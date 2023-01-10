Иремель: восхождение с Тюлюка

Групповой тур в Уфе
4
1 отзыв
Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у. м.).Вы отправитесь в путешествие на одно из самых высоких горных сооружений Уральских гор.

По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым, а чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья и тоньше березы. Восхождение на гору Иремель – это просто незабываемое ощущение.

Этот тур разработан специально для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт и душевное равновесие.

Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, а по возвращении с вершины, вы сможете расслабиться в жаркой баньке.
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Ближайшие даты:
21
июн

Что вас ожидает:

Природа Башкирии
Природа Башкирии
Прогуляетесь по таёжным тропам к диким ущельям, прикоснетесь к девственной природе древнего края и прочувствуете атмосферу спокойствия и тишины
Восхождение на Большой Иремель
Восхождение на Большой Иремель
На УАЗах вы отправитесь в природный парк, где совершите восхождение на одну из самых высоких и знаменитых гор Южного Урала: Иремель
Душевные вечера
Душевные вечера
После восхождения вы сможете расслабиться в уральской баньке и провести вечер за приятной беседой у камина

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха

15:50 Место встречи г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.

16:00 Выезд из Уфы, по пути остановка в г. Сим, кафе.

20:00 Прибытие в с. Тюлюк, размещение на базе отдыха.

Ужин, свободное время, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.

По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.

Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
2 день

Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой Иремель

08:00 Завтрак.

09:30 Авто-заброска на внедорожнике УАЗ, до КПП природного парка.

10:00 Восхождение на гору Большой Иремель.

Обед на маршруте.

18:00 Возвращение на базу отдыха.

19:00 Ужин.

20:00 Баня, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.

По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.

Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой Иремель
3 день

Завершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в Уфу

09:00 Завтрак.

10:00 Прогулка на Мельничную скалу, в Ларкино ущелье.

Покупка местных экопродуктов и сувениров.

Посещение «Дома солнца».

14:00 Обед.

15:00 Выезд в Уфу.

19:00 Возвращение в Уфу.

Завершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в УфуЗавершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в УфуЗавершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в Уфу

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Роза ветров» в селе Тюлюк, размещение 2-местное.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения:

Проживание в 2-местном номере15 500 руб.
Проживание в 1-местном номере17 500 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Роза ветров», с. Тюлюк

2 ночи

Размещение на турбазе «Роза ветров». Это туристический гостевой двухэтажный дом, с общей инфраструктурой, комфортная гостиная с диванами, настольными играми, обеденными столами.

Проживание в двухэтажном бревенчатом доме в двухместных номерах с раздельными кроватями.

На весь дом предусмотрен общий санузел, мужской и женский — раздельно. После горных восхождений предусмотрена баня.

Турбаза «Роза ветров», с. ТюлюкТурбаза «Роза ветров», с. Тюлюк

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Уфы и обратно согласно программе тура
  • Проживание в двухэтажном бревенчатом доме: двухместные номера с раздельными кроватями
  • Питание во все дни путешествия (завтраки, обеды, ужины в гостиной турприюта пикник на маршруте в горах)
  • Баня
  • Входной билет в Природный парк Иремель
  • Восхождение на гору Большой Иремель
  • Экскурсия в Ларкино ущелье
  • Работа инструктора-проводника (профессиональный инструктор-проводник со специальным образованием. Центр горного туризма «Безопасность Выживание Спасение»)
  • Заброска на автомобиле высокой проходимости УАЗ
  • Страховка (от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб.)
  • Сопровождение на протяжении всей поездки (наличие у сопровождающего специального образования в сфере туризма)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Трансфер до места сбора туристской группы в г. Уфе (возможно дополнительно по запросу)
  • Шашлык (возможно дополнительно по запросу, обговаривается на стадии оформления тура)
  • Покупка местных эко-продуктов и сувениров
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обязательно:

Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда:

Погода в горах часто переменчива, неожиданно может пойти дождь или снег. На самой вершине почти всегда ветер. Температура воздуха всегда ниже, чем внизу на равнине. Обязательно учитывайте эти моменты

  • Надежная обувь:кроссовки, ботинки. Не кеды в сеточку, не сандалии. На тропах различный рельеф, таёжная местность, могут быть камни, курумники;
  • Ходовые штаны. Удобные штаны, брюки, трико, не стесняющие движений;
  • Термобельё, верх и низ. Не слишком плотное, чтобы не было жарко в автобусе, и при подходе к вершине;
  • Толстовка, свитер, флисовая кофта;
  • Куртка, ветровка, штормовка. Желательно непромокаемая;
  • Носки ходовые треккинговые. Плотные. Можно также взять запасные;
  • Шапка. Шерстяная или флисовая, закрывающая уши;
  • Перчатки. Подойдут, например, белые х\б, которые потеплее;
  • Защита горла. Например бафф, или шарф;
  • Бутылочка с водой. 1литр;
  • Индивидуальный перекус. Чай, бутерброды, пирожки, сыр, шоколад, орехи, сухофрукты;
  • Деньги. Наличные, разменными купюрами;
  • Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Не обязательно, но желательно:

  • Рюкзак. Небольшой, 20-30 л.;
  • Дождевик;
  • Треккинговые палки, пара или 1шт.;
  • Сидушка туристическая (хоба, пенка);
  • Фонарик;
  • Термос с чаем;
  • Личная аптечка: таблетки, требующие регулярного приема; обезболивающие;
  • Фотоаппараты, камеры,аккумуляторы, зарядки и т. д.;
  • Наушники. Скачанная музыка (в дороге и в горах интернет отсутствует);

Для проживания на турбазе:

  • Одежда для отдыха в доме;
  • Тапочки, сланцы;
  • Нижнее бельё;
  • Носки;
  • Средства личной гигиены: гигиеническая помада (от обветривания), зубная паста, щетка, расчёска, туалетная бумага, влажные салфетки;
  • Банные принадлежности: купальник/плавки, сланцы, мочалка, шампунь, гель для душа/мыло, полотенце.
На сколько сложный маршрут тура?

Уровень сложности тура – средний.

Подойдет для большинства желающих участвовать в туре. Потребует приложения некоторых усилий на последнем участке подъема. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.

Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.

Когда лучше прибывать и убывать?

Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу днём или накануне вечером. Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 15:00 часов. Место встречи в первый день в 15:50 — г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.

Улететь/уехать по окончании тура вы сможете не раньше 21:00 часа.

Как обеспечена безопасность туриста?

Безопасность туриста для нас это не просто «обязательный пункт».

На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах. Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.

Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России. Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.

Есть ли скиди на тур?

Да, скидки на тур предоставляются:

  • для семей и групп от 5 человек – 5%;
  • для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
  • для детей до 14 лет включительно – 12%;
  • для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета));
  • ветеранам, участникам боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
  • при инвалидности 10% (при наличии справки);
  • в день рождения – 10%.
Зачем ехать?
  • Наш тур разработан для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт, душевное равновесие.
  • Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, в том числе благодаря грамотной работе инструктора-проводника;
  • по возвращении с вершины расслабьтесь в жаркой бане.
  • Прикоснитесь к девственной природе древнего края башкир. Прогуляйтесь по таёжным тропам к диким ущельям. Познакомьтесь с жителями гостеприимного Южно-Уральского села, прочувствуйте атмосферу спокойствия и тишины.
  • Возможность качественно отдохнуть от городской суеты, возможность н а время позабыть о бытовых и деловых проблемах.
  • Во время тура вы сможете насладиться красотой природы, вдохновляться, обновляться, знакомиться и общаться, остаться один на один со своим мыслями и вернуться домой с чувством наполненной энергии и готовностью вершить свои большие дела и достигать все новые цели!
  • Свобода от орг. вопросов по туру и полное погружение в природу, в общение с людьми.
  • Участники тура – туристы и путешественники с разных уголков России.
  • Знакомство и общение с Николаем Кочневым - человеком, который не побоялся пойти за мечтой и начать развивать туризм с восхождением на Иремель.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

Тур входит в следующие категории Уфы

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