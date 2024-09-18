Авторские туры на 6 дней в Уфу

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Уфе, цены от 33 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Активный тур по Золотому Уралу
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Активный тур по Золотому Уралу
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
от 33 500 за человека
Верхом по Уральским хребтам
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Верхом по Уральским хребтам
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
от 52 700 за человека
Малое ожерелье Южного Урала
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Малое ожерелье Южного Урала
Начало: Г. Уфа
1 мая в 10:00
14 июн в 10:00
61 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    18 сентября 2024
    Малое ожерелье Южного Урала
    Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы
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    по рекам с видами причудливых природных горных образований. Прогулки на горные склоны с видами на природе ландшафты. В целом впечатления остаются теплые и трепетные. Гиды, проводник, сотрудники душевные знающие своё дело приятные люди с огромным туристическим опытом.

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  • М
    Мария
    14 сентября 2024
    Малое ожерелье Южного Урала
    Очень насыщенный, познавательный тур. Все выполнили, что было по программе и даже более того. Прекрасная организация. Посетили красивые места.
  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Малое ожерелье Южного Урала
    Очень понравился тур. Очень уютный купольный дом, еда очень вкусная и разнообразная. Прекрасная организация на базе, всегда отвечали на вопросы.
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    Вся программа тура была выполнена. Отдельное спасибо инструктору Елене за ее терпение и увлекательные маршруты. Лошади очень красивые и послушные. Природа очень красивая и живописная. Повезло с погодой. Отпуск был незабываемый.

    Очень понравился тур. Очень уютный купольный дом, еда очень вкусная и разнообразная. Прекрасная организация на базеОчень понравился тур. Очень уютный купольный дом, еда очень вкусная и разнообразная. Прекрасная организация на базеОчень понравился тур. Очень уютный купольный дом, еда очень вкусная и разнообразная. Прекрасная организация на базеОчень понравился тур. Очень уютный купольный дом, еда очень вкусная и разнообразная. Прекрасная организация на базе
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Верхом по Уральским хребтам
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • М
    Морозова
    8 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
    Принимающая сторона выполняет свои обещания как положеноПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено
  • Ф
    Федченко
    2 октября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    Все было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
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  • А
    Анна
    20 сентября 2023
    Треккинг к вершине Южного Урала
    На турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
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    матрасы:), чисто. В столовой просто и вкусно готовят. Несмотря на 4 дождливых дня из 6 все планы были выполнены, масса положительных эмоций, очень красивые места, организация на 5+. Отдохнули прекрасно, как и обещали это был активный тур для людей без особенной спортивной подготовки. Спасибо всем, кто принимал, с удовольствием рекомендую:) Анна

  • К
    Ксения
    11 сентября 2023
    Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
    Все очень понравилось: природа, еда, организация тура, люди) особенно хотелось бы отметить водителя Андрея, тур-гида Елену, управляющую на турбазе в
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    с. Кага Галину, конного гида Елену- душевные, веселые и ответственные люди, на все наши капризы реагировали профессионально, всегда старались помочь. Спасибо вам большое! Обязательно вернусь уже на 10-дневный тур и буду рекомендовать друзьям.

  • Е
    Евгений
    26 июля 2023
    Активный тур по Золотому Уралу
    Всё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!
  • А
    Анастасия
    17 июля 2023
    Активный тур по Золотому Уралу
    Добрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге, и заряжен на положительные эмоции.
    Добрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторгеДобрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторгеДобрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Уфе в декабре 2024
Сейчас в Уфе в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 33 500 до 61 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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