Из Уфы - к монастырю «Святые кустики» и экоусадьбе Ивановых

Почувствовать волшебную атмосферу святости, полакомиться ремесленными сырами и пообщаться с ягнятами
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в живописный уголок Башкирии! Вы познакомитесь с уникальной архитектурой мужского монастыря «Святые кустики» и услышите его историю. Посетите красивую экоусадьбу и увидите, как мастера делают вытяжные сыры. А ещё — прокатитесь верхом и насладитесь горячим обедом.
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики» и экоусадьбе Ивановых
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики» и экоусадьбе Ивановых
Из Уфы - к монастырю «Святые кустики» и экоусадьбе Ивановых
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Успенский Свято-Георгиевский монастырь «Святые кустики»

Я расскажу о непростой судьбе того места, где сейчас стоит потрясающий по своей красоте мужской монастырь. Проведу по его огромной территории и познакомлю с двумя святыми источниками. Вы узнаете, почему монастырь носит такое интересное название и где были эти самые кустики.

По воскресеньям и православным праздникам мы можем попасть на богослужение и услышать звон 12 колоколов.

Экоусадьба семьи Ивановых

Вы побываете на мастер-шоу по изготовлению сыров. Прикоснётесь к тайне сырного теста и разберётесь, как готовятся моцарелла, буррата, страчателла и чечил. Продегустируете их и, если захотите, купите понравившиеся.

Также вы познакомитесь с милыми обитателями усадьбы — ягнятами, лошадьми и кроликами. Постреляете из лука, прокатитесь верхом и сытно пообедаете — вам подадут суп-лапшу, гречневую кашу, пиццу с домашними сырами, ремесленный хлеб, мёд, варенье и чай с башкирскими травами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер (зависит от количества человек — от 6-местного автомобиля LADA Largus до 50-местного автобуса Higer), посещение экоусадьбы (мастер-шоу, стрельба из лука, конная прогулка, обед), сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: покупка сыров — по желанию
  • С вами буду я и водитель автобуса

в субботу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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