Анастасия проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться всеми природными красотами, а также прокатиться на катере по реке Уфа.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мужской монастырь Святые кустики
Красные скалы
Родник Красный Ключ
Описание экскурсии
Мужской монастырь Святые кустики
В селе Уса-Степановка вы откроете чудесное место, где посреди леса основали обитель, поражающую масштабом, истинной атмосферой духовности и архитектурой в греческих традициях. Познакомитесь с драматичной историей монастыря, уходящей в дореволюционные времена. Узнаете, как здесь воссоздали точную копию Гроба Господня. Попробуете свежеиспеченный хлеб и заглянете в монастырскую лавку: о вкусе местного варенья ходят легенды! А также сможете набрать святой воды и окунуться в святой источник.
Красные скалы
Затем вы отправитесь к скалам, с которых открывается великолепный вид на Павловское водохранилище и таежный лес. Глубокие цвета окружающей природы и атмосфера придают сил и энергии, здесь многим людям хочется замедлиться и вдохнуть поглубже…
Деревня Красный ключ
На юго-западной окраине Уфимского плато вы посетите самый крупный источник питьевой воды в России и один из крупнейших в Европе — родник Красный Ключ. Здесь вы прогуляетесь по оборудованному парку и лесным тропинкам, насладитесь водной гладью зеленовато-голубого цвета с белёсым оттенком, завораживающим в любое время года. А самые отважные смогут окунуться в леденящий родник.
В теплое время года во время поездки вы сможете прокатиться на катере по реке Уфа.
Организационные детали
Экскурсия интересна в любое время года
Дополнительно оплачиваются обед и катер (по желанию)
Экскурсия проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провела экскурсии для 3939 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 101 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
6
3
3
2
–
1
1
Наталия
Потрясающая экскурсия, которая оставила светлый след в душе!
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Л
Лидия
Отлично проведенная экскурсия. Восемь часов на одном дыхании. Культура народов Татарстана и Башкортостана глубоко переплелась и многое кажется уже понятным и знакомым. Однако, Азат открыл для нас много нового, интересного. На читать дальшеуменьшить
протяжении всего дня он с огромной любовью рассказывал нам об истории своего народа, культуре, обычаях. Подбирал особо удачные локации, чтобы увидеть природу, оценить ее красоту. Мы остались в восторге и от экскурсии и от природы. Спасибо!
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Г
Галина
Данная экскурсия очень понравилась. Заняла почти весь день, впечатлений было очень много. Нас возила на машине гид Екатерина. Посетили 3 места, все прошло удачно, дорога туда и обратно создала дополнительные читать дальшеуменьшить
благоприятные воспоминания, т. к. окружающая природа утопала в желто-оранжевом наряде. Рекомендация, для тех, кто хочет понять подходить вам эта экскурсия или нет. Наш маршрут был насыщенный, но не трудный, подойдет к любому возрасту (была пожилая мама, переживала за нее, что не выдержит) все прошло хорошо. По поводу гида, девушка очень любит свой город, природу, отзывчивая, веселая, приятная, попутчица, но если вы хотите получить развернутую информацию от профессионального гида - вам не сюда. В целом, зная эти особенности, рекомендую.
+1
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Нина
Потрясающая поездка,превзошедшая ожидания. Невероятной красоты шихан и открывающиеся с него виды. Очень рекомендую на него не просто посмотреть со стороны, а взобраться, по сложности не составит труда для людей любого читать дальшеуменьшить
уровня подготовки, для комфортного подъёма он даже оборудован лестницей с площадками для отдыха. Одно удовольствие подниматься, наслаждаясь видами и ароматами трав. Но учесть что может быть сильный ветер, непродувайка обязательна! Красивая природа вокруг, даже по дороге от одного объекта к другому. Прекрасный гид, много узнали интересного о Башкирии,по пути насладились башкирской музыкой, что тоже оставило приятные впечатления. Голубое озеро невероятно: крохотное, но глубокое и чистое, и плавают косяки маленьких рыбок. Красноусольское на любителя, но всё равно было интересно побывать на источниках,рядом река с уточками))) Насыщенная программа, приятные и очень восторженные впечатления!!!
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С
Светлана
Хочу сказать огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наш гид Руслан– настоящий профессионал и душевный человек. Его рассказ был настолько живым и увлекательным, что время пролетело незаметно, а информация подавалась легко, читать дальшеуменьшить
без перегруза, но при этом очень содержательно 👍 Отличная организация – маршрут продуман до мелочей, всё логично и удобно! Руслан следил, чтобы всем было комфортно, отвечал на вопросы и во всем помогал, экскурсия прошла в легкой, веселой атмосфере, было много смеха и позитива! Мы получили море впечатлений, новых знаний и отличное настроение! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям – такие гиды, как Руслан, делают путешествия по-настоящему особенными! 💛
Спасибо за чудесный день! Вы – лучшие! 👏😊
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Елена
Отличная экскурсия и маршрут! Ольга просто замечательный рассказчик, собеседник и отличный водитель! Мы были на экскурсии после снегопада и природа вокруг нас поражала красотой. Очень интересен мужской монастырь, заслуживает отдельного внимания. читать дальшеуменьшить
Хотелось рассмотреть буквально всё: мозаику, интерьер, территорию. Необычное место и радушный прием. Колоритный купеческий городок Бирск (следующий пункт нашего маршрута) и местные жители покорили нас своей простотой, участием и желанием поделиться с нами историей родного города😊 Хочу от души поблагодарить за полученные эмоции!