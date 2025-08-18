Откройте тайны сибирских городов, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите величественный Тобольский Кремль, погрузитесь в атмосферу театрализованной экскурсии и попробуйте уникальные сибирские наливки.
Вас ждут легенды, история, вкусные открытия и величие природы – это путешествие, которое вы запомните навсегда!
Описание тураПутешествие в сердце Сибири Приглашаем вас в уникальный тур по древним сибирским городам, где оживает история освоения бескрайних просторов за Уралом. Это путешествие для тех, кто хочет прикоснуться к наследию казачьих походов, императорских судеб и духовных традиций Сибири. Что вас ждет:
- Театрализованная экскурсия: вы погрузитесь в атмосферу XIX века в сопровождении гида в образе тюменской купчихи.
- Знакомство с сибирскими вкусами: Посещение рыбного рынка, где вы сможете приобрести колбасу из лося, бобра или медведя, а также знаменитую сибирскую рыбу.
- Поездка в древнюю столицу Сибири — Тобольск: вы увидите величественный Тобольский Кремль — единственный каменный кремль за Уралом.
- Посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря: один из древнейших монастырей Сибири, хранящий историю чудотворной иконы. Этот тур — идеальный способ за один уик-энд глубоко погрузиться в историю России, увидеть места, где решались судьбы государства, и ощутить подлинный сибирский дух.
По пятницам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Абалакский Свято-Знаменский монастырь
- Туристский комплекс «Абалак»
- Тобольский Кремль
- Софийско-Успенский собор
- Музей семьи Императора Николая II
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Страховка по проезду в автобусе
- Питание по программе (2 завтрака и обед)
- Экскурсионная программа, включая входные билеты
- Услуги экскурсовода
- Дегустация наливок (3 вида)
- Сопровождение из Перми
- Проживание (одна ночь в гостинице)
Что не входит в цену
- Дополнительное питание
- Сувенирная продукция
- Дополнительное место в автобусе - 5 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
Завершение: Ленина, 53, ДрамТеатр
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 авг 2025
В восторге от этого маленького путешествия. Благодаря этому туру посетила два уникальных города Тюмень и Тобольск. Узнала невероятную историю становления этой территории. Купила неповторимые сувениры. Обязательно отправлю в этот тур своих детей и родителей, чтобы они узнали историю своей Родины!
И
Ирина
21 июл 2025
Отлично!!! Очень понравилась вчерашняя экскурсия по Тюмени Спасибо огромное экскурсоводу "Ханне". С первых минут поразила красивая, правильная старорусская речь. Очень красивый костюм. Это погружение 10" Д". Великолепная идея с проведением
А
Александра
20 июл 2025
Хотим выразить искреннюю признательность за невероятную экскурсию, которая перенесла нас в прошлое! Благодаря вашему таланту и вниманию к деталям мы не просто узнали о Тюмени XVIII–XIX веков, а по-настоящему погрузились
Тур входит в следующие категории Тюмени
