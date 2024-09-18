6 дней
Активный тур по Золотому Уралу
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
от 33 500₽ за человека
6 дней
Верхом по Уральским хребтам
Начало: Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Ка...
от 52 700₽ за человека
6 дней
Малое ожерелье Южного Урала
Начало: Г. Уфа
1 мая в 10:00
14 июн в 10:00
61 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий18 сентября 2024Тур прекрасный, виды завораживающие, горы, леса и поля. Конно-верховые прогулки (… и тропинка и лесок в поле каждый колосок…). Сплавы
- ММария14 сентября 2024Очень насыщенный, познавательный тур. Все выполнили, что было по программе и даже более того. Прекрасная организация. Посетили красивые места.
- ИИрина6 сентября 2024Очень понравился тур. Очень уютный купольный дом, еда очень вкусная и разнообразная. Прекрасная организация на базе, всегда отвечали на вопросы.
- ААндрей3 марта 2024Верхом по Уральским хребтамМолодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ММорозова8 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаПринимающая сторона выполняет свои обещания как положено.
- ФФедченко2 октября 2023Треккинг к вершине Южного УралаВсе было организованно на высоком уровне, программа насыщенная. Туристы не скучали, нам рассказывали об исторических объектах, приводили примеры, делали сравнения. Природа очень красивая, мы попали на конец сентября - это прямо золотая осень!
- ААнна20 сентября 2023Треккинг к вершине Южного УралаНа турбазе сотрудники и гиды в селе Кага оставили очень приятное, душевное впечатление. Купольные домики на турбазе очень комфортны, хорошие
- ККсения11 сентября 2023Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 днейВсе очень понравилось: природа, еда, организация тура, люди) особенно хотелось бы отметить водителя Андрея, тур-гида Елену, управляющую на турбазе в
- ЕЕвгений26 июля 2023Активный тур по Золотому УралуВсё прошло хорошо нам очень понравилось, спасибо!
- ААнастасия17 июля 2023Активный тур по Золотому УралуДобрый день! Спасибо, все прошло замечательно, питание, атмосфера, инструкторы, отлично и душевно, получатель тура в восторге, и заряжен на положительные эмоции.
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «6-дневные туры»
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