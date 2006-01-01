Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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Неизведанная Башкирия

Едем на северо-восток — к святыням, вдохновляющим панорамам и одному из крупнейших родников мира!

Анастасия
Анастасия – Гид из Уфы
Пара часов езды от Уфы — и вы окажетесь в уголке Башкирии, где откроете яркие и неожиданные достопримечательности 🏛️.

Узнаете историю 📖 обители с истинным духом строгого монашества и отведаете легендарное варенье с подворья.

Оцените пейзажи Павловского водохранилища и таежного леса.

А также увидите самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 70006 300 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия

Что вас ожидает

Мужской монастырь Святые кустики
В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей 📖 монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Красные скалы
Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес 🌳. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…

Деревня Красный ключ
На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь 👣 по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.

🛥 🚙 В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа, а в зимний сезон — на снегоходе по берегу.

Организационные детали

  • Экскурсия интересна в любое время года
  • Дополнительно оплачивается обед и развлечения (катер/снегоходы)
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия
Неизведанная Башкирия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Привет! Меня зовут Настя, я кандидат экономических наук и преподаю в университете. В свободное время занимаюсь йогой и много путешествую: за плечами 29 стран и 46 регионов России. Во время поездок люблю рассказывать о родном крае — республике Башкортостан и ее замечательной столице Уфе. С радостью поделюсь с вами историями о «городе на семи холмах», Башкирии и секретами местного жителя!
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Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

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