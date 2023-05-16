Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа

Экскурсионный тур по Уфе

5
3 отзыва
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Вас ждут три насыщенных экскурсионных дня в аутентичной Башкирии.

Вы прогуляетесь по исторической части города Уфа, полюбуетесь завораживающей коллекцией Золото Сарматов и сможете приобрести оригинальные сувениры, одежду и аксессуары с неповторимым башкирским колоритом.

Далее Вы поближе познакомитесь с самым восточным городом Европы, увидите старинные купеческие дома по соседству с современными высотными зданиями и удивитесь многонациональности столицы Башкирии – центра мусульманства России.

А затем отправитесь в небольшое путешествие к Красному ключу – самому мощному в России источнику питьевой воды.
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Ближайшие даты:
26
мая
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июн
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июн
10
июн
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Что вас ожидает:

Кусочек Башкирии с собой
Кусочек Башкирии с собой
Привезем с собой аутентичные аксессуары, которые выделят из толпы и вызовут восторг окружающих!
Пальчики оближешь
Пальчики оближешь
Нас ждет вкуснейший обед с элементами башкирской кухни
Оригинальный мастер-класс
Оригинальный мастер-класс
Попробуем сами изготовить свечи из вощины

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия. Музей Археологии. Творческое пространство «Арт-квадрат»

14:00 (время местное) Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

Оформление документационных и организационных вопросов.

Заселение в гостиницу.

За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.

14:30-18:00 Экскурсионная программа, которая включает:

Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа.

Основные объекты показа: Гостиный двор, Театральный сквер, Фонтан “7 девушек”, театр оперы и Балеты, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Ф. Шаляпина.

Посещение музея Археологии и этнографии.

Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.) –

“Золотые олени Евразии” (Золото сарматов).

Посещение творческого пространства "АРТ-квадрат"

это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.

Самостоятельный ужин.

Пешеходная экскурсия. Музей Археологии. Творческое пространство «Арт-квадрат»Пешеходная экскурсия. Музей Археологии. Творческое пространство «Арт-квадрат»Пешеходная экскурсия. Музей Археологии. Творческое пространство «Арт-квадрат»Пешеходная экскурсия. Музей Археологии. Творческое пространство «Арт-квадрат»
2 день

Экскурсионная программа по г. Уфа

Завтрак в гостинице.

10.45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.

11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:

  • посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;
  • осмотр Памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
  • прогулку по аллее современного искусства;
  • посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.

13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.

14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром "Акбузат", Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).

Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельный ужин.

Экскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. УфаЭкскурсионная программа по г. Уфа
3 день

Село Красная горка. Источник «Красный ключ». Мастер-класс

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

10:00 Встреча с представителем в холле гостиницы.

Выезд в село Красная горка (105 км.).

Экскурсионная программа.

Объекты показа: Павловская ГЭС, курортно-рекреационная зона водохранилища, Свято-Троицкий женский монастырь, Красные скалы.

Обед.

Посещение самого мощного в России и второго по мощности в мире источника питьевой воды –источник "Красный Ключ".

Ежесекундно на поверхность земли бьет более 14 кубометров воды, вода из-за особенностей преломления света имеет зеленовато-голубой цвет.

Зимой источник не замерзает даже в сильные морозы.

Здесь каждый год зимуют перелётные водоплавающие птицы.

Мастер-класс "Изготовление свечей из вощины".

Возвращение в гостиницу в г. Уфа к 17:00.

Завершение программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

двухместное, стандартдоплата за одноместное
23 5005 000
Ниже представлены возможные варианты гостиниц, средство размещения определяется за 3 дня до заезда.

Варианты проживания

ГК «Башкирия»

2 ночи

Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi

В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.

ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»ГК «Башкирия»

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

2 ночи

Отель Hilton Garden Ufa Riverside расположен в историческом центре Уфы. К услугам гостей фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В номерах установлены кондиционер, мини-бар, сейф, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.

На территории работают бар-ресторан Garden Grille и мини-маркет Pavilion Pantry, где можно приобрести закуски и сувениры. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»Гостиница «Хилтон Гарден Инн»

Гостиница «Азимут»

2 ночи

«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.

В ресторане «Азимут Отеля Уфа» подают блюда, приготовленные из свежих сезонных продуктов. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В лобби установлены торговые автоматы и банкоматы.

Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»Гостиница «Азимут»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • фото/видео аппаратура;
  • удобная обувь, одежда, головной убор;
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
16 мая 2023
Организация тура в целом заслуживает высокой оценки, начиная от встречи в Уфе и на протяжении всего отдыха. К питанию также нареканий не было, не стоит рассчитывать на ресторанную еду, но голодным точно никто не останется. Спасибо обслуживающему персоналу, всегда с улыбкой и доброжелательным отношением. Особую благодарность хотелось бы выразить инструктору Лене, за ее чуткость и понимание, профессионализм в обучении верховой езде, и помощь во время конных прогулок. Всем рекомендуем обязательно найти возможность и посетить турбазу Тенгри.
Организация тура в целом заслуживает высокой оценки, начиная от встречи в Уфе и на протяжении всего
А
8 мая 2023
Организация тура на хорошем уровне. Спасибо.
О
7 мая 2023
Очень понравился отдых: хорошая база, чистенькие номера, вежливый персонал, вкусная еда.
От организации самих конных туров в восторге! Огромное спасибо нашим инструкторам, Елене и Евгению.
Очень понравился отдых: хорошая база, чистенькие номера, вежливый персонал, вкусная еда.Очень понравился отдых: хорошая база, чистенькие номера, вежливый персонал, вкусная еда.Очень понравился отдых: хорошая база, чистенькие номера, вежливый персонал, вкусная еда.Очень понравился отдых: хорошая база, чистенькие номера, вежливый персонал, вкусная еда.Очень понравился отдых: хорошая база, чистенькие номера, вежливый персонал, вкусная еда.

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Можно с детьми
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