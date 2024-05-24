Туры на лошадях в Уфе

Найдено 5 туров в категории «Конные прогулки» в Уфе, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на реке Зилим
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
«Обучение навыкам управления лошадью»
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500 за человека
Зилимский конный тур на 4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
«Обучение навыкам управления лошадью»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600 за человека
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вы проведете Новогоднюю ночь в башкирской деревеньке, поднимитесь к скалистым гребням, сможете покататься на горных лыжах или лошадях»
29 дек в 10:00
64 000 за человека
Снежный Крака. Конно-санные приключения
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Обучение навыкам управления лошадью в санях»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
16 500 за человека
Снежный Крака. Расширенная программа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Конно-санный тур разработан для любителей зимних пейзажей, тишины и лошадей»
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    24 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Всё чётко и по делу. Спасибо!
    Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Все было организовано четко и на высоте.
    Все было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высоте
  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Снежный Крака. Конно-санные приключения
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Снежный Крака. Конно-санные приключения
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Снежный Крака. Конно-санные приключения
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Путешествие по пещерам и горам Урала
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Путешествие по пещерам и горам Урала
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Путешествие по пещерам и горам Урала
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • Е
    Евгений
    26 июля 2023
    Активный тур по Золотому Уралу
    Всё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Конные прогулки»

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Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 16 500 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Уфе. Максимально сближение с природой Уфы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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