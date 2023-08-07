Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня

Групповой тур в Уфе
5
3 отзыва
Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала.

Вас ждет знакомство с историей старинного русского села Кага и незабываемые пейзажи: высокие горы и скалы, хвойные леса и живописные уральские реки.
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Ближайшие даты:
30
апр
3
мая
9
мая
17
мая
24
мая
28
мая
4
июн
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даты

Что вас ожидает:

Национальный колорит
Национальный колорит
Познакомимся с башкирскими обычаями и сфотографируемся в национальных костюмах
Мёд диких пчёл
Мёд диких пчёл
По желанию попробуем натуральный мёд аборигенных пчёл
Памятник эпохи палеолита
Памятник эпохи палеолита
Заглянем в пещеру, где тысячи лет назад жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"

10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа универмага «Уфа» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор.

Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Обед.

Размещение на турбазе.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.

Ужин.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага, музей.

Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"
2 день

Заповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае

Завтрак.

Переезд до заповедника «Шульган-Таш» (100 км).

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Обед с элементами башкирской кухни.

Мастер-класс по игре на курае.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае.

За доп. плату: дегустация бортевого меда.

Заповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на кураеЗаповедник «Шульган-Таш», мастер-класс по игре на курае
3 день

Башкирский государственный заповедник, дегустации

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Обед.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Групповой трансфер до г. Уфа.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, универмаг «Уфа».

Ориентировочный приезд к 21:00.

Автопереезд за день – 360 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед; экскурсии – в Башкирском государственном заповеднике.

Башкирский государственный заповедник, дегустацииБашкирский государственный заповедник, дегустацииБашкирский государственный заповедник, дегустацииБашкирский государственный заповедник, дегустации

Проживание

Тур предусматривает размещение на туристической базе.

Стандартные 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (один санузел на 2 комнаты).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:

Период действия ценыСтоимость
Заезды с 28.04 по 27.06 и с 20.08 по 26.0926 500
Заезды с 02.07 по 15.0828 500

Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

Расчетный час: 12:00.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное;

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-местное размещение)
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Экосборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии

Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для аппаратуры.

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Какая погода в туре?

Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.

Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Индивидуальные трансферы – за дополнительную плату.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка – 7%.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе в стационарных точках питания.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программу включено 3-разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Важная информация
  1. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  2. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг. 
  3. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  4. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  5. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  6. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
  7. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
  8. Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  9. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
7 авг 2023
Тур понравился, в целом все хорошо.
А
8 мая 2023
Тур потрясающий. Кто любит короткие вылазки из шумного города, самое то!
Е
6 июня 2022
Тур "Через три заповедника Южного Урала" хорошо организован.
Длительные переезды на комфортном авто совершенно не утомительны. Ведь вокруг красота полей, а потом и гор!
Крутой спуск, подьем и поворт,и открывается другой прекрасный пейзаж!
Вдоль дороги пасутся коровы, козы.
Везде встречали нас приветливо, кормили вкусно. Понравился обед по-башкирски и мзей в селе Кага.
Спасибо!

Тур входит в следующие категории Уфы

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