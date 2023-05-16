Экскурсионный тур по Уфе
Вы прогуляетесь по исторической части города Уфа, полюбуетесь завораживающей коллекцией Золото Сарматов и сможете приобрести оригинальные сувениры, одежду и аксессуары с неповторимым башкирским колоритом.
Далее Вы поближе познакомитесь с самым восточным городом Европы, увидите старинные купеческие дома по соседству с современными высотными зданиями и удивитесь многонациональности столицы Башкирии – центра мусульманства России.
А затем отправитесь в небольшое путешествие к Красному ключу – самому мощному в России источнику питьевой воды.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия. Музей Археологии. Творческое пространство «Арт-квадрат»
14:00 (время местное) Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
Оформление документационных и организационных вопросов.
Заселение в гостиницу.
За доп. плату возможен трансфер из аэропорта и ранее заселение в гостиницу.
14:30-18:00 Экскурсионная программа, которая включает:
Пешеходная экскурсия по исторической части города Уфа.
Основные объекты показа: Гостиный двор, Театральный сквер, Фонтан “7 девушек”, театр оперы и Балеты, барельеф Рудольфу Нуриеву, памятник Ф. Шаляпина.
Посещение музея Археологии и этнографии.
Здесь же расположена всемирно известная коллекция золотых изделий Филиповских курганов (IV в. до н. э.) –“Золотые олени Евразии” (Золото сарматов).
Посещение творческого пространства "АРТ-квадрат" –это креативная территория, которая постоянно наполнена жизнью большого города: идут лекции и концерты, можно купить оригинальную одежду и аксессуары, найти необычные сувениры.
Самостоятельный ужин.
Экскурсионная программа по г. Уфа
Завтрак в гостинице.
10.45 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы.
11:00-13:30 Экскурсионная программа по г. Уфа, которая включает:
- посещение Национального музея РБ – свыше 190 тысяч экспонатов, рассказывающих о природе, истории, культуре нашего края и народов, населяющих его;
- осмотр Памятника М. М Шаймуратову – легендарному башкирскому герою, командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
- прогулку по аллее современного искусства;
- посещение Первой соборной мечети. Это одна из старейших в России мечетей, история которой связана с указом Екатерины II об образовании в Уфе Оренбургского магометанского духовного собрания. Сегодня здесь находится Центральное духовное управление мусульман России.
13:30-14:30 Обед с элементами башкирской кухни.
14:30-18:00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (основные объекты показа: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, сад им. С. Т Аксакова, ипподром "Акбузат", Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечеть Ляля Тюльпан).
Во время экскурсии предусмотрено посещение Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельный ужин.
Село Красная горка. Источник «Красный ключ». Мастер-класс
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
10:00 Встреча с представителем в холле гостиницы.
Выезд в село Красная горка (105 км.).
Экскурсионная программа.
Объекты показа: Павловская ГЭС, курортно-рекреационная зона водохранилища, Свято-Троицкий женский монастырь, Красные скалы.
Обед.
Посещение самого мощного в России и второго по мощности в мире источника питьевой воды –источник "Красный Ключ".
Ежесекундно на поверхность земли бьет более 14 кубометров воды, вода из-за особенностей преломления света имеет зеленовато-голубой цвет.
Зимой источник не замерзает даже в сильные морозы.
Здесь каждый год зимуют перелётные водоплавающие птицы.
Мастер-класс "Изготовление свечей из вощины".
Возвращение в гостиницу в г. Уфа к 17:00.
Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|двухместное, стандарт
|доплата за одноместное
|23 500
|5 000
Варианты проживания
ГК «Башкирия»
Гостиница «Башкирия» расположена в центре Уфы, неподалеку от многочисленных городских достопримечательностей. Номера обставлены в традиционном стиле. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi
В номерах среди удобств кондиционер, сейф, телевизор с плоским экраном, мини-бар, электрический чайник и гладильные принадлежности. В ванной комнате установлен душ. В течение дня осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В ресторане гостиницы подают блюда башкирской и европейской кухни. Ежедневно для гостей накрывают завтрак «шведский стол». На территории гостиницы «Башкирия» работает бизнес-центр. В спа-центре к услугам гостей бассейн, сауна и хаммам.
Гостиница «Хилтон Гарден Инн»
Отель Hilton Garden Ufa Riverside расположен в историческом центре Уфы. К услугам гостей фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В номерах установлены кондиционер, мини-бар, сейф, электрический чайник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами.
На территории работают бар-ресторан Garden Grille и мини-маркет Pavilion Pantry, где можно приобрести закуски и сувениры. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Азимут»
«Азимут Отель Уфа» расположен в Уфе рядом с зеленой аллеей. Гости могут воспользоваться парковкой на территории отеля. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть спутниковое телевидение и собственная ванная комната. В некоторых номерах предоставляется кондиционер и гостиный уголок.
В ресторане «Азимут Отеля Уфа» подают блюда, приготовленные из свежих сезонных продуктов. Каждое утро для гостей сервируют завтрак «шведский стол». В лобби установлены торговые автоматы и банкоматы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Страховка от несчастного случая на сумму 50 000 руб
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Республика Башкортостан, Уфа
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- фото/видео аппаратура;
- удобная обувь, одежда, головной убор;
- необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
От организации самих конных туров в восторге! Огромное спасибо нашим инструкторам, Елене и Евгению.