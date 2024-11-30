Отправляйтесь в увлекательное путешествие в живописный уголок Башкирии! Вы познакомитесь с уникальной архитектурой мужского монастыря «Святые кустики» и услышите его историю. Посетите красивую экоусадьбу и увидите, как мастера делают вытяжные сыры. А ещё — прокатитесь верхом и насладитесь горячим обедом.

Описание экскурсии

Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики»

Я расскажу о непростой судьбе того места, где сейчас стоит потрясающий по своей красоте мужской монастырь. Проведу по его огромной территории и познакомлю с двумя святыми источниками. Вы узнаете, почему монастырь носит такое интересное название и где были эти самые кустики.

По воскресеньям и православным праздникам мы можем попасть на богослужение и услышать звон 12 колоколов.

Экоусадьба семьи Ивановых

Вы побываете на мастер-шоу по изготовлению сыров. Прикоснётесь к тайне сырного теста и разберётесь, как готовятся моцарелла, буррата, страчателла и чечил. Продегустируете их и, если захотите, купите понравившиеся.

Также вы познакомитесь с милыми обитателями усадьбы — ягнятами, лошадьми и кроликами. Постреляете из лука, прокатитесь верхом и сытно пообедаете — вам подадут суп-лапшу, гречневую кашу, пиццу с домашними сырами, ремесленный хлеб, мёд, варенье и чай с башкирскими травами.

Организационные детали