Сплав на катамаранах по реке Белая

Знаменитый сплав по главной водной артерии Башкортостана

5
3 отзыва
Знаменитый сплав по главной водной артерии Башкортостана – увлекательное путешествие с погружением в природу Южного Урала и его древнюю историю: знакомство с бытом и традициями башкирского народа, знакомство с жителями горнозаводских сел, посещение заповедных территорий и культовых мест, которые считаются центром зарождения искусства в Восточной Европе.
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Сплав на катамаранах по реке Белая
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Село Кага. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Сбор группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) оплачивается отдельно.

Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):

В день заезда с 04:00 до 06:00 (оплачивается отдельно), накануне дня заезда с 20:00 до 22:00 заезда с 20 до 22.00. (туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка), при оплате ночевки на турбазе доплата за групповой трансфер не взимается).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

с 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Размещение на туристической базе «Тенгри».

Отдых, знакомство с местностью.

Экскурсии: «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Ужин.

2 день

Башкирский государственный заповедник, заповедник Шульган-таш, погружение в этнику

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш (100 км).

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества — башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки - изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).

Ужин.

3 день

Сплав по реке Белой

Завтрак.

Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Трансфер к месту начала сплава.

Знатоки утверждают, что от с. Кага начинаются самые красивые места на реке Белая (Агидель).

Этот отрезок пути даже называют «галереей природы», так как здесь собраны лучшие шедевры Южного Урала.

Питание в полевых условиях.

Ночевка в палатках.

Протяженность сплава ~ 8 км

4 день

Сплав по реке Белой

Продолжение сплава (~ 10 км).

Вас будут окружать горы, покрытые хвойными и смешанными лесами, известняковые скалы.

На стоянках возможен сбор ягод и грибов (в зависимости от сезона), организация туристской бани, купание в чистой горной реке, уют и тепло костра.

Питание в полевых условиях.

Ночевка в палатках.

5 день

Завершение сплава, баня, кулинарный мастер-класс

Завтрак в полевых условиях.

Завершение сплава (~ 13 км).

Снятия с маршрута.

Трансфер до турбазы «Тенгри».

Размещение на турбазе.

Обед.

Баня по-белому.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.

Мастер-класс «Лепка пельменей».

Теплые, душевные посиделки в кругу друзей в прощальный вечер.

В качестве начинки используем комбинированный фарш из конины с добавлением лука, соли и перца.

Обязательные приправы: смех, воспоминания, разговоры обо всем на свете.

Ужин.

6 день

Отъезд

Завтрак.

Отдых в с. Кага.

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

Пешеходная прогулка на гору Благодать (8 км).

Резкий, почти стометровый обрыв в сторону изгиба реки Белая (Агидель), с которого открывается замечательный вид, прекрасный в любое время года - обзор хребта Баштау.

Обед.

«За чашкой чая…» - чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Отъезд в г. Уфа:

(с 15:00 до 16:00 ч. по местному времени)

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг (оплачивается отдельно).

Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00.

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда после ужина организован групповой трансфер из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 20 ч. до 21 по местному времени, оплачивается отдельно).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда, после обеда, туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (с 15:00 ч. по местному времени).

Проживание

Тур предусматривает размещение на туристской базе «Тенгри» и в палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта; Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация - централизованное;

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на турбазе «Тенгри» и на туристских стоянках
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак -в первый день, ужин- в последний день)
  • Аренда снаряжения
  • Работа инструкторов
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб. /чел
  • Групповой трансфер (г. Белорецк – с. Кага – г. Белорецк) – 3 200 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или х\б, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованно питание в туре?

На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.

На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию).

Какая погода в туре?

Средняя дневная температура летом: +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
6 авг 2021
Мы сплавлялись по реке Белой, Башкирия.
Хотим поблагодарить менеджеров Большой Страны и команду на месте!
Все - большие профессионалы!
Очень рекомендуем взрослым и подросткам!
К тому же природа Южного Урала просто восхитительна! Вода в реке чистейшая!
Мы получили огромное удовольствие от природы и общения с прекрасными людьми!
Наша семья: два взрослых и ребенок 12 лет.
Г
23 июля 2021
Спасибо! Получили от сплава массу впечатлений, эмоций. Каждая экскурсия была познавательна и интересна. Понравилась четкая организация на протяжении всего тура. Особая благодарность нашим инструкторам Александру и Ахмату.
Э
27 июня 2022
Принимающая сторона на 5+… спасибо им!
С Большой страной это был второй тур - всё нравится.

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