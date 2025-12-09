Путешествие-перезагрузка.
Один день вдали от городской суеты, чтобы: заглянуть в необычную мечеть в форме цветка и почувствовать её мягкую, спокойную энергетику; пройтись по территории мужского монастыря, где воздух чище, а мысли становятся яснее; полюбоваться просторами тайги и реки с высоты скал; посидеть у воды одного из крупнейших в мире источников с питьевой водой.
Один день вдали от городской суеты, чтобы: заглянуть в необычную мечеть в форме цветка и почувствовать её мягкую, спокойную энергетику; пройтись по территории мужского монастыря, где воздух чище, а мысли становятся яснее; полюбоваться просторами тайги и реки с высоты скал; посидеть у воды одного из крупнейших в мире источников с питьевой водой.
Описание экскурсииПутешествие‑перезагрузка. Всего один день вдали от городской суеты, чтобы: заглянуть в необычную мечеть в форме цветка и почувствовать её мягкую, спокойную энергетику; пройтись по территории мужского монастыря, где воздух чище, а мысли становятся яснее; полюбоваться просторами тайги и реки с высоты скал; посидеть у воды одного из крупнейших в мире источников с питьевой водой — просто быть, дышать, наполняться силой и тишиной. Важная информация: Экскурсия доступна круглый год. Рекомендуем одеваться комфортно и с учётом погодных условий для приятного и безопасного путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Ляля-Тюльпан» - мечеть, названная в честь символа Востока. Оригинальный архитектурный шедевр, олицетворяющий тепло и радушие исламской культуры
- «Святые Кустики», или Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь, построен в византийском стиле и поражает величием и атмосферой духовности. Я обращу ваше внимание на детали архитектуры, созданные с большим мастерством и любовью
- Павловская ГЭС-мощный инженерный объект на реке Уфе, который органично вписан в природный ландшафт
- Красные скалы - живописная смотровая площадка с панорамными видами на тайгу и реку Уфу
- Красный ключ - один из крупнейших карстовых источников в мире (второй по величине в Европе), сопоставимый с известным источником Воклюз во Франции
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции/nЕда и напитки/nОбед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Уфа
Завершение: По договоренности в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия доступна круглый год. Рекомендуем одеваться комфортно и с учётом погодных условий для приятного и безопасного путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота Башкирии: от монастыря до родника
Всего 2 часа от Уфы, и вы в «второй Швейцарии». Посетите монастырь, водохранилище и родник, наслаждаясь природой и историей Башкирии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовное путешествие по Уфе
Проведите день, погружаясь в духовность монастыря, наслаждаясь красотой Красных скал и чистотой родника Красный Ключ
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по скалам Башкирии
Увидеть Спящую красавицу, подняться на скальные гребни и полюбоваться панорамой гор Южного Урала
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 27 000 ₽ за всё до 7 чел.