Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииУфа - столица многонациональной республики Башкортостан. Более 450 лет это город хранит свою историю и тайны. Я прошла каждый уголок Уфы, побывала почти на всех улицах, повидала много удивительных мест города. И с удовольствием покажу вам: Арт-квадрат, гостиный двор, трагичный фонтан «Семь девушек», известный на весь мир театр оперы и балета, свежий памятный комплекс посвященный Генералу Шаймуратову, покажу старинную мечеть, Белый дом и невероятный памятник Салавату Юлаеву.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арт-квадрат
- Гостиный Двор, фонтан «Семь девушек», театр оперы и балета, академия искусств
- Памятник Миннигали Шаймуратову
- Национальный музей
- Дом Правительства
- Первая соборная мечеть
- Дом-музей Аксакова, Софьюшкина аллея
- Движение по улице Заки Валиди, Башкирский театр драмы, стадион Динамо, - Научно-исследовательский центр, Уунит
- Телецентр, Конгресс-Холл, памятник Салавату Юлаеву
- Музей археологии и этнографии/ Дом Поносовой-Молло
- Дом Костерина
Что включено
- Экскурсия
- Транспорт
- Посещение туристческого центра
- Посещение старинной мечети
- Посещение юрты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чернышевского 88, арт-квадрат
Завершение: Дом Костерина/Гостиный двор/площадь. им Салавата Юлаева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
