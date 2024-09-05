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увидеть главные достопримечательности города. Цель была выполнена на 100%! Кроме посещения самих мест Ирина очень интересно и заинтересованно (что очень важно для экскурсовода) рассказывала об истории Башкирии и города.

На всех точках программы была теплая атмосфера, даже когда погода была не слишком дружелюбной. 4 часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за связь истории и современности. Дети в восторге.

Очень понравилось молодежное пространство «АРТ-Квадрат», очень яркое и запоминающееся место стало яркой точкой экскурсионной программы.

Поужинали мы в чудесном кафе с традиционной кухней тоже по рекомендации Ирины. И обстановка кафе, и блюда — показали себя с лучшей стороны.

Также Ирина подсказала, где лучше купить в гостинцы главный сувенир республики — мед.

Спасибо за такое тёплое знакомство с городом!