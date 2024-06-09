Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Прогулка по Гумеровскому ущелью вдоль горной реки Зиган, подъём на Бужа-Тау с волшебными видами, катание на лошадях и посещение священного шихана Торатау.Вершина Бужа-Тау (425 м)

подарит вам волшебные виды на ущелье и камень в виде сердца, исполняющий желания. Подъём на шихан Торатау (406 м) по удобной лестнице откроет панораму на окрестности и два других шихана - Юрактау и Куштау. Визит-центр и сувенирная лавка в деревне дополнят впечатления. Уникальные экспонаты, местные жители и обаятельные лошадки создадут незабываемую атмосферу. Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет. Летом можно искупаться в горной реке. Экскурсия проводится на автомобиле или минивэне

за 1-4 человека или 4655 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гумеровское ущелье и гора Бужа-Тау (высота 425 м)

Из деревни Гумерово мы неспешно пройдём по ущелью вдоль горной реки Зиган и поднимемся на Бужа-Тау, с которой открываются вид на ущелье — волшебное в любое время года! Есть здесь и другая магия — камень в виде сердца, который исполняет желания. На вершине горы вы прикоснётесь к нему и загадаете заветное. А после спуска, если захотите, покатаетесь на лошадках.

Священное место — шихан Торатау

Когда-то риф, зародившийся на дне древнего моря, а сейчас — самая высокая гора (высота 406 м) среди соседних шиханов. Когда-то на него могли подниматься только шаманы, а сейчас поднимемся и мы по оборудованной, удобной лестнице. С Торатау посмотрим на окрестности и два других шихана — Юрактау и Куштау. По возвращении в деревню посетим визит-центр и сувенирную лавку. Если позволит время, то по пути в город заедем на Голубое озеро.

Живописная Башкирия

Мы расскажем об уникальности Гумеровского ущелья, исчезнувшем шихане Шахтау и о том, для кого Юрактау является любимым жилищем. Вы увидите удивительные экспонаты, которые сделали местные жители, и обаятельных лошадок, вольно гуляющих по лугам с жеребятами.

Примерный тайминг экскурсии:

9.00 — выезд из Уфы (по дороге остановка в кафе)

11.30 — прибытие в деревню Гумерово, прогулка по ущелью и подъём на гору Бужа-Тау

14.00 — обед, отправление к шихану

16.00 — прибытие, посещение Торатау

19.00 — выезд в Уфу (по дороге остановка в кафе)

21.00 — прибытие в Уфу

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Lada Largus или минивэнах Volkswagen, Toyota Hiace (в зависимости от количества участников)

Маршрут несложный, подходит взрослым и детям от 7 лет

Летом можно искупаться в горной реке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость экскурсии, а что нет