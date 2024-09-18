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матрасы:), чисто. В столовой просто и вкусно готовят. Несмотря на 4 дождливых дня из 6 все планы были выполнены, масса положительных эмоций, очень красивые места, организация на 5+. Отдохнули прекрасно, как и обещали это был активный тур для людей без особенной спортивной подготовки. Спасибо всем, кто принимал, с удовольствием рекомендую:) Анна