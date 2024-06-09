Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы

Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Прогулка по Гумеровскому ущелью вдоль горной реки Зиган, подъём на Бужа-Тау с волшебными видами, катание на лошадях и посещение священного шихана Торатау.

Вершина Бужа-Тау (425 м)
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подарит вам волшебные виды на ущелье и камень в виде сердца, исполняющий желания.

Подъём на шихан Торатау (406 м) по удобной лестнице откроет панораму на окрестности и два других шихана - Юрактау и Куштау. Визит-центр и сувенирная лавка в деревне дополнят впечатления. Уникальные экспонаты, местные жители и обаятельные лошадки создадут незабываемую атмосферу. Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет. Летом можно искупаться в горной реке. Экскурсия проводится на автомобиле или минивэне

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные виды
  2. 🐴 Возможность покататься на лошадях
  3. 🗿 Исполнение желаний у камня-сердца
  4. 🏞 Посещение священного шихана Торатау
  5. 🎁 Сувениры от местных мастеров

Что можно увидеть

  • Гумеровское ущелье
  • Гора Бужа-Тау
  • Шихан Торатау
  • Река Зиган
  • Голубое озеро
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Гумеровское ущелье и шихан Торатау из Уфы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гумеровское ущелье и гора Бужа-Тау (высота 425 м)

Из деревни Гумерово мы неспешно пройдём по ущелью вдоль горной реки Зиган и поднимемся на Бужа-Тау, с которой открываются вид на ущелье — волшебное в любое время года! Есть здесь и другая магия — камень в виде сердца, который исполняет желания. На вершине горы вы прикоснётесь к нему и загадаете заветное. А после спуска, если захотите, покатаетесь на лошадках.

Священное место — шихан Торатау

Когда-то риф, зародившийся на дне древнего моря, а сейчас — самая высокая гора (высота 406 м) среди соседних шиханов. Когда-то на него могли подниматься только шаманы, а сейчас поднимемся и мы по оборудованной, удобной лестнице. С Торатау посмотрим на окрестности и два других шихана — Юрактау и Куштау. По возвращении в деревню посетим визит-центр и сувенирную лавку. Если позволит время, то по пути в город заедем на Голубое озеро.

Живописная Башкирия

Мы расскажем об уникальности Гумеровского ущелья, исчезнувшем шихане Шахтау и о том, для кого Юрактау является любимым жилищем. Вы увидите удивительные экспонаты, которые сделали местные жители, и обаятельных лошадок, вольно гуляющих по лугам с жеребятами.

Примерный тайминг экскурсии:

9.00 — выезд из Уфы (по дороге остановка в кафе)
11.30 — прибытие в деревню Гумерово, прогулка по ущелью и подъём на гору Бужа-Тау
14.00 — обед, отправление к шихану
16.00 — прибытие, посещение Торатау
19.00 — выезд в Уфу (по дороге остановка в кафе)
21.00 — прибытие в Уфу

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Lada Largus или минивэнах Volkswagen, Toyota Hiace (в зависимости от количества участников)
  • Маршрут несложный, подходит взрослым и детям от 7 лет
  • Летом можно искупаться в горной реке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость экскурсии, а что нет

  • Включено: трансфер в обе стороны, страховка в дороге, сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается: питание (около 500 руб. /чел.) и конная прогулка по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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