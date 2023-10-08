Восхождения в Уфе

Найдено 5 туров в категории «Восхождения» в Уфе, цены от 12 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Пешая
1 отзыв
3 дня
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель»
27 сен в 10:00
14 500 за человека
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
На снегоступах
1 отзыв
3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Горные восхождения, треккинг в снегоступах»
14 мар в 10:00
28 333 за человека
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Пешая
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель»
20 сен в 10:00
14 900 за человека
Иремель: восхождение с Тюлюка
Пешая
1 отзыв
3 дня
Иремель: восхождение с Тюлюка
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у»
25 сен в 10:00
25 окт в 10:00
12 400 за человека
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
На снегоходах
1 отзыв
3 дня
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«14:00 Пешее восхождение на гору Малиновая»
11 окт в 10:00
21 фев в 10:00
от 18 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Морозова
    8 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положеноПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено
  • Ф
    Федченко
    2 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектахВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах
  • А
    Анна
    20 сентября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    На турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
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    матрасы:), чисто. В столовой просто и вкусно готовят. Несмотря на 4 дождливых дня из 6 все планы были выполнены, масса положительных эмоций, очень красивые места, организация на 5+. Отдохнули прекрасно, как и обещали это был активный тур для людей без особенной спортивной подготовки. Спасибо всем, кто принимал, с удовольствием рекомендую:) Анна

  • М
    Мария
    22 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
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    в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.

  • В
    Вдовина
    1 августа 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
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    не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников. Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.

  • О
    Ольга
    10 января 2023
    Иремель: Дорога в рай + Нурали
    Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
  • М
    Марина
    5 января 2023
    Новогодний Ялангас и гора Малиновая
    Незабываемые приключения!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Восхождения»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Иремель: Дорога в рай + Нурали
  2. 3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
  3. Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
  4. Иремель: восхождение с Тюлюка
  5. Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Сколько стоит тур в Уфе в августе 2024
Сейчас в Уфе в категории "Восхождения" можно забронировать 5 авторских туров от 12 400 до 28 333. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Совершаем восхождения в Уфе на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Уфы и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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