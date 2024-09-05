Наша экскурсия охватит историческую и современную части города.
Вы увидите знаковые памятники, познакомитесь с архитектурой разных эпох, посетите парки и смотровые площадки.
А по пути узнаете, как случилось, что Уфа несколько дней была столицей России; что помогло городу выдержать все осады неприятелей; почему его иногда называют «тремя шурупами» и многое другое.
Вы увидите знаковые памятники, познакомитесь с архитектурой разных эпох, посетите парки и смотровые площадки.
А по пути узнаете, как случилось, что Уфа несколько дней была столицей России; что помогло городу выдержать все осады неприятелей; почему его иногда называют «тремя шурупами» и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Историческая часть города, южная
- Памятник Салавату Юлаеву — вы увидите визитную карточку города, монумент национальному герою Башкортостана
- Софьюшкина аллея — устроим променад по старинной дорожке, связанной с дворянским родом Аксаковых
- Фонтан «Семь девушек» — я расскажу красивую, но грустную легенду о крупнейшем фонтане Уфы
- Советская площадь — задержимся у мемориального ансамбля с памятником генерал-майору М. Шаймуратову
- Архитектура Уфы — рассмотрим образцы прошлых эпох, например, деревянный дом-музей Аксакова 18 века, Театр оперы и балета. А также обратимся к современной национальной архитектуре — на примере конгресс-холла «Торатау»
- Первая Соборная мечеть — я покажу одну из главных мусульманских мечетей города, объект культурного наследия
- Парк С. Юлаева — погуляем, посетим смотровую площадку с панорамой Старой Уфы и увидим единственный Висячий мост в башкирской столице
Северная часть
- Мечеть Ляля-Тюльпан — вы осмотрите главный религиозный центр Уфы и выясните, почему именно этот цветок послужил прототипом внешнего вида сооружения
- Парк Победы — я расскажу о роли города в войнах и локальных конфликтах
Также в течение дня мы посетим кафе, где вы отведаете национальные блюда.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Subaru Forester
- Дополнительные расходы: обед в кафе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 69 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я ведущая праздников и дипломированный гид по Башкортостану. С радостью познакомлю вас с нашим удивительным краем, поделюсь его историей, культурой и тайнами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 сен 2024
Большое спасибо Ирине за хорошо организованную и проведенную экскурсию.
Очень познавательно! Рассказывает увлекательно, эмоционально!
Заряжает своей энергией и любовью к городу! Отдельное спасибо за представление национальной кухни. Мы оценили вкус, простоту и полезность башкирских блюд!
Очень познавательно! Рассказывает увлекательно, эмоционально!
Заряжает своей энергией и любовью к городу! Отдельное спасибо за представление национальной кухни. Мы оценили вкус, простоту и полезность башкирских блюд!
Денис
3 сен 2024
Отличная экскурсия. Мне очень понравилось. Окунулся, в историю города, узнал много нового. Попробовал местную кухню. Советую.
Н
Надежда
28 авг 2024
На сегодня с мужем брали экскурсию "Вся Уфа за один день" с Ириной. Маршрут составлен грамотно, спросила наши пожелания. Грамотно, чётко, все показала, рассказала. Рекомендуем.
Наталья
26 авг 2024
От экскурсии мы с мужем остались очень и очень довольны! Ирина очень много нам рассказала и показала все достопримечательности города. Эти 4 часа экскурсии пролетели как миг, мы узнали и
Е
Елена
23 авг 2024
Экскурсия охватывает все самые известные достопримечательности города. Интересно и познавательно. Приятный экскурсовод. Рекомендую.
Олеся
4 авг 2024
Посетили автомобильную экскурсию Ирины и получили массу ярких впечатлений об Уфе!
Так как мы с семьёй были первый раз в Уфе и в Башкирии в целом, целью было хотя бы обзорно
Так как мы с семьёй были первый раз в Уфе и в Башкирии в целом, целью было хотя бы обзорно
Входит в следующие категории Уфы
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