Дмитрий Нам всё понравилось. Увидели что хотели, всё очень красиво,послушали рассказ. Рекомендую.

Т Татьяна Прекрасные и удивительные места нам показывал прекрасный гид Диана! Как всегда пунктуальна, материал интересный, локации превосходные!! Однозначно рекомендуем!!

Ксения У нас с мужем была миссия отдохнуть глазами морально и физически от московской суеты. Нам это удалось с помощью гида Дианы. Специально выбирали индивидуальную экскурсию. Диана молодец 👏, учитывала наши пожелания. Несмотря на дождь, мы замечательно провели время и узнали много новенького для себя. И фотограф из Дианы тоже отличный. Спасибо вам огромное, надеюсь наша встреча была не последней 🤗

А Анна Прежде всего, хочу отметить профессионализм и увлеченность гида. Диана сумела сделать экскурсию не просто информативной, но и невероятно увлекательной. Также стоит отметить удобное расписание и организацию экскурсии. Всё было чётко и без задержек, что позволило максимально насладиться временем.

Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида. Спасибо за прекрасно проведённое время.

А Анжела Великолепная экскурсия по просторам Башкирии, как для коренных башкиров, так и для гостей. Диана замечательный профессиональный экскурсовод, показала лучшие виды и подробно рассказала о мечете Ля-ля Тюльпан, монастыре Святые Кустики, водохранилище Павловское, источнике Красный Ключ и многое многое другое. Спасибо большое, приедем ещё 👍

Наталия читать дальше этого маршрута, на наш взгляд, является посещение монастыря "Святые кустики" (это Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь). Природные красоты (Красные скалы, Красный ключ, река Уфа) добавляют приятные впечатления. Но, главное, нам повезло с нашим экскурсоводом Дианой. Помимо интересной информации в процессе маршрута она сумела создать удивительную атмосферу общения, благодаря своему обаянию, вниманию и благожелательности к туристам. Большое ей спасибо за прекрасный день в душевной Башкирии. Наталия и Владимир, Санкт - Петербург. Посетив впервые Уфу, мы, кроме знакомства с городом, выбрали дополнительно экскурсию "Душевное путешествие по Башкирии". Это совсем неутомительная и очень интересная поездка в сторону предгорий Южного Урала. Наиболее ярким акцентом

М Мария Отличный, очень комфортный маршрут по красивейшим местам Башкирии, который подойдет любой категории туристов! Всем рекомендую и данное направление и Диану в качестве гида!

Анна читать дальше Территория монастыря - это пример труда от сердца.

Поразил цветом и силой воды источник Красный ключ. Мы прокатились на катере по реке Уфимка, увидели ракушечный остров. С красных скал любовалась зелёной картиной, окаймляющей реку. Спасибо гиду! Рекомендую всем! Путешествие с Дианой - это наполненный красками природы и духовных мест день. Мы посетили мужской монастырь - неспешно гуляли по территории, посетили церковь, окунулись в источник, набрали воды из колодца.