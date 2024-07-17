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уважение к старине, которой, увы, так мало сохранилось! Мне нравится встречать гостей нашего города, показывать и рассказывать всё самое интересное, что я знаю. И похоже, у меня это неплохо получается! Своей задачей я вижу «влюбить» путешественников в Уфу. И конечно же, трудно удержаться и не поехать дальше! Южный Урал и его многочисленные интересные маршруты всегда притягивают внимание как гостей Башкирии, так и местных жителей. Побывав один раз, хочется вернуться сюда снова и снова!