Вся Уфа - за один день

Увидеть главное, узнать о знаменитых уфимцах и понять, чем живёт столица республики
Наша экскурсия охватит историческую и современную части города.

Вы увидите знаковые памятники, познакомитесь с архитектурой разных эпох, посетите парки и смотровые площадки.

А по пути узнаете, как случилось, что Уфа несколько дней была столицей России; что помогло городу выдержать все осады неприятелей; почему его иногда называют «тремя шурупами» и многое другое.
5
6 отзывов
Вся Уфа - за один день
Вся Уфа - за один день
Вся Уфа - за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Историческая часть города, южная

  • Памятник Салавату Юлаеву — вы увидите визитную карточку города, монумент национальному герою Башкортостана
  • Софьюшкина аллея — устроим променад по старинной дорожке, связанной с дворянским родом Аксаковых
  • Фонтан «Семь девушек» — я расскажу красивую, но грустную легенду о крупнейшем фонтане Уфы
  • Советская площадь — задержимся у мемориального ансамбля с памятником генерал-майору М. Шаймуратову
  • Архитектура Уфы — рассмотрим образцы прошлых эпох, например, деревянный дом-музей Аксакова 18 века, Театр оперы и балета. А также обратимся к современной национальной архитектуре — на примере конгресс-холла «Торатау»
  • Первая Соборная мечеть — я покажу одну из главных мусульманских мечетей города, объект культурного наследия
  • Парк С. Юлаева — погуляем, посетим смотровую площадку с панорамой Старой Уфы и увидим единственный Висячий мост в башкирской столице

Северная часть

  • Мечеть Ляля-Тюльпан — вы осмотрите главный религиозный центр Уфы и выясните, почему именно этот цветок послужил прототипом внешнего вида сооружения
  • Парк Победы — я расскажу о роли города в войнах и локальных конфликтах

Также в течение дня мы посетим кафе, где вы отведаете национальные блюда.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на автомобиле Subaru Forester
  • Дополнительные расходы: обед в кафе

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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И
5 сен 2024
Большое спасибо Ирине за хорошо организованную и проведенную экскурсию.
Очень познавательно! Рассказывает увлекательно, эмоционально!
Заряжает своей энергией и любовью к городу! Отдельное спасибо за представление национальной кухни. Мы оценили вкус, простоту и полезность башкирских блюд!
Денис
3 сен 2024
Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.
Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.
Н
28 авг 2024
На сегодня с мужем брали экскурсию "Вся Уфа за один день" с Ириной. Маршрут составлен грамотно, спросила наши пожелания. Грамотно, чётко, все показала, рассказала. Рекомендуем.
Наталья
26 авг 2024
От экскурсии мы с мужем остались очень и очень довольны! Ирина очень много нам рассказала и показала все достопримечательности города. Эти 4 часа экскурсии пролетели как миг, мы узнали и
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побывали практически везде и узнали много интересного о городе и памятниках. В конце экскурсии побывали в кафе и попробовали национальную кухню. Всё было просто супер! Большое спасибо Ирине за незабываемые впечатления. Советую всем обращаться за незабываемыми впечатлениями к Ирине.

Е
23 авг 2024
Экскурсия охватывает все самые известные достопримечательности города. Интересно и познавательно. Приятный экскурсовод. Рекомендую.
Олеся
4 авг 2024
Посетили автомобильную экскурсию Ирины и получили массу ярких впечатлений об Уфе!
Так как мы с семьёй были первый раз в Уфе и в Башкирии в целом, целью было хотя бы обзорно
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увидеть главные достопримечательности города. Цель была выполнена на 100%! Кроме посещения самих мест Ирина очень интересно и заинтересованно (что очень важно для экскурсовода) рассказывала об истории Башкирии и города.
На всех точках программы была теплая атмосфера, даже когда погода была не слишком дружелюбной. 4 часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо за связь истории и современности. Дети в восторге.
Очень понравилось молодежное пространство «АРТ-Квадрат», очень яркое и запоминающееся место стало яркой точкой экскурсионной программы.
Поужинали мы в чудесном кафе с традиционной кухней тоже по рекомендации Ирины. И обстановка кафе, и блюда — показали себя с лучшей стороны.
Также Ирина подсказала, где лучше купить в гостинцы главный сувенир республики — мед.
Спасибо за такое тёплое знакомство с городом!

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