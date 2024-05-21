3 день

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак на турбазе «Тенгри».

Освобождение комнат.

Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).

Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.

Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.

«Деревенские хлопоты»: посещение конного двора (по желанию).

Обед.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

Отъезд в г. Уфа:

В день отъезда организован групповой трансфер за дополнительную плату из с. Кага в г. Уфа (Универмаг «Уфа»). Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

Отъезд в г. Белорецк:

В день отъезда организован групповой трансфер за дополнительную плату из с. Кага до ж/д вокзала г. Белорецка (с 15 ч. до 16 по местному времени).

Самостоятельный отъезд:

Освобождение комнат до 12:00 (по местному времени).

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага до 15:00 ч. по местному времени.