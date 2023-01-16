1 день

История с. Кага. Лепка пельменей

Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 4:00 до 06:00.

Накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» (туркласс).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин.