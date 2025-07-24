Мои заказы

Красота Башкирии: от монастыря до самого большого родника России

Всего 2 часа от Уфы, и вы в «второй Швейцарии». Посетите монастырь, водохранилище и родник, наслаждаясь природой и историей Башкирии
Путешествие в Башкирию подарит вам уникальную возможность посетить Свято-Георгиевский монастырь, где можно узнать о его тайнах и традициях. На Павловском водохранилище вы увидите захватывающие виды с Красных скал. Завершит экскурсию посещение самого большого родника России - Красного ключа. Это путешествие позволит открыть новые грани Башкирии и насладиться её природной красотой
5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные виды
  • ⛪ Интересные исторические факты
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🌊 Величественное водохранилище
  • 💧 Посещение крупнейшего родника
Красота Башкирии: от монастыря до самого большого родника России
Красота Башкирии: от монастыря до самого большого родника России
Красота Башкирии: от монастыря до самого большого родника России

Что можно увидеть

  • Свято-Георгиевский монастырь
  • Павловское водохранилище
  • Красный ключ

Описание экскурсии

Свято-Георгиевский мужской монастырь

  • Вы узнаете, почему второе название монастыря — Святые кустики.
  • Угоститесь чаем и монастырскими пряниками в архондарике.
  • Наберёте святой воды (а по желанию, может быть, даже окунётесь в купель!).
  • И выясните, что нужно просить у святого Спиридона.

Павловское водохранилище

  • Вы увидите самое большое водохранилище в Башкирии.
  • Мы проедем по шлюзам и дойдём до Красных скал, откуда открываются захватывающие дух виды с высоты птичьего полёта.
  • И поговорим о том, как здесь появилось водохранилище, кто стоял у истоков и почему Красные скалы — красные.

Красный ключ

  • Вы оцените самый большой родник в России.
  • Обсудим, откуда родник взялся и почему раньше он назывался Белый ключ, а затем стал Красным.
  • А потом пообедаем в уютном кафе.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.
  • Дополнительно оплачивается обед — по меню.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 328 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и
читать дальше

Башкирии, очень люблю знакомить гостей с моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Фотографии от путешественников
Е
Елена
24 июл 2025
Экскурсия очень интересная, познавательная. Елена,как экскурсовод прекрасно владеет историческими данными. Много рассказывает о сегодняшнем дне Республики. Очень приятна в общении. Внимательна к просьбам и пожеланиям. Поездка оставила только положительное впечатление!
Дата посещения: 23 июля 2025
В
Владимир
14 ноя 2025
Елена отлично и аккуратно водит автомобиль) хорошо знает и интересно рассказывает по ходу движения. рекомендую!!!
А
Александр
9 ноя 2025
Впечатления от экскурсии остались самые положительные! Особенно хочу отметить экскурсовода Елену — настоящий профессионал, великолепный рассказчик, очень интересно делится знаниями. Её богатый запас легенд, стихов и историй делает путешествие незабываемым.

Особенно
читать дальше

сильно меня поразила её внимательность и забота во время дождя: Елена взяла с собой чай в термосе, куртку и дождевики, что приятно удивило и показало её настоящий профессионализм.

Сказать, что я остался доволен — значит ничего не сказать. Я был восхищён! спасибо за такой замечательный маршрут и великолепное проведение экскурсии!

Наталья
Наталья
6 окт 2025
Прекрасный экскурсовод и человек Елена смогла влюбить нас(компанию из 4-х врачей) в Башкирию. Показала нам ее красоту❤️
Хорошая чистая машина, возможность подстроить экскурсию под нас и наше время, знание мест общепита сделало экскурсию еще лучше!
Очень советуем всем экскурсии с Еленой!
Прекрасный экскурсовод и человек Елена смогла влюбить нас(компанию из 4-х врачей) в Башкирию. Показала нам ее красоту❤️
Богачевская
Богачевская
15 сен 2025
Спасибо Елене за прекрасную поездку. Впечатление-ошеломляющее, мы почувствовали красоту природы Башкирии, насладились сказочными видами на реку Уфу, прониклись духом тишины и покоя в монастыре…. Елена-отличный гид, с прекрасным чувством юмора, внимательная и тонко чувствующая настроение группы. Спасибо!!!
С
Сергей
14 сен 2025
Добрый день! Все очень понравилось. Елена прекрасный рассказчик, много информации, красивые места! Комфортабельный автомобиль.
Э
Эдуард
1 сен 2025
Благодарим Елену за счастливый день. Восхитились природой башкирской земли.
Экскурсия очень разноплановая:монастырь-это умиротворение, а природа это особое спокойствие.
Все продумано до мелочей: встреча, перекус, обед.
Е
Евгений
25 авг 2025
Понравилось всë!! Сложно давать оценку увиденного, всë имело свою притягательность и оригинальность! Отдельное спасибо гиду Екатерине за отлично проведенный экскурс🤝👍
Л
Левен
21 авг 2025
Ездили семьёй, очень понравилось! 8 часов пролетели незаметно! Были довольны даже дети! Гид приятный!
Руфина
Руфина
8 авг 2025
Елена приехала за нами в назначенное время. Много интересной информации. Красивая природа. Очень приятное общение. Спасибо большое!
Елена приехала за нами в назначенное время. Много интересной информации. Красивая природа. Очень приятное общение. Спасибо большое!
Юлия
Юлия
26 июл 2025
Потрясающая экскурсия. Ты видишь столько красот природного характера, так и историю монастыря. А какой вкуснейший в монастыре хлеб и пряники. .
Л
Лянгус
25 июл 2025
Замечательное путешествие) неутомительное,просто бальзам для души! По дороге с облаками) весь путь сплошная красота. Погуляли в монастыре. Сильное место… перезагрузились на скалах,удивились самому большому роднику.. наш гид Елена очень тактичная, грамотная,мастер своего дела! В конце программы нам бонусом по огла выбрать самый лучший мёд) обязательно ещё куда нибудь поедем с Еленой! Всем рекомендуем Башкирию!
Замечательное путешествие) неутомительное,просто бальзам для души! По дороге с облаками) весь путь сплошная красота. Погуляли в монастыре. Сильное место… перезагрузились на скалах,удивились самому большому роднику.. наш гид Елена очень тактичная, грамотная,мастер своего дела! В конце программы нам бонусом по огла выбрать самый лучший мёд) обязательно ещё куда нибудь поедем с Еленой! Всем рекомендуем Башкирию!
Е
Евгений
14 июл 2025
В этом году мы решили сделать путешествие по Уралу и начали с Уфы и окрестностей города. Маршрут выбирали с учетом возможностей двух дочек 5ти и 8 лет. Пообщались с Еленой
читать дальше

о маршруте и решили поехать с ней. И нам очень повезло. Поездка на машине чередовалась с пешими прогулками по мощным, красивым и интересным местам. Очень плотная, нагруженная впечатлениями и красотами прогулка. Елена ооооочень приятный в общении человек, знающий экскурсовод и опытный организатор. Бонусом Елена завезла нас в Уфе в магазин меда, где мы набрали настоящего меда. В дополнение к хлебу и пряникам из монастыря) мы очень счастливы, что нам повезло встретить Елену и все, взрослые и дети остались довольны

Ю
Юлия
14 июл 2025
От всей души благодарим Елену за замечательную экскурсию🙏 Мы посетили очень интересные культурные и природные объекты, насладились красотой Башкирии!!!
На экскурсии мы были с ребёнком (1,5 года), при этом всё прошло
читать дальше

отлично, дорогу мы с мужем и ребёнок перенесли спокойно, никого не укачало. Трудных подъёмов или непроходимых дорог не было, так что экскурсия будет комфортна путешественникам с детьми или тем, кто опасается сложных маршрутов.

От всей души благодарим Елену за замечательную экскурсию🙏 Мы посетили очень интересные культурные и природные объекты, насладились красотой Башкирии!!!
А
Алексей
8 июн 2025
Очень классная экскурсия, замечательные локации, приятно слушать.
Очень отзывчивый гид, есть время и узнать что-то новое и полюбоваться местами самостоятельно.
Спасибо большое!

