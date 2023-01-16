Покорение уральских вершин. Расширенная программа

Подходит для истинных ценителей горной природы

4.4
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Подходит для истинных ценителей горной природы, ищущих яркие эмоции и впечатления, готовых с головой окунуться в мир зимней красоты и мощности.

Вы получите навыки управления снегоходом по пересеченной местности, погрузитесь в жизнь горнозаводского села, увидите вековые лиственницы, памятник геологии – Доменные ворота, покорите один из тысячников Южного Урала – гору Большой Шатак, попробуете башкирский мед и вкусный травяной чай с бальзамом.
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уральская банька
Уральская банька
Сил и бодрости нам придаст парение в жаркой деревенской баньке
Уютные купольные дома
Уютные купольные дома
Будем жить в современных купольных домах в заснеженных лесах Башкирии
Острые ощущения
Острые ощущения
Инструктора обучат нас вождению снегохода, а также навыкам езды по пересеченной местности
Чайная церемония
Чайная церемония
Нас ожидает вкусная чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулочный выезд на снегоходах

1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Завтрак – не включен.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда 14:00

Завтрак – не включен;

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

  • в день заезда с 4:00 до 06:00.
  • накануне дня заезда с 20:00 до 22:00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.

Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).

Инструктаж.

Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).

Ужин.

Встреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходахВстреча, прогулочный выезд на снегоходах
2 день

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе.

Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы. (снегоходный переезд ~ 30 км).

Перед предстоящим на 3 день выездом на хр. Б. Шатак необходимо усовершенствовать навыки управления снегоходом на пересеченной местности, сработаться группе, ведь в горах важна взаимопомощь и взаимопонимание в команде.

Обед на турбазе.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.

Ужин.

Выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедникаВыезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Выезд на горный массив Большой Шатак

Завтрак на турбазе.

10:00-18:00 Снегоходный выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).

Вас ожидает настоящее зимнее приключение – путешествие на снегоходах на один из тысячников Южного Урала.

Вы увидите: скальные останцы и вулканические породы, превращённые морем в крупные валуны, старую лиственницу возрастом около 400 лет, памятник природы – Урочище Кухтур, вершину Б. Шатак.

Выезд рассчитан ~ на 7-8 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается физическая нагрузка, так как большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу: горячая еда в термосах, вкусные бутерброды и, конечно, теплый чай, который придаст сил и бодрость двигаться дальше к намеченной цели.

Снегоходный переезд ~ 70-80 км.

Ужин.

Баня «по-белому».

Выезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой ШатакВыезд на горный массив Большой Шатак
4 день

Выезд в долину Белой и Черной речки

Завтрак на турбазе.

Выезд в долину Белой и Черной речки.

Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.

Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).

Обед.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства. Отъезд.

1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).

2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21.00.

3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 ч. по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.

Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе – 6 500 руб. (3 н.)

Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 18 000 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Проживание на турбазе (2х местное размещение)
  • Питание по программе
  • Аренда снегоходов и экипировки, ГСМ
  • Баня по программе
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
  • Работа персонала и инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа, г. Белорецка или с. Кага
  • Групповой трансфер «Уфа-турбаза-Уфа» – 3 800 руб.
  • Групповой трансфер «Белорецк-турбаза-Белорецк» – 3 400 руб.
  • Доплата за 1-номестный номер (3 ночи)
  • Доплата за прохождение тура при размещении «один на снегоходе»
  • Индивидуальные трансферы (в т. ч. авиа и ж/д билеты)
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза (по желанию свой, выдается в экипировке);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм/флисовый костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья.
  • купальник/плавки (бани бывают разные!)

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подходит этот тур?
  • Тур рассчитан на неподготовленных туристов, но требует от участников физической нагрузки *Рассматриваем заявки «от 1 снегохода».
  • Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
  • Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
  • Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
  • от 18 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 14 лет в сопровождении родителей без права управления снегоходом;
  • Для управления снегоходом необходимо удостоверение на право управления снегоходом; минимально – водительские права категории В (легковой автомобиль). Турист несет материальную ответственность в случае умышленного нанесения его действиями вреда «Принимающей стороне» или ее имуществу, или в случае нарушения правил техники безопасности при управлении снегоходом!
  • Покупка путёвки на тур по цене «вдвоём на снегоходе» возможна при условии общего веса участников на одной машине не более 170 кг. При весе одного участника «120 кг и более» возможно только участие в туре по цене «один на снегоходе».
Условия проведения тура

Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).

При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.

Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.

Как организовано питание?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута – горячая еда в термосах, бутерброды, чай.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая сложность и длина маршрута?

Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 180 км.

Указанные расстояния являются приблизительными.

Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.

Какое предоставляется снаряжение?

личное – спальник, постельное бельё; посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).

За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.

Как добраться?

Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)

Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;

-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д

-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д

Ж/д до Белорецка:

-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)

-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);

-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);

-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
16 янв 2023
На базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали двухместное и одноместное размещение на снегоходах. Туроператор прислал договор, а в последний момент выяснилось, что нужно доплатить за одноместное размещение на снегоходе!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию, мы уже разобрали данную ситуацию с командой менеджеров, чтобы избежать таких ошибок впредь. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
9 янв 2023
В целом понравилось, пожелания повысить качество питания
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Наиля, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию на питание, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!

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