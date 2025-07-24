Е Елена Экскурсия очень интересная, познавательная. Елена,как экскурсовод прекрасно владеет историческими данными. Много рассказывает о сегодняшнем дне Республики. Очень приятна в общении. Внимательна к просьбам и пожеланиям. Поездка оставила только положительное впечатление!

В Владимир Елена отлично и аккуратно водит автомобиль) хорошо знает и интересно рассказывает по ходу движения. рекомендую!!!

Особенно читать дальше сильно меня поразила её внимательность и забота во время дождя: Елена взяла с собой чай в термосе, куртку и дождевики, что приятно удивило и показало её настоящий профессионализм.



Сказать, что я остался доволен — значит ничего не сказать. Я был восхищён! спасибо за такой замечательный маршрут и великолепное проведение экскурсии! Впечатления от экскурсии остались самые положительные! Особенно хочу отметить экскурсовода Елену — настоящий профессионал, великолепный рассказчик, очень интересно делится знаниями. Её богатый запас легенд, стихов и историй делает путешествие незабываемым.

Наталья Прекрасный экскурсовод и человек Елена смогла влюбить нас(компанию из 4-х врачей) в Башкирию. Показала нам ее красоту❤️

Хорошая чистая машина, возможность подстроить экскурсию под нас и наше время, знание мест общепита сделало экскурсию еще лучше!

Очень советуем всем экскурсии с Еленой!

Богачевская Спасибо Елене за прекрасную поездку. Впечатление-ошеломляющее, мы почувствовали красоту природы Башкирии, насладились сказочными видами на реку Уфу, прониклись духом тишины и покоя в монастыре…. Елена-отличный гид, с прекрасным чувством юмора, внимательная и тонко чувствующая настроение группы. Спасибо!!!

С Сергей Добрый день! Все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, много информации, красивые места! Комфортабельный автомобиль.

Э Эдуард Благодарим Елену за счастливый день. Восхитились природой башкирской земли.

Экскурсия очень разноплановая:монастырь-это умиротворение, а природа это особое спокойствие.

Все продумано до мелочей: встреча, перекус, обед.

Е Евгений Понравилось всë!! Сложно давать оценку увиденного, всë имело свою притягательность и оригинальность! Отдельное спасибо гиду Екатерине за отлично проведенный экскурс🤝👍

Л Левен Ездили семьёй, очень понравилось! 8 часов пролетели незаметно! Были довольны даже дети! Гид приятный!

Руфина Елена приехала за нами в назначенное время. Много интересной информации. Красивая природа. Очень приятное общение. Спасибо большое!

Юлия Потрясающая экскурсия. Ты видишь столько красот природного характера, так и историю монастыря. А какой вкуснейший в монастыре хлеб и пряники. .

Л Лянгус Замечательное путешествие) неутомительное,просто бальзам для души! По дороге с облаками) весь путь сплошная красота. Погуляли в монастыре. Сильное место… перезагрузились на скалах,удивились самому большому роднику.. наш гид Елена очень тактичная, грамотная,мастер своего дела! В конце программы нам бонусом по огла выбрать самый лучший мёд) обязательно ещё куда нибудь поедем с Еленой! Всем рекомендуем Башкирию!

Е Евгений читать дальше о маршруте и решили поехать с ней. И нам очень повезло. Поездка на машине чередовалась с пешими прогулками по мощным, красивым и интересным местам. Очень плотная, нагруженная впечатлениями и красотами прогулка. Елена ооооочень приятный в общении человек, знающий экскурсовод и опытный организатор. Бонусом Елена завезла нас в Уфе в магазин меда, где мы набрали настоящего меда. В дополнение к хлебу и пряникам из монастыря) мы очень счастливы, что нам повезло встретить Елену и все, взрослые и дети остались довольны В этом году мы решили сделать путешествие по Уралу и начали с Уфы и окрестностей города. Маршрут выбирали с учетом возможностей двух дочек 5ти и 8 лет. Пообщались с Еленой

Ю Юлия

От всей души благодарим Елену за замечательную экскурсию🙏 Мы посетили очень интересные культурные и природные объекты, насладились красотой Башкирии!!! На экскурсии мы были с ребёнком (1,5 года), при этом всё прошло отлично, дорогу мы с мужем и ребёнок перенесли спокойно, никого не укачало. Трудных подъёмов или непроходимых дорог не было, так что экскурсия будет комфортна путешественникам с детьми или тем, кто опасается сложных маршрутов.