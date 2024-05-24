П Павел В зимнюю сказку. Новый год на Урале Всё чётко и по делу. Спасибо!

А Андрей В зимнюю сказку. Новый год на Урале Все было организовано четко и на высоте.

В Виктория Снежный Крака. Конно-санные приключения читать дальше уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще! Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,

В Валентина Снежный Крака. Конно-санные приключения Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.

В Виктория Снежный Крака. Конно-санные приключения Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)

А Андрей Путешествие по пещерам и горам Урала Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.

Э Эльвира Путешествие по пещерам и горам Урала Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!

Г Галина В зимнюю сказку. Новый год на Урале Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!

В Владимир Путешествие по пещерам и горам Урала Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!