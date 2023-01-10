Уровень сложности тура – средний.

Подойдет для большинства желающих участвовать в туре. Потребует приложения некоторых усилий на последнем участке подъема. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.

Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.