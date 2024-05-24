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Авторский тур
3 дня
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 сен в 10:00
14 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
26 июля в 10:00
20 сен в 10:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В зимнюю сказку. Новый год на Урале
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 дек в 10:00
64 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: восхождение с Тюлюка
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
21 июня в 10:00
15 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППавел24 мая 2024Всё чётко и по делу. Спасибо!
- ААндрей22 мая 2024Все было организовано четко и на высоте.
- ГГалина13 января 2024Посетив Южный Урал, я еще раз убедилась, насколько прекрасна и сказочна наша родная страна Россия! Завораживающая зимняя красота этих мест, остаётся навсегда в сердце!
- ММорозова8 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
- ФФедченко2 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
- ААнна20 сентября 2023Треккинг к вершине Южного УралаНа турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
- ММария22 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
- ММарина5 января 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяНезабываемые приключения!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Пешеходные»
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