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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Башкирский государственный заповедник, экскурсия по с. Кага
10:00 Встреча группы в г. Уфа. Центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Автобусное путешествие из равнинной части Башкирии через высокогорье в горно-лесные районы Южного Урала до старинного русского села Кага (300 км).
По дороге сменяются ландшафты от приуральских степей до величественных уральских гор. Часть пути проходит по территории Южно-Уральского государственного заповедника.
В хорошую погоду открывается вид на самую высокую вершину Южного Урала – г. Большой Яман-Тау.
Обед.
Размещение на турбазе.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала, где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионным комплексом заповедника начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала, а закончится прогулкой по экотропе к смотровой вышке.
У вольера с маралами сможете понаблюдать за ними, узнаете интересные факты про их рога и сделаете памятные фото.
Возвращение на базу (30 км).
Ужин.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Автопереезд за день – 360 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага, в Башкирском государственном заповеднике.
Заповедник «Шульган-Таш», Нугушское водохранилище
Завтрак.
Переезд до заповедника «Шульган-Таш» (100 км).
Посещение музейно-демонстрационного комплекса заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещера «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Обед.
Переезд на Нугушское водохранилище (310 км).
Размещение в гостиничном комплексе.
Ужин.
Автопереезд за день – 280 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш».
За доп. плату: дегустация бортевого меда.
Национальный парк «Башкирия», отдых на Нугушском водохранилище
Завтрак.
Прогулка по экотропе в национальном парке «Башкирия», расположенном на западных отрогах Южного Урала в междуречье рек Нугуш и Белая.
Отдых на Нугушском водохранилище.
Обед.
Нугушское водохранилище и расположенный по соседству национальный парк – любимейшие места отдыха в Башкирии.
Водоем, часто именуемый «морем» или «озером», опоясан живописными хребтами. В непосредственной близости от гор, в окружении лесов, удивительных памятников природы Южного Урала.
Рядом с Нугушским водохранилищем (на реке Нугуш) находится Юмагузинское водохранилище (на реке Белая).
По желанию группы возможна обзорная экскурсия на катере по Нугушскому водохранилищу (за доп. плату).
Возвращение на турбазу.
Ужин.
Автопереезд за день – 25 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию национального парка.
За доп. плату: прогулка на катере.
Мурадымовское ущелье
Завтрак.
Переезд в Мурадымовское ущелье (85 км).
Отдых в природном парке Мурадымовское ущелье.
Обзор горных хребтов.
Этот уголок природы по характеру рельефа, геологическому строению, по богатству растительного и животного мира является уникальным природным памятником: скалы, круто обрывающиеся над рекой Большой Ик, обилие пещер на этой территории притягивают путешественников. Здесь самая большая концентрация пещер на Южном Урале.
Обед.
Трансфер до Нугушского водохранилища.
Отдых на воде.
Ужин.
Автопереезд за день – 170 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – входной билет на территорию природного парка.
За доп. оплату: экскурсия в пещерах.
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею, пешеходная прогулка
Ранний завтрак.
Переезд в с. Воскресенское (45 км).
Экскурсия в Воскресенскую картинную галерею.
Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года. Основатели галереи известные художники – воспитанники Московской средней художественной школы, пережившие войну в эвакуации в селе Воскресенское.
Переезд до Шиханов (80 км).
Обед.
Прогулка у подножья Шихана.
Шиханы являются уникальными памятниками природы – остатками древних коралловых рифов, образовавшихся в теплом море девонского периода.
До сих пор в скоплениях окаменелостей там можно найти кораллы, губки, иглокожих и водоросли, которым около 300 миллионов лет.
Переезд в Гафурийский район (50 км).
Обзорная экскурсия на курорте Красноусольский, в том числеТабынская часовня, место явления св. иконы Табынской Божией матери; Святые источники (минеральная и целебная вода).
Уникальность Красноусольского курорта в том, что здесь на площади всего в 15 га из недр земли выбивают около 250 родников минеральных вод.
Каждый из них отличается по набору специфических микроэлементов и обладает неповторимым воздействием на организм человека.
Желающие могут искупаться в купелях.
Переезд в с. Имендяшево (60 км).
Размещение на турбазе.
Ужин с элементами башкирской культуры.
Автопереезд за день – 235 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – Воскресенская картинная галерея, на курорте Красноусольский.
Прогулка до скалы Уклы-Кая, знакомство с башкирскими костюмами, дегустация кумыса. Отъезд
Завтрак.
Радиальная пешеходная прогулка в окрестностях д. Имендяшево с посещением скалы Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима).
В переводе с башкирского Уклы-Кая означает «Стрельная гора».
По поверью, в скалу стреляли перед женитьбой юные башкиры. Если стрела долетала до горы, считалось, что юноша стал мужчиной.
В подтверждение легенды на склонах скалы часто находили наконечники стрел.
Вместо пешей прогулки желающие могут дополнить отдых конно-верховой прогулкой (за доп. плату).
Знакомство с башкирской культурой: рассказ о национальных башкирских костюмах, фотосессия в национальных костюмах.
Дегустация кумыса.
Обед.
Автобусное путешествие (140 км) до г. Уфа.
По дороге – родина башкирского поэта Мажита Гафури и географический центр Башкортостана.
Приезд в Уфу к 18:00 (местное время) к месту начала маршрута.
Автопереезд за день – 140 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед; кумыс.
Проживание
Тур предусматривает в гостиницах и на турбазах.
Стандартные 2-, 3-местные номера с удобствами в номере или на блок.
Стоимость тура на 1 человека – 61 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 14 000 рублей.
Возможна замена объектов размещения на аналогичные.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри»: туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. Комплекс расположен на высоте 800 м над уровнем моря, отсюда открывается панорама на скалы и горные хребты, на сосновые леса, на сливающиеся в единый поток две горные речки.
На территории – отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
Основным направлением туристической базы "Тенгри" является активный отдых: летом – конные прогулки, сплавы, походы по живописным окрестностям, зимой – прогулки на снегоходе, катание на лыжах, санках, тюбинг.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное. Есть Wi-Fi.
Турбаза «Чайка»
Турбаза размещена на берегу Нугушского водохранилища. Ухоженная территория, набережная, собственный пляж. База состоит из комплекса гостевых домиков и гостиничных номеров, бань, пикниковых площадок.
2-местный стандартный номер в гостиничном комплексе. В номере: кровать двуспальная, столик, стулья, умывальник, туалет.
Варианты размещения: гостиничный номер/коттедж.
Гостиничный комплекс «Азур»
Гостевой комплекс расположен на берегу Нугушского водохранилища.
Ухоженная территория, набережная, собственный пляж. База состоит из комплекса гостевых домиков и гостиничных номеров, бань, пикниковых площадок, беседок.
Инфраструктура: кафе; Wi-Fi; баня, мангальные зоны, беседки, детский городок, пляж, пирс, бильярд, катер.
2-местный стандартный номер в гостиничном комплексе. В номере: 2-спальная кровать, холодильник, телевизор, балкон, журнальный столик, шкаф.
Турбаза «Табын»
Турбаза расположена рядом с географическим центром Башкирии, в природном парке «Зилим». Инфраструктура: Wi-Fi; мангальная зона, конный двор, аренда катамаранов, баня.
Планируется ввод в эксплуатацию обновленного номерного фонда с удобствами в номере к середине лета.
В каждом доме 3 номера (2-3-местные). Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе тура
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Экосборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм (бани бывают разные), шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии
Не забудьте: Предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле), зарядные устройства.
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Какая погода ожидается в туре?
Май: Среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов.
Лето: Средняя дневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание по программе в стационарных точках питания с элементами национальной башкирской кухни.
Маршрут проходит по природным объектам в горной, малонаселенной местности, где не так много точек питания, независимых от гостиничных или экскурсионных объектов.
Поэтому в программе в большинстве мест, включено 3-разовое питание.
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования.
Есть ли клещи на Урале?
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Есть ли скидки на данный тур?
Предоставляется скидка 7% детям до 14 лет на доп. месте.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Важная информация
- Присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. Нормативы багажа: 80-100 л. Вес – 20 кг. •
- Рассадка в автобусе – свободная. Но туроператор имеет право определять места между туристами по хронологии бронирования и по своему усмотрению.
- Транспорт определяется в зависимости от количества человек в группе, назначается за 3 дня до тура.
- Для координации и обмена информацией с группой создается чат/беседа в мессенджере не менее чем за 3 дня до начала тура.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, изменений уровня воды в горных реках, подготовленности группы и других обстоятельств.
- Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
- Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По питанию: голодными в туре не останетесь, но много фольклорной кухни не ожидайте.
Совет для тех, у кого по программе ночевка на турбазах: берите с собой беруши и бальзам Агидель. Там отдыхают местные, весело/шумно/пьяно. И поверьте, час ночи это только начало разгона. Спорить и просить Администрацию повлиять на ситуацию - абсолютно бесполезно.
В целом я довольна, перезагрузилась, насмотрелась красотами, у нас собралась замечательная группа людей.
День делают хорошим не дата и не погода, а люди, которые рядом. Хороших людей вам, путешественники!:)