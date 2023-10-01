Всего за 5 дней вы исследуете пещеры, отдохнете и наполнитесь энергией на берегу Нугушского водохранилища, которое поражает своей чистотой и масштабами.
А также приобщитесь к художественным шедеврам в картинной галерее и посетите Красноусольский курорт, известный огромным количеством целебных источников, купелями и святыми местами.
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Программа тура по дням
Встреча группы, экскурсия по городу Уфа, Нугушское водохранилище
10:00 Встреча группы в г. Уфа у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Экскурсия по городу Уфа с посещением одного из музеев столицы.
История одного из красивейших городов России: старинные деревянные дома и высотные каменные здания, узкие улочки и широкие проспекты, большие площади и красивые парки.
Обед.
Автобусное путешествие к Нугушскому водохранилищу (250 км).
Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк — любимейшие места отдыха в Башкирии. Водоем, часто именуемый «морем» или «озером», опоясан живописными хребтами.
В непосредственной близости от гор, в окружении лесов, удивительных памятников природы Южного Урала.
Рядом с Нугушским водохранилищем (на реке Нугуш) находится Юмагузинское водохранилище (на реке Белая).
Размещение на турбазе.
Ужин.
Автопереезд за день — 250 км.
В стоимость включено: питание — обед, ужин; экскурсии — г. Уфа, Национальный музей РБ.
Национальный парк «Башкирия», отдых на Нугушском водохранилище
Завтрак.
Прогулка по экотропе в национальном парке «Башкирия», расположенном на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая.
Отдых на Нугушском водохранилище.
Обед.
По желанию группы возможна обзорная экскурсия на катере по Нугушскому водохранилищу (за доп. плату).
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Автопереезд за день — 25 км.
В стоимость включено: питание — завтрак, обед, ужин; экскурсии — входной билет в нац. парк «Башкирия».
Воскресенская картинная галерея, Шиханы, курорт Красноусольский
Ранний завтрак.
Переезд в с. Воскресенское (45 км).
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.
Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года. Основатели галереи известные художники — воспитанники Московской средней художественной школы, пережившие войну в эвакуации в селе Воскресенское.
Переезд до Шиханов (80 км).
Обед.
Прогулка у подножья Шихана (без подъема).
Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Переезд в Гафурийский район (50 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Переезд в с. Имендяшево (60 км).
Размещение на турбазе (2-местный номер с удобствами).
Ужин.
Автопереезд за день — 235 км.
В стоимость включено: питание — завтрак, обед, ужин; экскурсии — Воскресенская картинная галерея, на курорте Красноусольский.
Скала Уклы-Кая, знакомство с башкирским костюмом, дегустация кумыса
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора». По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной. В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Дегустация кумыса.
Обед на турбазе с элементами башкирской кухни.
Отдых на турбазе (за доп. плату конная прогулка).
Ужин.
Автопереезд за день — 0 км.
В стоимость включено: питание — завтрак, обед, ужин; фотосессия в нац. костюмах, дегустация кумыса.
Экскурсия "История с. Кага и уральских железоделательных заводов", музей "Дом заводского крестьянина 19 века"
Завтрак.
Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала — г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры — Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение музея «Дом заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Возможна замена: мастер-класс «лепка пельменей», посещение частного музея минералов под открытым небом.
Ужин.
Автопереезд за день — 250 км.
В стоимость включено: питание — завтрак, обед, ужин; экскурсии — в селе Кага, музей.
Заповедник «Шульган-Таш»
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита — пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки — изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Автопереезд за день — 200 км.
В стоимость включено: питание — завтрак, обед, ужин; экскурсии — в заповеднике «Шульган-Таш».
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Башкирский государственный заповедник
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по эко-тропе к смотровой вышке.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Обед.
Трансфер в г. Уфа.
Приезд к 21:00 (местное время) к месту начала маршрута.
Автопереезд за день — 300 км.
В стоимость включено: питание — завтрак, обед, экскурсии — в Баш. гос. заповеднике.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах и в гостиницах по маршруту.
Стандартное 2-местное размещение в комнате, удобства в номере или в доме-коттедже (1 санузел на 2 комнаты).
Стоимость тура на 1 человека – 64 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 17 000 рублей.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбаза «Чайка»
Турбаза размещена на берегу Нугушского водохранилища. Ухоженная территория, набережная, собственный пляж. База состоит из комплекса гостевых домиков и гостиничных номеров, бань, пикниковых площадок.
2-местный стандартный номер в гостиничном комплексе.
В номере: кровать двуспальная, диван, умывальник, туалет.
Гостиничный комплекс «Азур»
Гостевой комплекс расположен на берегу Нугушского водохранилища.
Ухоженная территория, набережная, собственный пляж. База состоит из комплекса гостевых домиков и гостиничных номеров, бань, пикниковых площадок, беседок.
Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; баня, мангальные зоны, беседки, детский городок, пляж, пирс, бильярд, катер.
2-местный стандартный номер в гостиничном комплексе. В номере: 2-спальная кровать, холодильник, телевизор, балкон, журнальный столик, шкаф.
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».
Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
В каждом купольном доме, площадью 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома.
На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд. (за доп. оплату)
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное;
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе тура
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа), личная аптечка, средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем, солнечные очки, фонарь, дождевик/зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства для аппаратуры.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Какое питание в туре?
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Уровень сложности и возраст участников маршрута
Уровень сложности: тур рассчитан на неподготовленных туристов, не требует от участников физической нагрузки.
Возраст: от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.
Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 14 лет (при проживании на доп. месте) предоставляется скидка – 7%.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
- Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо хочется сказать принимающей стороне, особенно-куратору нашей группы Дамиру. Очень внимательный и заботливый человек, по-настоящему любящий своё дело!
Также хочется от всей души поблагодарить жителей Башкирии за свойственные им
гостеприимство, теплоту общения, добросердечность и отзывчивость!
Будто сама удивительно богатая природа края щедро одаряет людей подобными качествами!
Огромное спасибо всем!