная экскурсия по Тюмени+интерактивная программа и мастер-класс+ ужин 28.02 (13:00-19:00)
|4800
|4700
|-
|Тобольск (01.03) без проживания
|9200
|8400
|-
|Ялуторовск (02.03) без проживания
|5930
|5400
|-
|Доп. сутки Тюмень ВВ
|3250
|3250
|4700
|Доп. сутки Тобольск ВВ
|3250
|3250
|4950
|Ранний заезд ВВ
|2250
|2250
|2800
|Ранний заезд RО
|1400
|1400
|2250
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание, согласно программе тура
- Услуги экскурсовода
- Питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
- Проживание в отеле 3
- Входные билеты в музеи и объекты показа
- Экскурсии в музеях
- Интерактивная программы, согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) - от 2700 руб. /чел
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) - от 3590 руб. /чел
- Раннее заселение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.