Описание экскурсии Всего пара часов в пути и вы окажетесь в месте, где природа раскрывает свою неповторимую красоту. Пара часов езды от Уфы — и вот оно, чудо! Прямо в сердце Урала находится безмятежная обитель с таинственным названием «Святые кустики», которая по праву считается жемчужиной Республики Башкортостан! Здесь обретаешь покой и духовное утешение, а душа переполняется радостью! Мы с вами увидим величественный архитектурный ансамбль монастыря, попробуем свежеиспеченный хлеб, а о вкусе медовых пряничков уже ходят легенды! Наберем святой воды и познаем всю ценность благодатной тишины! В след за тишиной следующая жемчужина - Павловское водохранилище! Не случайно его сравнивают с красотой озер Альпийских гор. Извилистая линия берега, крутые берега, чистая вода и воздух подчёркивают красоту. Неимоверной красоты пейзажи открываются, взойдя на одну из самых высоких точек Павловки - Красные скалы. Прекрасная возможность подарить себе красивые снимки на фоне живописной природы. Следующая жемчужина - совсем не красный, но прекрасный - Красный ключ! В чем его тайна? Родник Красный Ключ – самый мощный водный источник в России и второй по величине в мире! вода в роднике холодная. Вне зависимости от времени года ее температура всегда одинаковая — + 5 градусов. Бесконечно можно наслаждаться водной гладью зеленовато-голубого цвета в любое время года. Ну а если отвага – ваше второе имя, то можно и окунуться. И всё вышеперечисленное – лишь малая доля того, что вы можете получить от путешествия. Не лишайте себя возможности стать ещё счастливее! Важная информация: Часто за красотой и приключениями мы отправляются за тысячи километров, не замечая, что восхитительные пейзажи, озёра с бирюзовой водой и замысловатых форм горы, находятся совсем рядом. Приглашаем вас в путешествие, которое откроет перед вами новые горизонты и подарит незабываемые впечатления!

