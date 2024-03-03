Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Групповой тур в Уфе

Через три заповедника Урала

5
3 отзыва
Автобусное путешествие проходит по горной местности, через три заповедника Южного Урала. Отдых привлекает экзотикой малообжитых мест. Высокие горы и скалы, хвойные леса радуют глаз, наполняют восторгом душу.

Вы познакомитесь с историей старинного русского села Кага, насладитесь панорамами Южного Урала на смотровой вышке Башкирского государственного заповедника, исследуете Капову пещеру и с легким ветерком прокатитесь в санях на вершину горы Благодать.
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
8
янв
12
янв
19
янв
26
янв
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фев
16
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даты

Что вас ожидает:

Красота зимней природы Южного Урала
Красота зимней природы Южного Урала
Полюбуемся на видовые панорамы на смотровой вышке Башкирского государственного заповедника
Тайны заповедных мест
Тайны заповедных мест
Посетим уникальные природные и исторические памятники Южного Урала и познакомимся с их тайнами
Колоритные угощения
Колоритные угощения
Продегустируем мед и поучаствуем в чайной церемонии
Прогулка в санях
Прогулка в санях
Отправимся на вершину горы Благодать, научимся управлять санями, а по желанию возможна прогулка верхом на лошади

Программа тура по дням

1 день

Заезд. История с. Кага. Лепка пельменей

Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Ориентировочное время приезда: 14:00.

Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками». Так ли это?

"Лепка пельменей": вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.

Ужин.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.

Заезд. История с. Кага. Лепка пельменейЗаезд. История с. Кага. Лепка пельменейЗаезд. История с. Кага. Лепка пельменейЗаезд. История с. Кага. Лепка пельменей
2 день

Заповедники Южного Урала

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала,где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами узнаете интересные факты про них, понаблюдаете за ними, а также сделаете памятные фото.

Переезд в Бурзянский район (70 км).

По дороге обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника "Шульган-Таш" (пешеходная часть 4 км).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру “Шульган-Таш” (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», Баш. гос. заповедник.

Заповедники Южного УралаЗаповедники Южного УралаЗаповедники Южного УралаЗаповедники Южного УралаЗаповедники Южного Урала
3 день

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Завтрак на турбазе.

Освобождение комнат.

Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).

Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.

Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.

Обед.

«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.

Отъезд.

Групповой трансфер до г. Уфа.

Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.

Ориентировочный приезд к 21:00.

Автопереезд за день – 300 км.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед.

Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъездКонно-санная прогулка на гору Благодать, отъездКонно-санная прогулка на гору Благодать, отъездКонно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;

Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.

Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Доплата за прохождение верхом: 700 руб. /день
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
  • Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные!);
  • предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага),
  • личная аптечка;
  • фонарь;
  • фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
  • внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам);
  • необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание?

Питание стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая будет погода?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Для кого подойдет этот тур?

Тур рассчитан на неподготовленных туристов.

Тур не требует от участников физической нагрузки.

Возраст от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.

Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Будет ли на маршруте сотовая связь?

В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.

Билайн и МТС ловят плохо.

Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.

В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 мар 2024
Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
Э
26 янв 2024
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
В
23 ноя 2023
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.
Природа красивая!
Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно.

Тур входит в следующие категории Уфы

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