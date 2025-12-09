Откройте для себя столицу Башкортостана, где история встречается с современностью, а культура и живописные виды создают неповторимую атмосферу.
Комфортная автоэкскурсия проведёт вас по главным достопримечательностям города, познакомит с уникальными традициями и подарит яркие впечатления. Погружение в дух Уфы гарантировано!
Описание экскурсииОткройте для себя столицу Башкортостана, где история встречается с современностью, а культура и живописные виды создают неповторимую атмосферу. Комфортная обзорная автомобильная экскурсия проведёт вас по главным достопримечательностям города, познакомит с уникальными традициями и подарит яркие впечатления. Погружение в дух Уфы гарантировано! Важная информация: Экскурсия доступна круглый год. Основная часть маршрута проходит на автомобиле, однако предусмотрены остановки с прогулками на смотровых площадках и прогулка в парке. Рекомендуем одеваться комфортно и с учётом погодных условий для приятного и безопасного путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Дружбы
- Смотровая площадка на «Уфимском ожерелье»
- Парк Победы
- Мечеть Ляля-Тюльпан
- Первая соборная мечеть
- Сад Салавата Юлаева
- Памятник М. Шаймуратову
- Улица Ленина
- Арт-Квадрат
- Смотровая площадка на старинной Водонапорной башне
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода/nДегустация башкирского меда
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции/nЕда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия доступна круглый год. Основная часть маршрута проходит на автомобиле
- Однако предусмотрены остановки с прогулками на смотровых площадках и прогулка в парке. Рекомендуем одеваться комфортно и с учётом погодных условий для приятного и безопасного путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
