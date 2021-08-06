Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Встреча группы в г. Уфа:
10:00 Сбор группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.
Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
В день заезда с 04:00 до 06:00 (оплачивается отдельно), накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 заезда с 20 до 22.00. (туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка), при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).
Групповой трансфер до с. Кага (80 км).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Размещение на туристической базе «Тенгри».
Отдых, знакомство с местностью.
Экскурсии: «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Ужин.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).
Ужин.
Завтрак.
Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Трансфер к месту начала сплава.
Знатоки утверждают, что от с. Кага начинаются самые красивые места на реке Белая (Агидель).
Этот отрезок пути даже называют «галереей природы», так как здесь собраны лучшие шедевры Южного Урала.
Питание в полевых условиях.
Ночевка в палатках.
Протяженность сплава ~ 8 км
Продолжение сплава (~ 10 км).
Вас будут окружать горы, покрытые хвойными и смешанными лесами, известняковые скалы.
На стоянках возможен сбор ягод и грибов (в зависимости от сезона), организация туристской бани, купание в чистой горной реке, уют и тепло костра.
Питание в полевых условиях.
Ночевка в палатках.
Завтрак в полевых условиях.
Завершение сплава (~ 13 км).
Снятия с маршрута.
Трансфер до турбазы «Тенгри».
Размещение на турбазе.
Обед.
Баня по-белому.
Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.
Мастер-класс «Лепка пельменей».
Теплые, душевные посиделки в кругу друзей в прощальный вечер.
В качестве начинки используем комбинированный фарш из конины с добавлением лука, соли и перца.
Обязательные приправы: смех, воспоминания, разговоры обо всем на свете.
Ужин.
Завтрак.
Отдых в с. Кага.
Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).
Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).
Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года - обзор хребта Баштау.
Обед.
«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Отъезд в г. Уфа:
(с 15:00 до 16:00 ч. по местному времени)
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг (оплачивается отдельно).
Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.
Отъезд в г. Белорецк:
В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени, оплачивается отдельно).
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда, после обеда, туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. по местному времени).
Тур предусматривает размещение на туристской базе «Тенгри» и в палатках.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное;
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию).
Средняя дневная температура летом: +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.