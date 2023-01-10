По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым, а чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья и тоньше березы. Восхождение на гору Иремель – это просто незабываемое ощущение.
Этот тур разработан специально для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт и душевное равновесие.
Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, а по возвращении с вершины, вы сможете расслабиться в жаркой баньке.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
15:50 Место встречи г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.
16:00 Выезд из Уфы, по пути остановка в г. Сим, кафе.
20:00 Прибытие в с. Тюлюк, размещение на базе отдыха.
Ужин, свободное время, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.
По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.
Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой Иремель
08:00 Завтрак.
09:30 Авто-заброска на внедорожнике УАЗ, до КПП природного парка.
10:00 Восхождение на гору Большой Иремель.
Обед на маршруте.
18:00 Возвращение на базу отдыха.
19:00 Ужин.
20:00 Баня, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.
По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.
Завершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в Уфу
09:00 Завтрак.
10:00 Прогулка на Мельничную скалу, в Ларкино ущелье.
Покупка местных экопродуктов и сувениров.
Посещение «Дома солнца».
14:00 Обед.
15:00 Выезд в Уфу.
19:00 Возвращение в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе «Роза ветров» в селе Тюлюк, размещение 2-местное.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:
|Проживание в 2-местном номере
|15 500 руб.
|Проживание в 1-местном номере
|17 500 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Роза ветров», с. Тюлюк
Размещение на турбазе «Роза ветров». Это туристический гостевой двухэтажный дом, с общей инфраструктурой, комфортная гостиная с диванами, настольными играми, обеденными столами.
Проживание в двухэтажном бревенчатом доме в двухместных номерах с раздельными кроватями.
На весь дом предусмотрен общий санузел, мужской и женский — раздельно. После горных восхождений предусмотрена баня.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
- Проживание в двухэтажном бревенчатом доме: двухместные номера с раздельными кроватями
- Питание во все дни путешествия (завтраки, обеды, ужины в гостиной турприюта пикник на маршруте в горах)
- Баня
- Входной билет в Природный парк Иремель
- Восхождение на гору Большой Иремель
- Экскурсия в Ларкино ущелье
- Работа инструктора-проводника (профессиональный инструктор-проводник со специальным образованием. Центр горного туризма «Безопасность Выживание Спасение»)
- Заброска на автомобиле высокой проходимости УАЗ
- Страховка (от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб.)
- Сопровождение на протяжении всей поездки (наличие у сопровождающего специального образования в сфере туризма)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Трансфер до места сбора туристской группы в г. Уфе (возможно дополнительно по запросу)
- Шашлык (возможно дополнительно по запросу, обговаривается на стадии оформления тура)
- Покупка местных эко-продуктов и сувениров
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно:
Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда:
Погода в горах часто переменчива, неожиданно может пойти дождь или снег. На самой вершине почти всегда ветер. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты
- Надежная обувь:кроссовки, ботинки. Не кеды в сеточку, не сандалии. На тропах различный рельеф, таёжная местность, могут быть камни, курумники;
- Ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, трико, не стесняющие движений;
- Термобельё, верх и низ. Не слишком плотное, чтобы не было жарко в автобусе, и при подходе к вершине;
- Толстовка, свитер, флисовая кофта;
- Куртка, ветровка, штормовка. Желательно непромокаемая;
- Носки ходовые треккинговые. Плотные. Можно также взять запасные;
- Шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши;
- Перчатки. Подойдут, например, белые х\б, которые потеплее;
- Защита горла. Например бафф, или шарф;
- Бутылочка с водой. 1литр;
- Индивидуальный перекус. Чай, бутерброды, пирожки, сыр, шоколад, орехи, сухофрукты;
- Деньги. Наличные, разменными купюрами;
- Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Не обязательно, но желательно:
- Рюкзак. Небольшой, 20-30 л.;
- Дождевик;
- Треккинговые палки, пара или 1шт.;
- Сидушка туристическая (хоба, пенка);
- Фонарик;
- Термос с чаем;
- Личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема; обезболивающие;
- Фотоаппараты, камеры,аккумуляторы, зарядки и т. д.;
- Наушники. Скачанная музыка (в дороге и в горах интернет отсутствует);
Для проживания на турбазе:
- Одежда для отдыха в доме;
- Тапочки, сланцы;
- Нижнее бельё;
- Носки;
- Средства личной гигиены: гигиеническая помада (от обветривания), зубная паста, щетка, расчёска, туалетная бумага, влажные салфетки;
- Банные принадлежности: купальник/плавки, сланцы, мочалка, шампунь, гель для душа/мыло, полотенце.
На сколько сложный маршрут тура?
Уровень сложности тура – средний.
Подойдет для большинства желающих участвовать в туре. Потребует приложения некоторых усилий на последнем участке подъема. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.
Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.
Когда лучше прибывать и убывать?
Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу днём или накануне вечером. Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 15:00 часов. Место встречи в первый день в 15:50 — г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.
Улететь/уехать по окончании тура вы сможете не раньше 21:00 часа.
Как обеспечена безопасность туриста?
Безопасность туриста для нас это не просто «обязательный пункт».
На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах. Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.
Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России. Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.
Есть ли скиди на тур?
Да, скидки на тур предоставляются:
- для семей и групп от 5 человек – 5%;
- для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета));
- ветеранам, участникам боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
- при инвалидности 10% (при наличии справки);
- в день рождения – 10%.
Зачем ехать?
- Наш тур разработан для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт, душевное равновесие.
- Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, в том числе благодаря грамотной работе инструктора-проводника;
- по возвращении с вершины расслабьтесь в жаркой бане.
- Прикоснитесь к девственной природе древнего края башкир. Прогуляйтесь по таёжным тропам к диким ущельям. Познакомьтесь с жителями гостеприимного Южно-Уральского села, прочувствуйте атмосферу спокойствия и тишины.
- Возможность качественно отдохнуть от городской суеты, возможность н а время позабыть о бытовых и деловых проблемах.
- Во время тура вы сможете насладиться красотой природы, вдохновляться, обновляться, знакомиться и общаться, остаться один на один со своим мыслями и вернуться домой с чувством наполненной энергии и готовностью вершить свои большие дела и достигать все новые цели!
- Свобода от орг. вопросов по туру и полное погружение в природу, в общение с людьми.
- Участники тура – туристы и путешественники с разных уголков России.
- Знакомство и общение с Николаем Кочневым - человеком, который не побоялся пойти за мечтой и начать развивать туризм с восхождением на Иремель.