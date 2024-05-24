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Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
«Обучение навыкам управления лошадью»
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
«Обучение навыкам управления лошадью»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Вы проведете Новогоднюю ночь в башкирской деревеньке, поднимитесь к скалистым гребням, сможете покататься на горных лыжах или лошадях»
29 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Обучение навыкам управления лошадью в санях»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
«Конно-санный тур разработан для любителей зимних пейзажей, тишины и лошадей»
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел24 мая 2024Всё чётко и по делу. Спасибо!
- ААндрей22 мая 2024Все было организовано четко и на высоте.
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ААндрей3 марта 2024Путешествие по пещерам и горам УралаМолодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Путешествие по пещерам и горам УралаСотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ГГалина13 января 2024Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
- ВВладимир23 ноября 2023Путешествие по пещерам и горам УралаВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ЕЕвгений26 июля 2023Активный тур по Золотому УралуВсё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Конные прогулки" можно забронировать 5 авторских туров от 16 500 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Уфе. Максимально сближение с природой Уфы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024