Душевное путешествие по Башкирии

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Башкирии: посетите мечеть «Ляля-Тюльпан», мужской монастырь и полюбуйтесь видами с Красных скал
Путешествие по Башкирии - это возможность отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии. Посетите мечеть «Ляля-Тюльпан», которая поражает своей архитектурой. Ощутите духовную атмосферу в Успенском Свято-Георгиевском монастыре.

Насладитесь захватывающими видами с Красных скал и окунитесь в прохладные воды источника Красный ключ. Узнайте о культурном разнообразии Башкортостана и откройте для себя его уникальные традиции
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальная архитектура мечети
  • 🏞 Живописные виды с Красных скал
  • 🕌 Духовная атмосфера монастыря
  • 💧 Освежающий источник Красный ключ
  • 🌿 Погружение в культуру Башкирии
Душевное путешествие по Башкирии© Диана
Душевное путешествие по Башкирии© Диана
Душевное путешествие по Башкирии© Диана
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Мечеть «Ляля-Тюльпан»
  • Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь
  • Красные скалы
  • Источник Красный ключ

Описание экскурсии

На нашем маршруте:

  • «Ляля-Тюльпан» — мечеть, названная в честь красивого символа востока, оригинальный архитектурный шедевр, олицетворяющий тепло и радушие представителей исламской культуры.
  • «Святые Кустики», или Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Построенный в византийском стиле, он поражает своим величием и атмосферой духовности. Я обращу ваше внимание на его архитектурные детали, которые созданы с огромной любовью и вызывают восхищение.
  • Красные скалы — живописная смотровая площадка с роскошными видами на тайгу и реку Уфу.
  • Красный ключ — один из крупнейших карстовых источников в мире (второй в Европе), который стоит в одном ряду с известным источником Воклюз во Франции.

Вы узнаете:

  • Как в Башкортостане соседствуют в мире и согласии разные национальности и религии.
  • Чем примечателен ислам, обычаи и культура мусульман.
  • Как в башкирской тайге появился монастырь с афонским уставом.
  • Почему в мужском монастыре в оформлении используют страусиные яйца.
  • Откуда на территории башкирских племен возник русский город.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai IX-35.
  • На маршруте есть несколько вариантов питания, с учётом ваших пожеланий. Еда в стоимость не включена.
  • Есть возможность окунуться в святую купель, а также в источник Красный ключ (вода +5 градусов). Если решитесь, возьмите с собой купальники и полотенца.
  • В летний период за дополнительную плату можно покататься на катере.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 148 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и
читать дальше

глубокое понимание уникальной культуры и истории Башкортостана. Я увлечена своей работой и с радостью делюсь своими знаниями с каждым, кто хочет узнать больше о нашем прекрасном крае. Предлагаю увлекательные обзорные экскурсии по Уфе и Башкортостану. Мы посетим важнейшие исторические и культурные места, насладимся живописными природными видами и узнаем много интересного о нашей замечательной республике. Как опытный водитель, я обеспечу вам комфортные и безопасные поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Дмитрий
Дмитрий
14 авг 2025
Нам всё понравилось. Увидели что хотели, всё очень красиво,послушали рассказ. Рекомендую.
Т
Татьяна
2 авг 2025
Прекрасные и удивительные места нам показывал прекрасный гид Диана! Как всегда пунктуальна, материал интересный, локации превосходные!! Однозначно рекомендуем!!
Ксения
Ксения
2 авг 2025
У нас с мужем была миссия отдохнуть глазами морально и физически от московской суеты. Нам это удалось с помощью гида Дианы. Специально выбирали индивидуальную экскурсию. Диана молодец 👏, учитывала наши пожелания. Несмотря на дождь, мы замечательно провели время и узнали много новенького для себя. И фотограф из Дианы тоже отличный. Спасибо вам огромное, надеюсь наша встреча была не последней 🤗
А
Анна
6 июл 2025
Прежде всего, хочу отметить профессионализм и увлеченность гида. Диана сумела сделать экскурсию не просто информативной, но и невероятно увлекательной. Также стоит отметить удобное расписание и организацию экскурсии. Всё было чётко и без задержек, что позволило максимально насладиться временем.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида. Спасибо за прекрасно проведённое время.
А
Анжела
23 июн 2025
Великолепная экскурсия по просторам Башкирии, как для коренных башкиров, так и для гостей. Диана замечательный профессиональный экскурсовод, показала лучшие виды и подробно рассказала о мечете Ля-ля Тюльпан, монастыре Святые Кустики, водохранилище Павловское, источнике Красный Ключ и многое многое другое. Спасибо большое, приедем ещё 👍
Наталия
Наталия
15 июн 2025
Посетив впервые Уфу, мы, кроме знакомства с городом, выбрали дополнительно экскурсию "Душевное путешествие по Башкирии". Это совсем неутомительная и очень интересная поездка в сторону предгорий Южного Урала. Наиболее ярким акцентом
читать дальше

этого маршрута, на наш взгляд, является посещение монастыря "Святые кустики" (это Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь). Природные красоты (Красные скалы, Красный ключ, река Уфа) добавляют приятные впечатления. Но, главное, нам повезло с нашим экскурсоводом Дианой. Помимо интересной информации в процессе маршрута она сумела создать удивительную атмосферу общения, благодаря своему обаянию, вниманию и благожелательности к туристам. Большое ей спасибо за прекрасный день в душевной Башкирии. Наталия и Владимир, Санкт - Петербург.

М
Мария
14 июн 2025
Отличный, очень комфортный маршрут по красивейшим местам Башкирии, который подойдет любой категории туристов! Всем рекомендую и данное направление и Диану в качестве гида!
Анна
Анна
4 июн 2025
Путешествие с Дианой - это наполненный красками природы и духовных мест день. Мы посетили мужской монастырь - неспешно гуляли по территории, посетили церковь, окунулись в источник, набрали воды из колодца.
читать дальше

Территория монастыря - это пример труда от сердца.
Поразил цветом и силой воды источник Красный ключ. Мы прокатились на катере по реке Уфимка, увидели ракушечный остров. С красных скал любовалась зелёной картиной, окаймляющей реку. Спасибо гиду! Рекомендую всем!

Елена
Елена
12 мая 2025
Это было действительно душевное путешествие, маршрут отличный. Море красивых фотографий и воспоминаний.
Диана, спасибо за чудесно проведенный день и интересный рассказ, все было супер
🔥🔥🔥
