Невероятные по красоте пейзажи всякий раз открывают новые грани! Даже карта этого маршрута похожа на ожерелье! Хотите получить бриллиантовое ожерелье незабываемых впечатлений?! Тогда в путь! Не упустите шанс увидеть всё это своими глазами и получить яркие эмоции.
Описание экскурсииВсего пара часов в пути и вы окажетесь в месте, где природа раскрывает свою неповторимую красоту. Пара часов езды от Уфы — и вот оно, чудо! Прямо в сердце Урала находится безмятежная обитель с таинственным названием «Святые кустики», которая по праву считается жемчужиной Республики Башкортостан! Здесь обретаешь покой и духовное утешение, а душа переполняется радостью! Мы с вами увидим величественный архитектурный ансамбль монастыря, попробуем свежеиспеченный хлеб, а о вкусе медовых пряничков уже ходят легенды! Наберем святой воды и познаем всю ценность благодатной тишины! В след за тишиной следующая жемчужина - Павловское водохранилище! Не случайно его сравнивают с красотой озер Альпийских гор. Извилистая линия берега, крутые берега, чистая вода и воздух подчёркивают красоту. Неимоверной красоты пейзажи открываются, взойдя на одну из самых высоких точек Павловки - Красные скалы. Прекрасная возможность подарить себе красивые снимки на фоне живописной природы. Следующая жемчужина - совсем не красный, но прекрасный - Красный ключ! В чем его тайна? Родник Красный Ключ – самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире! вода в роднике холодная. Вне зависимости от времени года ее температура всегда одинаковая — + 5 градусов. Бесконечно можно наслаждаться водной гладью зеленовато-голубого цвета в любое время года. Ну а если отвага – ваше второе имя, то можно и окунуться. И всё вышеперечисленное – лишь малая доля того, что вы можете получить от путешествия. Не лишайте себя возможности стать ещё счастливее! Важная информация: Часто за красотой и приключениями мы отправляются за тысячи километров, не замечая, что восхитительные пейзажи, озёра с бирюзовой водой и замысловатых форм горы, находятся совсем рядом. Приглашаем вас в путешествие, которое откроет перед вами новые горизонты и подарит незабываемые впечатления!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Святые кустики: обитель любви и доброты. Прямо в сердце Урала находится обитель с таинственным названием «Святые кустики». Это жемчужина Республики Башкортостан, где можно обрести покой и духовное утешение. Архитектурный ансамбль монастыря впечатляет: здесь органично сочетаются элементы русской и византийской архитектуры. Не забудьте попробовать легендарные медовые прянички. Наберите святой воды и погрузитесь в благодатную тишину
- Павловское водохранилище: красота Альп на Урале. Следующая жемчужина - Павловское водохранилище. Его сравнивают с красотой озёр Альпийских гор. Павловская ГЭС - единственная на реке Уфа и стала первой крупной отечественной гидроэлектростанцией, возведённой на известковых породах с карстовыми пустотами. Поднимитесь на одну из самых высоких точек Павловки - Красные скалы. Здесь вы сможете насладиться прекрасными пейзажами
- Красный ключ: мощь и величие природы. Родник Красный Ключ - самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире. Вода в роднике холодная, и её температура всегда одинаковая - +5 градусов, независимо от времени года. Бесконечно можно наслаждаться водной гладью зеленовато-голубого цвета. А если вы любите приключения, то можно и окунуться
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности
Завершение: По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
