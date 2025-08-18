Мои заказы

Тюмень и Тобольск: тайны и сокровища Сибири

Откройте тайны сибирских городов, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите величественный Тобольский Кремль, погрузитесь в атмосферу театрализованной экскурсии и попробуйте уникальные сибирские наливки.

Вас ждут легенды, история, вкусные открытия и величие природы – это путешествие, которое вы запомните навсегда!
5
3 отзыва
Описание тура

Путешествие в сердце Сибири Приглашаем вас в уникальный тур по древним сибирским городам, где оживает история освоения бескрайних просторов за Уралом. Это путешествие для тех, кто хочет прикоснуться к наследию казачьих походов, императорских судеб и духовных традиций Сибири. Что вас ждет:
  • Театрализованная экскурсия: вы погрузитесь в атмосферу XIX века в сопровождении гида в образе тюменской купчихи.
  • Знакомство с сибирскими вкусами: Посещение рыбного рынка, где вы сможете приобрести колбасу из лося, бобра или медведя, а также знаменитую сибирскую рыбу.
  • Поездка в древнюю столицу Сибири — Тобольск: вы увидите величественный Тобольский Кремль — единственный каменный кремль за Уралом.
  • Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря: один из древнейших монастырей Сибири, хранящий историю чудотворной иконы. Этот тур — идеальный способ за один уик-энд глубоко погрузиться в историю России, увидеть места, где решались судьбы государства, и ощутить подлинный сибирский дух.

По пятницам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Абалакский Свято-Знаменский монастырь
  • Туристский комплекс «Абалак»
  • Тобольский Кремль
  • Софийско-Успенский собор
  • Музей семьи Императора Николая II
Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Питание по программе (2 завтрака и обед)
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты
  • Услуги экскурсовода
  • Дегустация наливок (3 вида)
  • Сопровождение из Перми
  • Проживание (одна ночь в гостинице)
Что не входит в цену
  • Дополнительное питание
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительное место в автобусе - 5 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
Завершение: Ленина, 53, ДрамТеатр
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
18 авг 2025
В восторге от этого маленького путешествия. Благодаря этому туру посетила два уникальных города Тюмень и Тобольск. Узнала невероятную историю становления этой территории. Купила неповторимые сувениры. Обязательно отправлю в этот тур своих детей и родителей, чтобы они узнали историю своей Родины!
Ирина
21 июл 2025
Отлично!!! Очень понравилась вчерашняя экскурсия по Тюмени Спасибо огромное экскурсоводу "Ханне". С первых минут поразила красивая, правильная старорусская речь. Очень красивый костюм. Это погружение 10" Д". Великолепная идея с проведением
читать дальше

экскурсий! Девченки отличные актёры! Мы, реально, побывали в 19 веке. Великолепная импровизация! Когда нас угощали чаем и наливкой и девченки начали между собой обсуждать сплетни прошлого века - это было превосходно! Ощущение полного восторга! Спасибо огромное за Ваши идеи, за Ваш талант!!!

Александра
20 июл 2025
Хотим выразить искреннюю признательность за невероятную экскурсию, которая перенесла нас в прошлое! Благодаря вашему таланту и вниманию к деталям мы не просто узнали о Тюмени XVIII–XIX веков, а по-настоящему погрузились
читать дальше

в её историю. Ваши костюмы и народный диалект создали потрясающий эффект присутствия — казалось, будто мы говорим с жителями старой Тюмени, а не с экскурсоводами. Эта экскурсия стала для нас не просто прогулкой, а ярким приключением, которое хочется пережить снова. Обязательно вернёмся и приведём друзей — ведь ваша "машина времени" заслуживает того, чтобы о ней знали все! Ещё раз спасибо за незабываемые эмоции и тёплый приём в прошлом.

Тур входит в следующие категории Тюмени

