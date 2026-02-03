Вы проведете 5 дней в атмосфере заснеженных гор и загадочных уральских легенд, познакомитесь с
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Уфе, переезд на турбазу, мастер-класс по приготовлению баурсака
10:00 Встреча группы в городе Уфа у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Обзорная экскурсия по Уфе: от деревянной крепости Эмен-кала до современного миллионного города.
Эти места — свидетели великого прошлого и жизни выдающихся деятелей ушедших эпох: богатейшие дворянские роды, Федор Шаляпин, Рудольф Нуриев, Мустай Карим, Исмагилов Загир, Сергей Тимофеевич Аксаков и др.
Гости города узнают много интересного из истории Уфы.
Обед.
Трансфер до западного Предгорья Южного Урала (Гафурийский район, с. Имендяшево, 140 км).
По дороге: географический центр Башкирии, родина башкирского поэта Мажита Гафури.
Прибытие на турбазу. Размещение в 2-х местных номерах (номер категории «стандарт»).
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по приготовлению баурсака — традиционного блюда башкир.
Издревле баурсак был не просто выпечкой, он символизировал солнце и счастье. А потому его готовили в торжественные дни, и угощали только самых дорогих и добрых гостей.
Ужин с элементами башкирской кухни.
По желанию можно заказать баню (за доп. плату).
Геопарк «Торатау», экскурсия на курорте Красноусольский
Завтрак.
Автопереезд до визит-центра геопарка «Торатау» (120 км).
Прогулка у подножья Шихана (по желанию с подъёмом).
Геопарк «Торатау» входит в сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. Площадь геопарка превышает 4 тыс. кв. км, он объединяет уникальные природные объекты, среди которых шиханы Торатау и Юрактау.
Шиханы являются остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода. До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Обед.
Переезд в с. Красноусольск (60 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский: геологический разрез "Усолка", Табынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Желающие могут искупаться в купелях. Постоянная температура воды круглый год около 10 С.
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей
Завтрак.
Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала —– г. Большой Яман-Тау.
Размещение на турбазе.
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.
Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.
Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях,которые отмечаются только здесь.
«Лепка уральских пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
«За чашкой чая…»: дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Ужин.
Заповедник «Шульган-Таш»
Завтрак.
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита — пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки — изображения животных. Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями. Мастер-класс по игре на курае.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Башкирский государственный заповедник, отъезд
Завтрак. Освобождение номеров.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) — самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами узнаете интересные факты про них, понаблюдаете за ними, а также сделаете памятные фото.
Обед.
Отъезд.
Групповой трансфер до г. Уфа. Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа. Ориентировочный приезд к 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах по маршруту.
Стандартные 2-местные номера с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека — 71 500 руб.
Доплата в новогодний период (заезды с 29 декабря по 10 января) — 5 000 руб.
Возможно одноместное размещение (в номере Twin или DBL) при наличии номеров за доп. плату.
Варианты проживания
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим».
Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
В каждом купольном доме 3 номера (2-3-местные).
Оснащение номера: одно-/двуспальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Туристический центр «Тенгри» (модульные дома)
Туристический центр находится в горнолесной части Башкирии в селе Кага Белорецкого района. На его территории органично сочетаются отреставрированные здания XIX века (бывшая усадьба горнозаводской больницы) и современные жилые корпуса.
В модульных домах (уровень 3*, «стандартный») стильные 2-местные номера с собственными санузлами. В номерах лаконичный дизайн, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, ортопедические матрасы и удобные подушки, кондиционер, по 2 полотенца, чашки, чайник, полки для вещей и зеркала.
Отопление, вода и канализация централизованные, работают бесперебойно.
На территории есть отдельный корпус с кухней и столовой с панорамным видом на Уральские горы, обустроены бани, имеются зоны для отдыха и место для парковки автомобилей. Доступна сеть Wi-fi. Для сведения: хороший сигнал сотовой связи у Мегафона и Билайна, МТС работает не стабильно, Теле 2 — не ловит.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту, если не выбран формат тура на своем автотранспорте (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание на турбазах
- Питание, указанное в программе тура (трёхразовое, начиная с обеда в 1 день до обеда на 5 день)
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионное обслуживание (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Экосборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Спиртные напитки
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Празднование новогодней ночи (31.12) - 4500 руб
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой:
- рюкзак/сумка;
- теплая удобная обувь (на весенние даты – кроссовки или кеды);
- спортивный костюм;
- свитер;
- сменный комплект термобелья;
- тёплая верхняя одежда;
- на весенние даты – дождевик;
- шапка и шарф;
- купальный костюм;
- шерстяные и х/б носки;
- для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда;
- спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (на весенние даты – кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Зимой придерживайтесь принципа многослойности одежды.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Не забудьте:
- предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа);
- личная аптечка;
- на весенние даты – средства от укусов насекомых, солнцезащитный крем, солнечные очки, фонарь, дождевик/зонт;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
- зарядные устройства для аппаратуры.
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая ожидается погода в туре?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15… -25°С, днем -10… -20 °С.
Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения.
Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
В марте средняя температура воздуха в Башкирии -7… -1 °С, в апреле — 0… +9 °С.
Как организовано питание в туре?
Питание по программе на турбазе и в заранее определенных точках по маршруту.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов. Поэтому в программу включено комплексное 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требуют предварительного согласования с туроператором.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. На весение даты советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли возрастные ограничения на тур?
Принимаются туристы от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Что еще необходимо знать о туре?
- Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт.
- Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг.
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.