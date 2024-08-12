Среди российских городов Уфа выделяется своей дружелюбной атмосферой и богатой историей.
На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть знаковые места, такие как Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл "Торатау", фонтан "Семь девушек" и Гостиный двор. По пути будет возможность попробовать национальные блюда в местном кафе.
Это путешествие позволит глубже понять культуру и традиции Башкирии, ощутить её колорит и насладиться уникальными вкусами
На этой индивидуальной экскурсии можно увидеть знаковые места, такие как Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл "Торатау", фонтан "Семь девушек" и Гостиный двор. По пути будет возможность попробовать национальные блюда в местном кафе.
Это путешествие позволит глубже понять культуру и традиции Башкирии, ощутить её колорит и насладиться уникальными вкусами
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Городские байки и современная культура Уфы
Для вашего знакомства со столицей Башкирии я составила программу, задействующую не только зрение и слух, но и вкус и обоняние. Вы проедете по главным достопримечательностям города, услышите о местных традициях — и перекусите национальным башкирским фастфудом в кафе. Так вкус и колорит города раскроются перед вами во всей полноте!
Вы увидите
- Монумент Дружбы
- Памятник Салавату Юлаеву
- Конгресс-холл «Торатау»
- Театр оперы и балета
- Памятник М. Шаймуратову
- Первую соборную мечеть
- Дом-музей Аксакова
- Фонтан «Семь девушек»
- Гостиный двор
Вы узнаете
- Какой путь проделала Уфа от укреплённого поселения Тура-Тау до сегодняшних дней
- Чьи имена связаны с Уфой и известны во всём мире
- Как в городе сочетаются старина и юность, прошлое и современность
- Какую шутку придумал Владимир Путин, услышав название кафе (куда мы и отправимся пробовать местный фастфуд!)
Организационные детали
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате на Subaru Forester
- Дегустация лепёшек кыстыбый и чая входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я ведущая праздников и дипломированный гид по Башкортостану. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным краем, поделюсь его историей, культурой и тайнами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
12 авг 2024
Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина рассказывает об Уфе, показывает интересные неформальные места и попутно успевает подстроиться под интересы группы и рассказать что-то любопвтное лично вам. А еще Ирина с удовольствием подскажет где закупить вкусные, натуральные и доступные любому кошельку сувениры. Еще раз спасибо, что помогаете раскрыть и полюбить город!
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Многоликая Уфа»: история и культура
Проведите время с пользой, исследуя культурное наследие и красоты Уфы вместе с экскурсией «Многоликая Уфа»
Начало: У памятника С. Юлаеву
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
5 сен в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.