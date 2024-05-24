Пешие туры-прогулки в Уфе с экскурсоводом

Найдено 4 тура в категории «Пешеходные» в Уфе, цены от 14 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иремель: Дорога в рай + Нурали
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 сен в 10:00
14 500 за человека
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
26 июля в 10:00
20 сен в 10:00
14 900 за человека
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 дек в 10:00
64 000 за человека
Иремель: восхождение с Тюлюка
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: восхождение с Тюлюка
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
21 июня в 10:00
15 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Павел
    24 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Всё чётко и по делу. Спасибо!
    Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!Всё чётко и по делу. Спасибо!
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Все было организовано четко и на высоте.
    Все было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высотеВсе было организовано четко и на высоте
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    В зимнюю сказку. Новый год на Урале
    Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
  • М
    Морозова
    8 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положеноПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено
  • Ф
    Федченко
    2 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах
  • А
    Анна
    20 сентября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    На турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
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    матрасы:), чисто. В столовой просто и вкусно готовят. Несмотря на 4 дождливых дня из 6 все планы были выполнены, масса положительных эмоций, очень красивые места, организация на 5+. Отдохнули прекрасно, как и обещали это был активный тур для людей без особенной спортивной подготовки. Спасибо всем, кто принимал, с удовольствием рекомендую:) Анна

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • О
    Ольга
    10 января 2023
    Иремель: Дорога в рай + Нурали
    Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
  • М
    Марина
    5 января 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Незабываемые приключения!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Пешеходные»

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  1. Иремель: Дорога в рай + Нурали
  2. Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
  3. В зимнюю сказку. Новый год на Урале
  4. Иремель: восхождение с Тюлюка
Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 тура от 14 500 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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