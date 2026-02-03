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Заповедные горы. Зимнее путешествие в Башкирию

Предлагаем Вам зимнюю версию уникального путешествия, которое позволит Вам погрузиться в природу и культуру зимнего Южного Урала.

Вы проведете 5 дней в атмосфере заснеженных гор и загадочных уральских легенд, познакомитесь с
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местной кухней и традициями и посетите природные памятники, происхождение которых уходит в глубь веков. А уютные турбазы и села Башкирии оставят в Вашем сердце неизгладимый след. Откройте для себя мир тайн и красоты заповедных гор!

5
3 отзыва
Заповедные горы. Зимнее путешествие в БашкириюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Заповедные горы. Зимнее путешествие в БашкириюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Заповедные горы. Зимнее путешествие в БашкириюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Уфе, переезд на турбазу, мастер-класс по приготовлению баурсака

10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Обзорная экскурсия по Уфе: от деревянной крепости Эмен-кала до современного миллионного города.

Эти места — свидетели великого прошлого и жизни выдающихся деятелей ушедших эпох: богатейшие дворянские роды, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев, Мустай Карим, Исмагилов Загир, Сергей Тимофеевич Аксаков и др.

Гости города узнают много интересного из истории Уфы.

Обед.

Трансфер до западного Предгорья Южного Урала (Гафурийский район, с. Имендяшево, 140 км).

По дороге: географический центр Башкирии, родина башкирского поэта Мажита Гафури.

Прибытие на турбазу. Размещение в 2-х местных номерах (номер категории «стандарт»).

Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по приготовлению баурсака — традиционного блюда башкир.

Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни, и угощали только самых дорогих и добрых гостей.

Ужин с элементами башкирской кухни.

По желанию можно заказать баню (за доп. плату).

Обзорная экскурсия по Уфе, переезд на турбазу, мастер-класс по приготовлению баурсакаОбзорная экскурсия по Уфе, переезд на турбазу, мастер-класс по приготовлению баурсакаОбзорная экскурсия по Уфе, переезд на турбазу, мастер-класс по приготовлению баурсака
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Геопарк «Торатау», экскурсия на курорте Красноусольский

Завтрак.

Автопереезд до визит-центра геопарка «Торатау» (120 км).

Прогулка у подножья Шихана (по желанию с подъёмом).

Геопарк «Торатау» входит в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Площадь геопарка превышает 4 тыс. кв. км, он объединяет уникальные природные объекты, среди которых шиханы Торатау и Юрактау.

Шиханы являются остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.

Обед.

Переезд в с. Красноусольск (60 км).

Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский: геологический разрез "Усолка", Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).

Желающие могут искупаться в купелях. Постоянная температура воды круглый год около 10 С.

Возвращение на турбазу.

Ужин.

Геопарк «Торатау», экскурсия на курорте КрасноусольскийГеопарк «Торатау», экскурсия на курорте КрасноусольскийГеопарк «Торатау», экскурсия на курорте КрасноусольскийГеопарк «Торатау», экскурсия на курорте Красноусольский
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей

Завтрак.

Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала —– г. Большой Яман-Тау.

Размещение на турбазе.

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях,которые отмечаются только здесь.

«Лепка уральских пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

«За чашкой чая…»: дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Ужин.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменейЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменейЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменейЭкскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Заповедник «Шульган-Таш»

Завтрак.

Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).

Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита — пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки — изображения животных. Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями. Мастер-класс по игре на курае.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»Заповедник «Шульган-Таш»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Башкирский государственный заповедник, отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами узнаете интересные факты про них, понаблюдаете за ними, а также сделаете памятные фото.

Обед.

Отъезд.

Групповой трансфер до г. Уфа. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21:00.

Башкирский государственный заповедник, отъездБашкирский государственный заповедник, отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.

Стандартные 2-местные номера с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека — 71 500 руб.

Доплата в новогодний период (заезды с 29 декабря по 10 января) — 5 000 руб.

Возможно одноместное размещение (в номере Twin или DBL) при наличии номеров за доп. плату.

Варианты проживания

Турбаза «Табын»

2 ночи

Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».

Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.

В каждом купольном доме 3 номера (2-3-местные).

Оснащение номера: одно-/двуспальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»Турбаза «Табын»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)

2 ночи

Туристический центр находится в горнолесной части Башкирии в селе Кага Белорецкого района. На его территории органично сочетаются отреставрированные здания XIX века (бывшая усадьба горнозаводской больницы) и современные жилые корпуса.

В модульных домах (уровень 3*, «стандартный») стильные 2-местные номера с собственными санузлами. В номерах лаконичный дизайн, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, ортопедические матрасы и удобные подушки, кондиционер, по 2 полотенца, чашки, чайник, полки для вещей и зеркала.

Отопление, вода и канализация централизованные, работают бесперебойно.

На территории есть отдельный корпус с кухней и столовой с панорамным видом на Уральские горы, обустроены бани, имеются зоны для отдыха и место для парковки автомобилей. Доступна сеть Wi-fi. Для сведения: хороший сигнал сотовой связи у Мегафона и Билайна, МТС работает не стабильно, Теле 2 — не ловит.

Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту, если не выбран формат тура на своем автотранспорте (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазах
  • Питание, указанное в программе тура (трёхразовое, начиная с обеда в 1 день до обеда на 5 день)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионное обслуживание (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Экосборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Спиртные напитки
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Празднование новогодней ночи (31.12) - 4500 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой:

  • рюкзак/сумка;
  • теплая удобная обувь (на весенние даты – кроссовки или кеды);
  • спортивный костюм;
  • свитер;
  • сменный комплект термобелья;
  • тёплая верхняя одежда;
  • на весенние даты – дождевик;
  • шапка и шарф;
  • купальный костюм;
  • шерстяные и х/б носки;
  • для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда;
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (на весенние даты – кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Зимой придерживайтесь принципа многослойности одежды.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Не забудьте:

  • предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа);
  • личная аптечка;
  • на весенние даты – средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем, солнечные очки, фонарь, дождевик/зонт;
  • фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
  • зарядные устройства для аппаратуры.

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15… -25°С, днем -10… -20 °С.

Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения.

Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

В марте средняя температура воздуха в Башкирии -7… -1 °С, в апреле — 0… +9 °С.

Как организовано питание в туре?

Питание по программе на турбазе и в заранее определенных точках по маршруту.

Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программу включено комплексное 3-разовое питание.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требуют предварительного согласования с туроператором.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. На весение даты советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли возрастные ограничения на тур?

Принимаются туристы от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
  2. Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
  3. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  4. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
  5. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
  6. Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
  7. Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
  8. Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
  9. Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!+2
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
Безумно понравился тур! Башкирия недооценена на 100%. Очень рекомендуем! Прекрасные люди, красивые места и уютная, дружественная атмосфера!
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Е
Интересный, познавательный, продуманный до мелочей тур. Прекрасное размещение в соответствии с заявленной программой. Особое восхищение - гиды Назгуль и Слава.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Поездка полностью соответствовала заявленной программе, прекрасные гиды и сплошной позитив. Спасибо!
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Тур входит в следующие категории Уфы

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