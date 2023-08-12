1 день

Башкирский государственный заповедник, экскурсия по с. Кага

10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).

По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.

В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.

Обед.

Размещение на турбазе.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.

У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.

Возвращение на базу (30 км).

Ужин.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Автопереезд за день – 360 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага, в Башкирском государственном заповеднике.