Через три заповедника Урала
Вы познакомитесь с историей старинного русского села Кага, насладитесь панорамами Южного Урала на смотровой вышке Башкирского государственного заповедника, исследуете Капову пещеру и с легким ветерком прокатитесь в санях на вершину горы Благодать.
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Программа тура по дням
Заезд. История с. Кага. Лепка пельменей
Встреча группы: 10:00 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Ориентировочное время приезда: 14:00.
Размещение в горном русском селе на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Русское старинное село Кага, образованное в 1740 году с целью строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Во многих источниках кто-то называет жителей этого села «старообрядцами», кто-то «кержаками». Так ли это?
"Лепка пельменей": вечер пройдет в дружественной семейной обстановке за неспешными беседами и лепкой пельменей из качественных деревенских продуктов.
Ужин.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – обед, ужин; экскурсии – в селе Кага.
Заповедники Южного Урала
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Заповедник лежит в той части Урала,где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.
Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.
У вольера с маралами узнаете интересные факты про них, понаблюдаете за ними, а также сделаете памятные фото.
Переезд в Бурзянский район (70 км).
По дороге обед.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника "Шульган-Таш" (пешеходная часть 4 км).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру “Шульган-Таш” (Капова пещера).
Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.
Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.
Возвращение на турбазу (100 км).
Ужин.
Автопереезд за день – 200 км
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», Баш. гос. заповедник.
Конно-санная прогулка на гору Благодать, отъезд
Завтрак на турбазе.
Освобождение комнат.
Конно-санная прогулка на гору Благодать (продолжительность ~ 3 часа).
Завершающая поездка по полюбившимся взору окрестностям, возможность отточить навыки управления санями, взглянуть в задумчивые глаза лошади и покормить ее сеном, погулять по вершине горы высотой более 500 метров над уровнем моря, сделать памятные фотографии на фоне хребтов Крака, малый и большой Шатак.
Если захотите пройди эту прогулку верхом (за доп. плату), сообщите инструктору накануне.
Обед.
«За чашкой чая…» - дегустация башкирского меда, травяного чая и бальзамов местного производства.
Отъезд.
Групповой трансфер до г. Уфа.
Место прибытия: Проспект Октября, 31, Универмаг Уфа.
Ориентировочный приезд к 21:00.
Автопереезд за день – 300 км.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб.
Варианты проживания
Турбаза «Тенгри»
Турбаза «Тенгри» - туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта;
Расчетный час: 12:00. В случае наличия свободных мест/номеров, возможно раннее заселение/ поздний выезд без доплат.
Размещение: «комфорт». Купольный дом общей площадью 60 м2; В каждом купольном доме – 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: 2-3 односпальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация – централизованное;
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
- Питание (по программе)
- Работа сопровождающего (координатора)
- Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
- Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
- Эко-сборы
- Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб.
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Доплата за прохождение верхом: 700 руб. /день
- Индивидуальные трансферы
- Самостоятельное питание
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
- Въезд и стоянка автомашины на территории турбазы
- Аренда на туристической базе: валенки, туристические лыжи, снегоходы «Polaris» с экипировкой
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак/сумка;
- тёплый головной убор, закрывающий уши (возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза);
- шарф;
- непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
- 2-3 пары шерстяных носков;
- удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения; тёплый спортивный костюм;
- шерстяное трико;
- сменный комплект термобелья;
- купальник/плавки (бани бывают разные!);
- предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага),
- личная аптечка;
- фонарь;
- фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле);
- внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам);
- необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание?
Питание стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Какая будет погода?
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15,-25 °С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Для кого подойдет этот тур?
Тур рассчитан на неподготовленных туристов.
Тур не требует от участников физической нагрузки.
Возраст от 14 лет и старше. На маршрут допускаются дети от 8 лет в сопровождении родителей.
Для организованных групп тур может проводиться в любые даты по согласованию с туроператором.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по туристским маршрутам не рекомендуется.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Будет ли на маршруте сотовая связь?
В селе Кага лучше всего ловит связь Мегафон.
Билайн и МТС ловят плохо.
Связь Теле 2 на территории Башкирии не работает.
В отдаленных природных достопримечательностях вся связь может отсутствовать или иметь плохой сигнал.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Природа красивая!