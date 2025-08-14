Путешествие по Башкирии - это возможность отвлечься от городской суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия и гармонии. Посетите мечеть «Ляля-Тюльпан», которая поражает своей архитектурой. Ощутите духовную атмосферу в Успенском Свято-Георгиевском монастыре.
Насладитесь захватывающими видами с Красных скал и окунитесь в прохладные воды источника Красный ключ. Узнайте о культурном разнообразии Башкортостана и откройте для себя его уникальные традиции
Насладитесь захватывающими видами с Красных скал и окунитесь в прохладные воды источника Красный ключ. Узнайте о культурном разнообразии Башкортостана и откройте для себя его уникальные традиции
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальная архитектура мечети
- 🏞 Живописные виды с Красных скал
- 🕌 Духовная атмосфера монастыря
- 💧 Освежающий источник Красный ключ
- 🌿 Погружение в культуру Башкирии
Что можно увидеть
- Мечеть «Ляля-Тюльпан»
- Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь
- Красные скалы
- Источник Красный ключ
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- «Ляля-Тюльпан» — мечеть, названная в честь красивого символа востока, оригинальный архитектурный шедевр, олицетворяющий тепло и радушие представителей исламской культуры.
- «Святые Кустики», или Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь. Построенный в византийском стиле, он поражает своим величием и атмосферой духовности. Я обращу ваше внимание на его архитектурные детали, которые созданы с огромной любовью и вызывают восхищение.
- Красные скалы — живописная смотровая площадка с роскошными видами на тайгу и реку Уфу.
- Красный ключ — один из крупнейших карстовых источников в мире (второй в Европе), который стоит в одном ряду с известным источником Воклюз во Франции.
Вы узнаете:
- Как в Башкортостане соседствуют в мире и согласии разные национальности и религии.
- Чем примечателен ислам, обычаи и культура мусульман.
- Как в башкирской тайге появился монастырь с афонским уставом.
- Почему в мужском монастыре в оформлении используют страусиные яйца.
- Откуда на территории башкирских племен возник русский город.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai IX-35.
- На маршруте есть несколько вариантов питания, с учётом ваших пожеланий. Еда в стоимость не включена.
- Есть возможность окунуться в святую купель, а также в источник Красный ключ (вода +5 градусов). Если решитесь, возьмите с собой купальники и полотенца.
- В летний период за дополнительную плату можно покататься на катере.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 148 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
14 авг 2025
Нам всё понравилось. Увидели что хотели, всё очень красиво,послушали рассказ. Рекомендую.
Т
Татьяна
2 авг 2025
Прекрасные и удивительные места нам показывал прекрасный гид Диана! Как всегда пунктуальна, материал интересный, локации превосходные!! Однозначно рекомендуем!!
Ксения
2 авг 2025
У нас с мужем была миссия отдохнуть глазами морально и физически от московской суеты. Нам это удалось с помощью гида Дианы. Специально выбирали индивидуальную экскурсию. Диана молодец 👏, учитывала наши пожелания. Несмотря на дождь, мы замечательно провели время и узнали много новенького для себя. И фотограф из Дианы тоже отличный. Спасибо вам огромное, надеюсь наша встреча была не последней 🤗
А
Анна
6 июл 2025
Прежде всего, хочу отметить профессионализм и увлеченность гида. Диана сумела сделать экскурсию не просто информативной, но и невероятно увлекательной. Также стоит отметить удобное расписание и организацию экскурсии. Всё было чётко и без задержек, что позволило максимально насладиться временем.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида. Спасибо за прекрасно проведённое время.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида. Спасибо за прекрасно проведённое время.
А
Анжела
23 июн 2025
Великолепная экскурсия по просторам Башкирии, как для коренных башкиров, так и для гостей. Диана замечательный профессиональный экскурсовод, показала лучшие виды и подробно рассказала о мечете Ля-ля Тюльпан, монастыре Святые Кустики, водохранилище Павловское, источнике Красный Ключ и многое многое другое. Спасибо большое, приедем ещё 👍
Наталия
15 июн 2025
Посетив впервые Уфу, мы, кроме знакомства с городом, выбрали дополнительно экскурсию "Душевное путешествие по Башкирии". Это совсем неутомительная и очень интересная поездка в сторону предгорий Южного Урала. Наиболее ярким акцентом
М
Мария
14 июн 2025
Отличный, очень комфортный маршрут по красивейшим местам Башкирии, который подойдет любой категории туристов! Всем рекомендую и данное направление и Диану в качестве гида!
Анна
4 июн 2025
Путешествие с Дианой - это наполненный красками природы и духовных мест день. Мы посетили мужской монастырь - неспешно гуляли по территории, посетили церковь, окунулись в источник, набрали воды из колодца.
Елена
12 мая 2025
Это было действительно душевное путешествие, маршрут отличный. Море красивых фотографий и воспоминаний.
Диана, спасибо за чудесно проведенный день и интересный рассказ, все было супер
🔥🔥🔥
Диана, спасибо за чудесно проведенный день и интересный рассказ, все было супер
🔥🔥🔥
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:00
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборУфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
15 ноя в 14:00
16 ноя в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.