3 день

Воскресенская картинная галерея, Шиханы, курорт Красноусольский

Ранний завтрак.

Переезд в с. Воскресенское (45 км).

Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.

Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года. Основатели галереи известные художники — воспитанники Московской средней художественной школы, пережившие войну в эвакуации в селе Воскресенское.

Переезд до Шиханов (80 км).

Обед.

Прогулка у подножья Шихана (без подъема).

Шиханы являются уникальными памятниками природы — остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.

До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Переезд в Гафурийский район (50 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числе Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.

Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.

Желающие могут искупаться в купелях.

Переезд в с. Имендяшево (60 км).

Размещение на турбазе (2-местный номер с удобствами).

Ужин.

Автопереезд за день — 235 км.

В стоимость включено: питание — завтрак, обед, ужин; экскурсии — Воскресенская картинная галерея, на курорте Красноусольский.