Можно ли получить от Уфы такие же яркие впечатления, как от Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода? Несомненно! Мы неспешно пройдём по живописным и интересным местам. Выясним, почему городские берега омывают разноцветные реки.
Поговорим о том, как археологи раскопали в старой Уфе более древнее поселение, а также о других интригующих историях.
Поговорим о том, как археологи раскопали в старой Уфе более древнее поселение, а также о других интригующих историях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Конный памятник Салавату Юлаеву — визитную карточку Уфы и самый крупный в России конный монумент, стоящий на трёх опорах
- Улицу Тукаева и целый ряд достопримечательностей 19–20 веков, среди которых центральное духовное управление мусульман России, первая соборная мечеть города, бывшее здание медресе, дом-музей Аксакова, парк Юлаева
- Советскую площадь и современный мемориальный комплекс, посвящённый Минигали Шаймуратову — герою ВОВ — и 112-ой кавалерийской дивизии
- Улицу Ленина, здание бывшей гостиницы «Метрополь», оперный театр и фонтан «Семь девушек»
- Гостиный двор и торговые дома
- Здание городской управы и главпочтамт с нулевым километром
- «Арт-КВАДРАТ» — творческое пространство, которое наполняется жизнью в тёплое время года
Я расскажу:
- О лихих и неоднозначных годах Крестьянской войны 1773–1775 годов, когда войско Пугачёва пыталось взять Уфу
- Личностях, которые создавали этот город, жили в нём или начинали свою творческую деятельность
- Удивительных раскопках археологов
- И многом другом
Для более полного погружения в историю Башкирии часть экскурсии можно провести в музее археологии и этнографии. Именно здесь понимаешь, какой огромный пласт культуры скрыт под землёй и сколько интересных тайн хранят уже найденные археологические раскопки. За билеты в музей в таком случае нужно заплатить дополнительно.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музей — 200 ₽ за чел.
- Можно провести экскурсию на минивэне. Стоимость трансфера обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Телецентра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Уфе
Всем привет! Я работаю гидом и показываю родной город уже несколько лет. Любовь к Уфе привил мне ещё мой отец. Он знал все закоулочки старой Уфы и воспитал во мнеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Авхукова
17 июл 2024
Экскурсия началась в музее этнографии и археологии, и это правильно и логично. Далее мы пошли по историческому центру.
Ольга - великолепный рассказчик, интересно и содержательно рассказала нам об особняках и их владельцах, показала все памятники и парки, много интересных историй о жителях города и интересных людях, принесших славу и гордость столице Башкирии. Рекомендую и взрослым и детям.
Ольга - великолепный рассказчик, интересно и содержательно рассказала нам об особняках и их владельцах, показала все памятники и парки, много интересных историй о жителях города и интересных людях, принесших славу и гордость столице Башкирии. Рекомендую и взрослым и детям.
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