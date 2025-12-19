2 день

Театрализованная экскурсия по Тюмени

Кто прибыл самостотельно в Тюмень, нужно будет самостоятельно выйти из ЖД вокзала. Когда выходите в город, поворачиваете направо, видите гостиницу "Филтон" (Привокзальная ул., 30), возле неё встречает гид с сопровождающей. Это в 20 шагах от центрального выхода с ЖД.

09:00-09:30 Завтрак в кафе г. Тюмень.

09:40-13:00 Театрализованная экскурсия по Тюмени. Отправившись в экскурсионный променад с тюменской купчихой Аполлинарией Шешуковой, Вы окунетесь в удивительную атмосферу старинного города, познакомитесь с его историей, купеческими династиями Тюмени.

Вы увидите город с необычного ракурса, посетите старинные храмы. Вам поведают, где в дореволюционной Тюмени шла самая бойкая торговля, какие уникальные товары поставляли тюменский купцы в Европу.

Посетите старинные кварталы с богатой деревянной домовой резьбой, побываете в Ямской слободе, полюбуетесь "Вратами Сибири" с Моста влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков, торговых домов ХIХ-ХХ века.

Именитая купчиха откроет секреты правильной торговли, расскажет о новом поступлении шляп для лошадей, как приобрести платье по последней моде, да на европейский манер, а также когда следующий бал-маскарад и как должным образом к нему подготовиться.

13:00-14.00 Обед в кафе города.

14:00-15:00 Посещение рыбного рынка, торговых рядов с сувенирами.

15:00-16:00 Размещение в гостинице с удобствами в номерах (центр Тюмени). Свободное время.

