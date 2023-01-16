Снежный Крака. Расширенная программа

Конно-санный тур разработан для любителей зимних пейзажей, тишины и лошадей

4.4
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Конно-санный тур разработан для любителей зимних пейзажей, тишины и лошадей.

Вы познакомитесь с зимой на Южном Урале, в одном из высокогорных районов Башкирии, обучитесь навыкам езды на санях, а также Вас ждет горячий обед в зимнем лесу среди заснеженных деревьев.
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Снежный Крака. Расширенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Конно-санные прогулки
Конно-санные прогулки
Получим навыки управления лошадьми в санях и налюбуемся бескрайними снежными просторами
Деревенские хлопоты
Деревенские хлопоты
Посетим конный двор и пообщаемся с дружелюбными лошадками
Лепка пельменей
Лепка пельменей
Нас ждет тихий вечер за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов
Чайная церемония
Чайная церемония
Продегустируем башкирский мед, травяной чай и бальзамы местного производства
Жаркая банька
Жаркая банька
Попаримся в деревенской бане, а по желанию окунемся в сугроб или оботремся снежком

Программа тура по дням

1 день

История с. Кага. Лепка пельменей

  • Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) (доп. плата).

Ориентировочное время приезда: 14:00

Завтрак – не включен.

  • Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 4:00 до 06:00.

Накануне дня заезда с 20 до 22.00. Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Завтрак – включен.

  • Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» (туркласс).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага – одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек – мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю.

«Лепка пельменей»: вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин.

История с. Кага. Лепка пельменейИстория с. Кага. Лепка пельменейИстория с. Кага. Лепка пельменейИстория с. Кага. Лепка пельменей
2 день

Конно-санный выезд в окрестностях села

Завтрак на турбазе.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, с посещением обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 2 часа).

Возможно – за дополнительную плату – верхом на лошади.

Обед на турбазе.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора.

Ужин на турбазе.

Конно-санный выезд в окрестностях селаКонно-санный выезд в окрестностях селаКонно-санный выезд в окрестностях селаКонно-санный выезд в окрестностях села
3 день

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак на турбазе.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (20 км).

Выезд рассчитан ~ на 6 часов (зависит от погодных условий и подготовленности группы), предполагается большой переезд и длительное нахождение на открытом воздухе.

Поэтому внимательно отнеситесь к подбору одежды.

Обед в термосах.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

Баня.

Конно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонно-санный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
4 день

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак на турбазе.

Освобождение комнат.

Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).

Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.

Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.

Обед.

«За чашкой чая…» – дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

  • Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер (доп. плата) из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

  • Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).

  • Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага с 15:00 ч. по местному времени.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (туркласс, дом на 8-10 чел).

Доплата за размещение в купольном доме (место в двуместном номере) – 2 300 руб. /чел. (3 н.)

Доплата за размещение в купольном доме (одноместный номер) – 7 500 руб. (3н.)

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение «туркласс» по программе. Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме печное отопление, электричество, умывальник. В административном здании – туалет теплый общего пользования.

Размещение: «комфорт» за дополнительную плату. Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное; Возможно одноместное размещение в номере (за доп. плату).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе (многоместное размещение)
  • 3-х разовое питание
  • Работа персонала, конюхов и инструкторов
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Групповой трансфер Уфа-Кага-Уфа – 3 800 руб. /чел.
  • Групповой трансфер Белорецк-Кага-Белорецк – 3400 руб. /чел.
  • Доплата за прохождение тура верхом: 700 руб. /день.
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?

на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;

на активной части – еда в термосах.

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Какие особенности трансфера?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
16 янв 2023
На базе с размещением и персоналом вопросов нет! Люди замечательные! С туроператором вышел небольшой казус по снегоходам. Ездили троем, заказывали двухместное и одноместное размещение на снегоходах. Туроператор прислал договор, а в последний момент выяснилось, что нужно доплатить за одноместное размещение на снегоходе!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Алексей, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию, мы уже разобрали данную ситуацию с командой менеджеров, чтобы избежать таких ошибок впредь. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
9 янв 2023
В целом понравилось, пожелания повысить качество питания
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Наиля, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашему замечанию на питание, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
23 окт 2022
Спасибо организаторам тура, все было организовано четко, на вопросы отвечали быстро.
Отдельное спасибо принимающей стороне и нашему сопровождающему Дамиру. Дамир всегда был внимателен, в пути рассказывал историю мест, по которым проходила дорога, подсказывал на что стоит обратить внимание, что и где именно стоит попробовать из продуктов, производимых в Башкирии. Спасибо!

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