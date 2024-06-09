Крутые скалы, чистейшая речка и луга, словно с рекламной картинки. Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Поднимитесь на Бужа-Тау и шихан Торатау
Зарядитесь силами в башкирской Швейцарии! Прогулка по Гумеровскому ущелью вдоль горной реки Зиган, подъём на Бужа-Тау с волшебными видами, катание на лошадях и посещение священного шихана Торатау.
Вершина Бужа-Тау (425 м) читать дальше
подарит вам волшебные виды на ущелье и камень в виде сердца, исполняющий желания.
Подъём на шихан Торатау (406 м) по удобной лестнице откроет панораму на окрестности и два других шихана - Юрактау и Куштау. Визит-центр и сувенирная лавка в деревне дополнят впечатления. Уникальные экспонаты, местные жители и обаятельные лошадки создадут незабываемую атмосферу. Прогулка подходит для взрослых и детей от 7 лет. Летом можно искупаться в горной реке. Экскурсия проводится на автомобиле или минивэне
Из деревни Гумерово мы неспешно пройдём по ущелью вдоль горной реки Зиган и поднимемся на Бужа-Тау, с которой открываются вид на ущелье — волшебное в любое время года! Есть здесь и другая магия — камень в виде сердца, который исполняет желания. На вершине горы вы прикоснётесь к нему и загадаете заветное. А после спуска, если захотите, покатаетесь на лошадках.
Священное место — шихан Торатау
Когда-то риф, зародившийся на дне древнего моря, а сейчас — самая высокая гора (высота 406 м) среди соседних шиханов. Когда-то на него могли подниматься только шаманы, а сейчас поднимемся и мы по оборудованной, удобной лестнице. С Торатау посмотрим на окрестности и два других шихана — Юрактау и Куштау. По возвращении в деревню посетим визит-центр и сувенирную лавку. Если позволит время, то по пути в город заедем на Голубое озеро.
Живописная Башкирия
Мы расскажем об уникальности Гумеровского ущелья, исчезнувшем шихане Шахтау и о том, для кого Юрактау является любимым жилищем. Вы увидите удивительные экспонаты, которые сделали местные жители, и обаятельных лошадок, вольно гуляющих по лугам с жеребятами.
Примерный тайминг экскурсии:
9.00 — выезд из Уфы (по дороге остановка в кафе) 11.30 — прибытие в деревню Гумерово, прогулка по ущелью и подъём на гору Бужа-Тау 14.00 — обед, отправление к шихану 16.00 — прибытие, посещение Торатау 19.00 — выезд в Уфу (по дороге остановка в кафе) 21.00 — прибытие в Уфу
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Lada Largus или минивэнах Volkswagen, Toyota Hiace (в зависимости от количества участников)
Маршрут несложный, подходит взрослым и детям от 7 лет
Летом можно искупаться в горной реке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость экскурсии, а что нет
Включено: трансфер в обе стороны, страховка в дороге, сопровождение гида
Отдельно оплачивается: питание (около 500 руб. /чел.) и конная прогулка по желанию
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 36 туристов
Приветствуем всех любителей путешествий и приглашаем отправиться с нами в увлекательные приключения по уникальным природным достопримечательностям Башкирии. Индивидуальный подход, безопасность, только лично проверенные локации, отличная команда гидов и водителей с многолетним стажем. Забираем из аэропорта и любой точки Уфы. Выбирайте желаемые экскурсии и дату, об остальном позаботимся мы!