Описание Фото Ответы на вопросы Путешествие-перезагрузка.



Один день вдали от городской суеты, чтобы: заглянуть в необычную мечеть в форме цветка и почувствовать её мягкую, спокойную энергетику; пройтись по территории мужского монастыря, где воздух чище, а мысли становятся яснее; полюбоваться просторами тайги и реки с высоты скал; посидеть у воды одного из крупнейших в мире источников с питьевой водой.

Диана Ваш гид в Уфе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Путешествие‑перезагрузка. Всего один день вдали от городской суеты, чтобы: заглянуть в необычную мечеть в форме цветка и почувствовать её мягкую, спокойную энергетику; пройтись по территории мужского монастыря, где воздух чище, а мысли становятся яснее; полюбоваться просторами тайги и реки с высоты скал; посидеть у воды одного из крупнейших в мире источников с питьевой водой — просто быть, дышать, наполняться силой и тишиной. Важная информация: Экскурсия доступна круглый год. Рекомендуем одеваться комфортно и с учётом погодных условий для приятного и безопасного путешествия.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату