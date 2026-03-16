Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, а также прокатиться на катере по реке Уфа.

Всего пара часов езды от Уфы - и вы попадете в места с богатой историей и великолепными пейзажами.Посещение мужского монастыря Святые кустики оставит неизгладимые впечатления благодаря его архитектуре и духовной

атмосфере. Варенье с подворья и свежий хлеб запомнятся надолго. Виды с Красных скал заставят забыть о суете, а чистейшая вода родника Красный Ключ освежит и подарит живительную энергию. Экскурсия подходит для любителей природы, истории и духовного обогащения. Уникальность местных достопримечательностей привлекает путешественников, желающих увидеть нечто особенное. Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным: экскурсия интересна в любое время года, а дополнительные опции, такие как обед и прогулка на катере, доступны по желанию. Отправляйтесь в путешествие по святым местам Башкирии и ощутите полноту жизни в единении с природой и историей

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Описание экскурсии

Мужской монастырь Святые кустики

В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.

Красные скалы

Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…

Деревня Красный ключ

На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.

В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.

Организационные детали