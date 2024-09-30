Можно ли получить от Уфы такие же яркие впечатления, как от Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода? Несомненно! Мы неспешно пройдём по живописным и интересным местам. Выясним, почему городские берега омывают разноцветные реки.
Поговорим о том, как археологи раскопали в старой Уфе более древнее поселение, а также о других интригующих историях.
Поговорим о том, как археологи раскопали в старой Уфе более древнее поселение, а также о других интригующих историях.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Конный памятник Салавату Юлаеву — визитную карточку Уфы и самый крупный в России конный монумент, стоящий на трёх опорах
- Улицу Тукаева и целый ряд достопримечательностей 19–20 веков, среди которых центральное духовное управление мусульман России, первая соборная мечеть города, бывшее здание медресе, дом-музей Аксакова, парк Юлаева
- Советскую площадь и современный мемориальный комплекс, посвящённый Минигали Шаймуратову — герою ВОВ — и 112-ой кавалерийской дивизии
- Улицу Ленина, здание бывшей гостиницы «Метрополь», оперный театр и фонтан «Семь девушек»
- Гостиный двор и торговые дома
- Здание городской управы и главпочтамт с нулевым километром
- «Арт-КВАДРАТ» — творческое пространство, которое наполняется жизнью в тёплое время года
Я расскажу:
- О лихих и неоднозначных годах Крестьянской войны 1773–1775 годов, когда войско Пугачёва пыталось взять Уфу
- Личностях, которые создавали этот город, жили в нём или начинали свою творческую деятельность
- Удивительных раскопках археологов
- И многом другом
Для более полного погружения в историю Башкирии часть экскурсии можно провести в музее археологии и этнографии. Именно здесь понимаешь, какой огромный пласт культуры скрыт под землёй и сколько интересных тайн хранят уже найденные археологические раскопки. За билеты в музей в таком случае нужно заплатить дополнительно.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на автобусе с выходами и небольшими прогулками у достопримечательностей
- В конце экскурсии можно организовать посещение Музея археологии и этнографии — 600 руб. с человека
в понедельник, среду и пятницу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Салавата Юлаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 56 туристов
Всем привет! Я работаю гидом и показываю родной город уже несколько лет. Любовь к Уфе привил мне мой отец. Он знал все закоулочки старой Уфы и воспитал во мне уважениеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
30 сен 2024
Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!
Несмотря на моросящий дождь, Ольга, погрузила в историю Уфы и создала состояние уюта и влюбленности в Уфу. Мы приехали в город впервые, на экскурсию поехали прямо с самолета и не прогадали! Теперь обязательно вернемся и не раз!
Несмотря на моросящий дождь, Ольга, погрузила в историю Уфы и создала состояние уюта и влюбленности в Уфу. Мы приехали в город впервые, на экскурсию поехали прямо с самолета и не прогадали! Теперь обязательно вернемся и не раз!
Е
Елена
21 авг 2024
19.08.2024 Респект и уважение гиду Ольге! Всем рекомендую-интересно и познавательно,3 часа пролетели незаметно
Входит в следующие категории Уфы
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