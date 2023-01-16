1 вариант: самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага): с 12 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Завтрак – не включен.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча группы в г. Уфа: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда 14:00
Завтрак – не включен;
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно): встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Завтрак – включен.
Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.
Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед в столовой с панорамным видом на Уральские горы и село Кага.
Подбор снегоходной экипировки (для удобства просим в заявке указывать – рост, вес, размер ноги, обхват головы).
Инструктаж.
Прогулочный выезд в окрестностях села Кага, в котором вы сможете ощутить всю прелесть от управления снегоходом, а также полюбоваться зимним уральским лесом и очаровательными пейзажами (Снегоходный переезд ~ 20 км).
Ужин.
Завтрак на турбазе.
Снегоходный выезд вдоль границы Башкирского государственного заповедника, хребты Среднего Крака: погружение в эстетику южно-уральской природы. (снегоходный переезд ~ 30 км).
Перед предстоящим на 3 день выездом на хр. Б. Шатак необходимо усовершенствовать навыки управления снегоходом на пересеченной местности, сработаться группе, ведь в горах важна взаимопомощь и взаимопонимание в команде.
Обед на турбазе.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях, которые отмечаются только здесь.
«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей.
Ужин.
Завтрак на турбазе.
10:00-18:00 Снегоходный выезд на горный массив Большой Шатак (1270 м).
Вас ожидает настоящее зимнее приключение – путешествие на снегоходах на один из тысячников Южного Урала.
Вы увидите: скальные останцы и вулканические породы, превращённые морем в крупные валуны, старую лиственницу возрастом около 400 лет, памятник природы – Урочище Кухтур, вершину Б. Шатак.
Выезд рассчитан ~ на 7-8 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается физическая нагрузка, так как большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.
Во время выезда запланирован обед в зимнем лесу: горячая еда в термосах, вкусные бутерброды и, конечно, теплый чай, который придаст сил и бодрость двигаться дальше к намеченной цели.
Снегоходный переезд ~ 70-80 км.
Ужин.
Баня «по-белому».
Завтрак на турбазе.
Выезд в долину Белой и Черной речки.
Осмотр геологического памятника природы – Доменные ворота.
Своей причудливой формой эта скала напоминает гигантские ворота печи, а четко выраженные слои горных пород дают возможность познакомиться с устройством земной коры (Снегоходный переезд ~ 30-40 км).
Обед.
«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства. Отъезд.
1 вариант – в день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15 ч. по местному времени).
2 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Уфа: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21.00.
3 вариант (трансфер оплачивается дополнительно) – отъезд в г. Белорецк: В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 ч. по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе "Тенгри", 2-х и 3-хместное размещение класса комфорт, прохождение тура вдвоем на снегоходе.
Доплата за одноместное размещение в номере на турбазе – 6 500 руб. (3 н.)
Доплата за одноместное размещение на снегоходе – 18 000 руб.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату);
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, полотенце для душа и бани (выдаются только маленькие полотенца), туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Тур по фиксированной цене проводится от 2-х снегоходов (4 человека – при размещении «вдвоем на снегоходе», 2 человека – при размещении «один на снегоходе»).
При недоборе группы на заезд, туроператор имеет право за 48 часов отказать в проведении тура или запросить перенос даты.
Проведение тура при недоборе группы возможен в индивидуальном формате, при этом идет пересчет стоимости тура.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Протяженность снегоходных переездов на маршруте: 180 км.
Указанные расстояния являются приблизительными.
Скорость передвижения группы на снегоходах зависит как от погодных условий, так и от навыков управления и адаптации каждого. Инструктора обучают вождению снегохода, управляя «перемещением центра тяжести», а также навыкам езды по пересеченной местности с подъемом в гору по боковым уклонам.
личное – спальник, постельное бельё; посуда на группу, термосы; специальное – снегоходы «Polaris Widetrack», экипировка (комбинезон (одевается на теплую кофту), обувь-бахилы, перчатки, подшлемник, шлем с забралом).
За дополнительную плату можно взять в аренду на туристической базе: валенки, туристические лыжи.
Географическое положение: рядом с г. Уфа (в радиусе 500 км.) находятся Самара, Казань, Ижевск, Набережные Челны, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Магнитогорск. Авиа «Москва-Уфа-Москва»: 1 час 55 мин. / от 5000 руб. Поезда «Москва – Уфа» ежедневно отправляются с Курского и Казанского вокзалов. Время в пути - от 22 до 30 часов. Цена (плацкарт) от 1600 рублей. Федеральные трассы «М5» и «М7» (от Москвы 1360 км.)
Автодорога «Уфа-Белорецк-Магнитогорск»: Уфа - Белорецк =260 км; Магнитогорск-Белорецк=85 км;
-Авиа «Москва-Уфа-Москва» + авто (260 км) или ж/д
-Авиа «Москва-Магнитогорск-Москва» (2 час 20 мин. / от 7000 руб.) + авто (85 км) или ж/д
Ж/д до Белорецка:
-через день № 675 «Уфа-Сибай» (ночь в поезде)
-через день № 676 «Магнитогорск-Москва» (через Уфу, Белорецк);
-через день №346 «Адлер-Нижневартовск» (через Уфу, Белорецк);
-пят. - воскр. из Уфы в 4 электропоезд «Легенда Урала» (4 часа).
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.