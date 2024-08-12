Ирина

Огромное спасибо Ирине за экскурсию. Это было настоящее "вкусное" знакомство с городом. С большой любовью Ирина рассказывает об Уфе, показывает интересные неформальные места и попутно успевает подстроиться под интересы группы и рассказать что-то любопвтное лично вам. А еще Ирина с удовольствием подскажет где закупить вкусные, натуральные и доступные любому кошельку сувениры. Еще раз спасибо, что помогаете раскрыть и полюбить город!