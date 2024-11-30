Из Уфы - к монастырю «Святые кустики» и экоусадьбе Ивановых
Почувствовать волшебную атмосферу святости, полакомиться ремесленными сырами и пообщаться с ягнятами
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в живописный уголок Башкирии! Вы познакомитесь с уникальной архитектурой мужского монастыря «Святые кустики» и услышите его историю. Посетите красивую экоусадьбу и увидите, как мастера делают вытяжные сыры. А ещё — прокатитесь верхом и насладитесь горячим обедом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики»
Я расскажу о непростой судьбе того места, где сейчас стоит потрясающий по своей красоте мужской монастырь. Проведу по его огромной территории и познакомлю с двумя святыми источниками. Вы узнаете, почему монастырь носит такое интересное название и где были эти самые кустики.
По воскресеньям и православным праздникам мы можем попасть на богослужение и услышать звон 12 колоколов.
Экоусадьба семьи Ивановых
Вы побываете на мастер-шоу по изготовлению сыров. Прикоснётесь к тайне сырного теста и разберётесь, как готовятся моцарелла, буррата, страчателла и чечил. Продегустируете их и, если захотите, купите понравившиеся.
Также вы познакомитесь с милыми обитателями усадьбы — ягнятами, лошадьми и кроликами. Постреляете из лука, прокатитесь верхом и сытно пообедаете — вам подадут суп-лапшу, гречневую кашу, пиццу с домашними сырами, ремесленный хлеб, мёд, варенье и чай с башкирскими травами.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер (зависит от количества человек — от 6-местного автомобиля LADA Largus до 50-местного автобуса Higer), посещение экоусадьбы (мастер-шоу, стрельба из лука, конная прогулка, обед), сопровождение гида
Дополнительные расходы: покупка сыров — по желанию
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 73 туристов
Всем привет! Я работаю гидом и показываю родной город уже несколько лет. Любовь к Уфе привил мне мой отец. Он знал все закоулочки старой Уфы и воспитал во мне уважение читать дальше
к старине, которой, увы, так мало сохранилось. Мне нравится встречать гостей нашего города, показывать и рассказывать всё самое интересное, что я знаю. И, похоже, у меня это неплохо получается! Своей задачей я вижу влюбить путешественников в Уфу. И конечно же, трудно удержаться и не поехать дальше! Южный Урал и его многочисленные интересные маршруты всегда притягивают внимание как гостей Башкирии, так и местных жителей. Побывав один раз, хочется возвращаться сюда снова и снова!