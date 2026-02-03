3 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов», лепка пельменей

Завтрак.

Автобусное путешествие в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (250 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала —– г. Большой Яман-Тау.

Размещение на турбазе.

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю: строительство железоделательного завода династии Демидовых и вместе с этим бурное развитие села, испытание огнем и голодом после пожара, чудесное исцеление от тифа и др.

Расскажем, как селянам удалось сохранить свой колорит, услышите их говор, узнаете о праздниках и обычаях,которые отмечаются только здесь.

«Лепка уральских пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

«За чашкой чая…»: дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160