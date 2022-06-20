Тур проводится при группе от 6 человек в период с мая по сентябрь.
Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 Встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер: Уфа – д. Имендяшево (140 км) оплачивается отдельно.
Самостоятельный заезд в с. Имендяшево
(Турбаза Табын): в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.
Обед.
Размещение на турбазе «Табын».
Подготовка к конной части маршрута, ознакомление с упряжью.
Обучение навыкам управления лошадью.
Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим.
Ужин.
Завтрак.
Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Правила поведения на маршруте.
Сплав по р. Зилим.
Осмотр скалы Акташ.
По дороге – обед в полевых условиях.
Возвращение на т/б «Табын».
Ужин. Деревенская баня «по-белому».
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима), обзор долины р. Зилим.
После обеда – сбор снаряжения.
Отъезд в г. Уфа:
В день отъезда организован групповой трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 14:00 до 15:00 ч. по местному времени.
Тур предусматривает проживание на турбазе «Табын».
Для горных прогулок:
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.