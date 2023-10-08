3 дня
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель»
27 сен в 10:00
14 500₽ за человека
3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Горные восхождения, треккинг в снегоступах»
14 мар в 10:00
28 333₽ за человека
3 дня
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«12:00 Старт восхождения на вершину горы Иремель»
20 сен в 10:00
14 900₽ за человека
3 дня
Иремель: восхождение с Тюлюка
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
«Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у»
25 сен в 10:00
25 окт в 10:00
12 400₽ за человека
3 дня
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
«14:00 Пешее восхождение на гору Малиновая»
11 окт в 10:00
21 фев в 10:00
от 18 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММорозова8 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
- ФФедченко2 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
- ААнна20 сентября 2023Треккинг к вершине Южного УралаНа турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
- ММария22 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяПрограмма потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение
- ВВдовина1 августа 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяВ целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой
- ООльга10 января 2023Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
- ММарина5 января 2023Новогодний Ялангас и гора МалиноваяНезабываемые приключения!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Восхождения»
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