Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе

Полюбоваться особняками 19-20 веков и узнать, в чём Уфа считается «самым-самым» городом
Можно ли получить от Уфы такие же яркие впечатления, как от Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода? Несомненно! Мы неспешно пройдём по живописным и интересным местам. Выясним, почему городские берега омывают разноцветные реки.

Поговорим о том, как археологи раскопали в старой Уфе более древнее поселение, а также о других интригующих историях.
5
2 отзыва
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Старая Уфа: обзорная экскурсия по историческому центру в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Конный памятник Салавату Юлаеву — визитную карточку Уфы и самый крупный в России конный монумент, стоящий на трёх опорах
  • Улицу Тукаева и целый ряд достопримечательностей 19–20 веков, среди которых центральное духовное управление мусульман России, первая соборная мечеть города, бывшее здание медресе, дом-музей Аксакова, парк Юлаева
  • Советскую площадь и современный мемориальный комплекс, посвящённый Минигали Шаймуратову — герою ВОВ — и 112-ой кавалерийской дивизии
  • Улицу Ленина, здание бывшей гостиницы «Метрополь», оперный театр и фонтан «Семь девушек»
  • Гостиный двор и торговые дома
  • Здание городской управы и главпочтамт с нулевым километром
  • «Арт-КВАДРАТ» — творческое пространство, которое наполняется жизнью в тёплое время года

Я расскажу:

  • О лихих и неоднозначных годах Крестьянской войны 1773–1775 годов, когда войско Пугачёва пыталось взять Уфу
  • Личностях, которые создавали этот город, жили в нём или начинали свою творческую деятельность
  • Удивительных раскопках археологов
  • И многом другом

Для более полного погружения в историю Башкирии часть экскурсии можно провести в музее археологии и этнографии. Именно здесь понимаешь, какой огромный пласт культуры скрыт под землёй и сколько интересных тайн хранят уже найденные археологические раскопки. За билеты в музей в таком случае нужно заплатить дополнительно.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на автобусе с выходами и небольшими прогулками у достопримечательностей
  • В конце экскурсии можно организовать посещение Музея археологии и этнографии — 600 руб. с человека

в понедельник, среду и пятницу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Салавата Юлаева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
К
30 сен 2024
Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!
Несмотря на моросящий дождь, Ольга, погрузила в историю Уфы и создала состояние уюта и влюбленности в Уфу. Мы приехали в город впервые, на экскурсию поехали прямо с самолета и не прогадали! Теперь обязательно вернемся и не раз!
Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!Выражаю большую благодарность экскурсоводу Ольге!
Е
21 авг 2024
19.08.2024 Респект и уважение гиду Ольге! Всем рекомендую-интересно и познавательно,3 часа пролетели незаметно

Входит в следующие категории Уфы

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