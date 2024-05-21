Снежный Крака. Конно-санные приключения

Южный Урал – идеальное место для зимнего отдыха.

Зима здесь по-прежнему морозная и снежная, а укрытые белым покрывалом горы сияют на солнце, поражая своим величием и красотой. Конно-санный тур разработан для любителей зимнего отдыха. С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке.
5
3 отзыва
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Приятные конные прогулки в санях
Приятные конные прогулки в санях
Ознакомимся с упряжью и навыками управления лошадью. Прокатимся в окрестностях и посетим обзорно-видовые точки Южного Урала
Вкуснейший Башкирский мед
Вкуснейший Башкирский мед
Попробуем Башкирский мед, который возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России, а также насладимся травяным чаем

Программа тура по дням

1 день

С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села

  • Встреча группы в г. Уфа:

10:00 Местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Групповой трансфер до с. Кага (300 км) за дополнительную плату.

Ориентировочное время приезда: 14:30

Завтрак – не включен.

  • Встреча туристов в г. Белорецк (авто и ж/д вокзал):
    • в день заезда с 4 до 06.00.
    • накануне дня заезда с 20 до 22.00.

Туристы дополнительно оплачивают проживание на турбазе (1 ночевка).

Групповой трансфер до с. Кага (80 км) за дополнительную плату. Завтрак – включен. Ранее заселение возможно при наличии свободных мест.

  • Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайса.

По приезду – размещение на туристской базе «Тенгри» (туркласс).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Кага — одно из самых самобытных селений на территории Башкирии, находится меж двух рек — мудрой Белой и игривой Кага.

Основано село в первой половине 18 века, в южной части Уральских гор и за несколько столетий пережило богатую и интересную историю.

Ужин.

С. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях селаС. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях селаС. Кага. Радиальный конно-санный выезд в окрестностях села
2 день

Конно-санный выезд в окрестностях села

Завтрак на турбазе.

Ознакомление с упряжью.

Обучение навыкам управления лошадью в санях.

Ознакомительный радиальный конно-санный выезд в окрестностях села, посещение обзорных и видовых точек (продолжительность ~ 3 часа).

Возможно – за дополнительную плату - верхом на лошади.

Почувствовать себя героем сказки «Морозко», как в детстве, радоваться возможности дотронуться до хвойных лап елки и скинуть с них снег, налюбоваться бескрайним просторами, рассматривать покрытые снегом хребты среднего и южного Крака с сосновыми, сосново- берёзовыми и лиственничными лесами, вдоволь насладиться тишиной и звуками зимнего леса.

Во время выезда запланирован теплый чай, который придаст сил дальше любоваться природой.

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Обед.

Отдых на базе.

Баня по-белому.

Банные процедуры, способствующие расслаблению мышц и снятию напряжения, придадут вам бодрости, здоровья и сил.

Предусмотрено при группе от 5 чел., если группа меньше – предусмотрено посещение душа в купольном доме.

Ужин на турбазе «Тенгри».

Конно-санный выезд в окрестностях селаКонно-санный выезд в окрестностях селаКонно-санный выезд в окрестностях села
3 день

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Освобождение комнат.

Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).

Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.

Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора (по желанию).

Обед.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

  • Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер за дополнительную плату из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

  • Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер за дополнительную плату из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).

  • Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага до 15:00 ч. по местному времени.

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъездКонно-санная прогулка на гору Благодать, отъездКонно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе (дом на 8-10 чел).

Доплата за размещение в купольном доме (место в двуместном номере) – 2 000 руб. /чел. (2 н.)

Доплата за размещение в купольном доме (одноместный номер) – 7 000 руб. (2н.).

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристическая база «Тенгри» расположена в историческом загородном имении в поселке Кага, в 20 км от самой высокой вершины Уральских гор — горы Большой Шатак. К услугам гостей сауна, экскурсионное бюро и общая зона лаунджа.

Светлые общие номера турбазы обставлены деревянной мебелью. Удобства находятся на улице, в доме – умывальник рукомойного типа. Гости могут пользоваться общей ванной комнатой.

В туристической базе можно заказать еду, а по запросу — диетические блюда.

На территории турбазы и в округе к услугам гостей множество возможностей для проведения досуга, в том числе занятия лыжным спортом, велосипедные и конные прогулки, а также настольный теннис. Велосипеды и лыжный инвентарь можно арендовать прямо здесь.

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение «туркласс». Гостевой дом: деревянный дом с комнатами на 8-10 человек; каждому туристу предлагается спальное место (кровать) с ортопедическим матрацем + комплект постельного белья. В доме печное отопление, электричество, умывальник. Во дворе – туалет.

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на турбазе (многоместное размещение)
  • 3-х разовое питание
  • Работа персонала, конюхов и инструкторов
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Экскурсии и бани (по программе)
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратно
  • Групповой трансфер Уфа-Кага-Уфа - 4 000 руб. /чел
  • Групповой трансфер Белорецк-Кага-Белорецк - 3 600 руб. /чел
  • Доплата за прохождение тура верхом
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка (удобные для перевозки в санях);
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?
  • на турбазе – стационарное, трёхразовое, на базе еду готовит повар;
Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Какие особенности трансфера?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время за дополнительную плату.

Группой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а так же путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в ином случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. Турист самостоятельно предоставляет багаж к погрузке в автотранспорт. В цену включена перевозка нормативного багажа по маршруту. Наиболее удобной для основного багажа будет рюкзак/ транспортировочная сумка объемом до 70 л. Вес не более 20 кг. Путешествовать с чемоданом на колесах в природной местности менее удобно. Габариты чемодана 65х40х25 см. Дополнительный багаж, багаж свыше установленных размеров, принимается к перевозке только при наличии свободного места в багажном отделении транспорта. Свободное место в багажном отделении определяет водитель при посадке, принимая во внимание общее количество Пассажиров в транспорте.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
21 мая 2024
Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)

База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды, уютные домики.

Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!
Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
В
15 мая 2024
Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
В
15 мая 2024
Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень

Тур входит в следующие категории Уфы

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