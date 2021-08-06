1 день

Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Сбор группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 04:00 до 06:00 (оплачивается отдельно), накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 заезда с 20 до 22.00. (туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка), при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Размещение на туристической базе «Тенгри».

Отдых, знакомство с местностью.

Экскурсии: «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Ужин.