Она откроет секреты купеческого успеха, покажет спрятанные в резных особняках тайны и научит
Программа тура по дням
Отправление из Перми
21:00 Отправление из Перми.
Самостоятельное отправление туристов на ЖД вокзал, для тех, кто сам добрался до Тюмени. Рекомендуемые номера поездов из Перми в Тюмень со временем прибытия в Тюмень не позднее 08:50!
Театрализованная экскурсия по Тюмени
Кто прибыл самостотельно в Тюмень, нужно будет самостоятельно выйти из ЖД вокзала. Когда выходите в город, поворачиваете направо, видите гостиницу "Филтон" (Привокзальная ул., 30), возле неё встречает гид с сопровождающей. Это в 20 шагах от центрального выхода с ЖД.
09:00-09:30 Завтрак в кафе г. Тюмень.
09:40-13:00 Театрализованная экскурсия по Тюмени. Отправившись в экскурсионный променад с тюменской купчихой Аполлинарией Шешуковой, Вы окунетесь в удивительную атмосферу старинного города, познакомитесь с его историей, купеческими династиями Тюмени.
Вы увидите город с необычного ракурса, посетите старинные храмы. Вам поведают, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу.
Посетите старинные кварталы с богатой деревянной домовой резьбой, побываете в Ямской слободе, полюбуетесь "Вратами Сибири" с Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков, торговых домов ХIХ-ХХ века.
Именитая купчиха откроет секреты правильной торговли, расскажет о новом поступлении шляп для лошадей, как приобрести платье по последней моде, да на европейский манер, а также когда следующий бал-маскарад и как должным образом к нему подготовиться.
13:00-14.00 Обед в кафе города.
14:00-15:00 Посещение рыбного рынка, торговых рядов с сувенирами.
15:00-16:00 Размещение в гостинице с удобствами в номерах (центр Тюмени). Свободное время.
Посещение источников на выбор
09:00-10:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00-12:00 Обзорная экскурсия по собственным оригинальным музейным экспозициям отеля, рассказывающим о богатой истории Тюмени.
12:00-12:20 Дегустация шампанского.
12:45 Обед в купеческом особняке.
13:30-14:15 Посещение рюмочной с дегустацией наливок.
15:00-20:00 Посещение термального комплекса "ЛетоЛето" (аквапарк и источник) (купание безлимит — 5 часов).
16:00- 20:00 Посещение горячего источника "Волна" (купание 4 часа).
20:00 Трансфер туристов на ЖД вокзал, кто отбывает сам.
Отправление автобусной группы в Пермь.
Прибытие в Пермь
07:00-08:00 Прибытие в Пермь.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Восток г. Тюмени (1 ночь) и ночные переезды в автобусе (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, в рублях, цена зависит от источника:
ЛетоЛето (СПА)
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 14-17
|Дети 5-13
|Специальный: пенсионеры, студенты
|Дети 0-4 / без терм
|02.01.2026
|05.01.2026
|20 600
|20 400
|20 300
|20 200
|16 500
ЛетоЛето (аквапарк)
|Дата
|Дата возврата
|Взрослый
|Дети 14-17
|Дети 5-13
|Специальный: пенсионеры, студенты
|Дети 0-4 / без аквапарка
|02.01.2026
|05.01.2026
|19 800
|19 600
|19 500
|19 400
|16 500
Волна
|Дата
|Взрослые
|Дети 5-11
|Дети 0-4 / без источника
|02.01.2026
|18 000
|17 250
|16 500
Доплата за 1-местный номер — 3 200 руб.
Скидки:
- если туристы хотят отправиться поездом, для них действует скидка 300 руб. /чел от действующих цен. Трансфер от и до ЖД вокзала включён в стоимость. ЖД билеты туристы приобретают самостоятельно (в стоимость не включены);
- льготы для тарифов “специальный”, “именинник” в ЛетоЛето (подробнее в разделе “Важно знать”).
Цены динамические. Уточнять стоимость у менеджера при бронировании тура.
Варианты проживания
Отель «Восток» 3* в г. Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда
- Страховка на проезд в автобусе
- Сопровождение из Перми
- Обзорная театрализованная экскурсия по Тюмени в сопровождении гида-экскурсовода
- Входные билеты на горячие источники (на выбор)
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительное место в автобусе - 6000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк, USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров, доп. Экскурсий, питания и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Документы для поездки:
- паспорт/свидетельство о рождении;
- пенсионное удостоверение, договор;
- распечатать памятку по туру.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, в стоимость тура включена страховка на проезд в автобусе.
Какой точный адрес выезда из Перми и какие будут остановки?
21:00 г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова.
21:20 ост. Фролы.
21:45 ост. Отворот на Кукуштан.
22:20 ост. Шадейка.
22:30 отворот на Кунгур, бывший пост ДПС.
22:40 ост. Голдыревский.
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право изменений по программе и датам выезда.
Какие льготы есть в термальных источниках?
Льготы для тарифа "специальный" в ЛетоЛето:
- члены многодетных семей (родители (усыновители, мачехи и отчимы), опекуны, попечители, патронатные воспитатели, на воспитании у которых находятся 3 и больше детей, и их дети до 18 лет), при посещении всей семьёй, а также индивидуально её членами;
- студенты;
- пенсионеры;
- дети с инвалидностью до 18 лет, взрослые с инвалидностью 1 и 2 группы, посещающие аквазону самостоятельно (без сопровождения);
- сопровождающие детей с инвалидностью до 18 лет, взрослых с инвалидностью 1 и 2 группы;
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны и инвалиды боевых действий;
- участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Обязательно на кассе предъявить оригиналы документов, подтверждающих льготу.
Льготы для тарифа "именинник" в ЛетоЛето:
- для детей-именинников 0-17 лет, когда ДР в сам день посещения, действует бесплатный вход на территорию термального комплекса "ЛетоЛето" (стоимость тура для них — 7 000 руб.);
- для взрослых именинников от 18 лет, когда ДР в сам день посещения, действует скидка на входной билет (прайс указан в таблице). Смотреть тариф специальный и именинник;
- для именинников любого возраста за 7 дней до и после для рождения действует скидка на входной билет (прайс указан в таблице). Смотреть тариф специальный и именинник.
Обязательно на кассе предъявить оригиналы документов, подтверждающий дату рождения.
Важно! Детям 0-14 лет (включительно) можно приобрести тарифы "Аквапарк" или "СПА", если Ваше время посещения выпадает на время 15:00-21.00. Если Вы выберете "СПА", то при наступлении 17:00 час он может находиться только на территории аквапарка.
Цены на льготные тарифы:
- 1 зона — АКВАПАРК (5 часов): Указаны в разделе “Проживание”;
- 1 зона — СПА (5 часов):Скидки льготным категориям не предусмотрены.
Горячий источник "Волна" (4 часа) — скидки льготным категориям не предусмотрены.