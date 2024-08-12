Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом

Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Среди российских городов Уфа выделяется своей дружелюбной атмосферой и богатой историей.

На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть знаковые места, такие как Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл "Торатау", фонтан "Семь девушек" и Гостиный двор. По пути будет возможность попробовать национальные блюда в местном кафе.

Это путешествие позволит глубже понять культуру и традиции Башкирии, ощутить её колорит и насладиться уникальными вкусами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный формат
  • 🏛️ Богатая культурная программа
  • 🍽️ Дегустация национальных блюд
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 📚 Интересные факты и истории
    • Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Монумент Дружбы
  • Памятник Салавату Юлаеву
  • Конгресс-холл «Торатау»
  • Театр оперы и балета
  • Памятник М. Шаймуратову
  • Первая соборная мечеть
  • Дом-музей Аксакова
  • Фонтан «Семь девушек»
  • Гостиный двор

    • Описание экскурсии

    Городские байки и современная культура Уфы

    Для вашего знакомства со столицей Башкирии я составила программу, задействующую не только зрение и слух, но и вкус и обоняние. Вы проедете по главным достопримечательностям города, услышите о местных традициях — и перекусите национальным башкирским фастфудом в кафе. Так вкус и колорит города раскроются перед вами во всей полноте!

    Вы увидите

    • Монумент Дружбы
    • Памятник Салавату Юлаеву
    • Конгресс-холл «Торатау»
    • Театр оперы и балета
    • Памятник М. Шаймуратову
    • Первую соборную мечеть
    • Дом-музей Аксакова
    • Фонтан «Семь девушек»
    • Гостиный двор

    Вы узнаете

    • Какой путь проделала Уфа от укреплённого поселения Тура-Тау до сегодняшних дней
    • Чьи имена связаны с Уфой и известны во всём мире
    • Как в городе сочетаются старина и юность, прошлое и современность
    • Какую шутку придумал Владимир Путин, услышав название кафе (куда мы и отправимся пробовать местный фастфуд!)

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит в автопешеходном формате на Subaru Forester
    • Дегустация лепёшек кыстыбый и чая входит в стоимость

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Октябрьской Революции
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Ирина
    12 авг 2024
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина рассказывает об Уфе, показывает интересные неформальные места и попутно успевает подстроиться под интересы группы и рассказать что-то любопвтное лично вам. А еще Ирина с удовольствием подскажет где закупить вкусные, натуральные и доступные любому кошельку сувениры. Еще раз спасибо, что помогаете раскрыть и полюбить город!
    Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина

    Входит в следующие категории Уфы

    Похожие экскурсии из Уфы

    Знакомство с Уфой
    На машине
    110 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 2 чел.
    Лучший выбор
    Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
    Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
    Начало: в центре города
    Завтра в 10:00
    5 сен в 10:00
    8 000 за всё до 2 чел.
    Многоликая Уфа
    Пешая
    51 отзыв
    3 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
    Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
    Начало: У памятника С. Юлаеву
    8 сен в 10:00
    9 сен в 10:00
    7 500 за всё до 4 чел.
    Об Уфе - с любовью
    Пешая
    87 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
    Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
    Начало: По договоренности
    Завтра в 08:00
    5 сен в 08:00
    4 900 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Уфе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Уфе
    ХорошоТам