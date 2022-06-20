Выходные на реке Зилим

Трехдневный тур позволит Вам вырваться из оков города и погрузиться на несколько дней в притягательную природу Зилима

5
3 отзыва
Трехдневный тур позволит Вам вырваться из оков города и погрузиться на несколько дней в притягательную природу Зилима.

Панорама, которая открывается взгляду, завораживает! Чарующая красота пейзажей, чистый воздух и активные прогулки наполнят Вас энергией и здоровьем.
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Выходные на реке Зилим
Ближайшие даты:
26
июн
03
июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
07
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даты

Описание

Тур проводится при группе от 6 человек в период с мая по сентябрь.

Программа тура по дням

1 день
Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 Встреча группы у центрального входа универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер: Уфа – д. Имендяшево (140 км) оплачивается отдельно.

Самостоятельный заезд в с. Имендяшево

(Турбаза Табын): в первый день тура к 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа).

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

Обед.

Размещение на турбазе «Табын».

Подготовка к конной части маршрута, ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью.

Конно-верховая прогулка в окрестностях р. Зилим.

Ужин.

2 день
Сплав по реке Зилим

Завтрак.

Подготовка к водному маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Правила поведения на маршруте.

Сплав по р. Зилим.

Осмотр скалы Акташ.

По дороге – обед в полевых условиях.

Возвращение на т/б «Табын».

Ужин. Деревенская баня «по-белому».

3 день
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая, отъезд

Завтрак.

Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима), обзор долины р. Зилим.

После обеда – сбор снаряжения.

Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер: с. Имендяшево – г. Уфа (140 км): универмаг «УФА» (к 19:00 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Имендяшево с 14:00 до 15:00 ч. по местному времени.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Табын».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме: завтрак – в первый день, ужин- в последний день)
  • Проживание на турбазе
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии (по программе)
  • Баня (по программе)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Имендяшево – г. Уфа) – 2 500 руб.
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • кроссовки (кеды);
  • спортивный костюм;
  • свитер;
  • куртка (дождевик);
  • головной убор (теплая шапочка и панама);
  • купальный костюм;
  • шерстяные и х/б носки.

Для горных прогулок:

  • грязезащитная и непромокаемая одежда,
  • спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
  • на активной части маршрута: один обед в полевых условиях, туристы принимают участие в приготовлении пищи.
Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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