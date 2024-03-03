2 день

Заповедники Южного Урала

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника (30 км) – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Заповедник лежит в той части Урала,где его основные хребты Крака и Урал Тау теряют меридиональное направление и распадаются на сеть весьма сложно построенных возвышенностей.

Знакомство с музейно-экскурсионного комплексом начнется с истории и особенности природы заповедника и Южного Урала.

У вольера с маралами узнаете интересные факты про них, понаблюдаете за ними, а также сделаете памятные фото.

Переезд в Бурзянский район (70 км).

По дороге обед.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника "Шульган-Таш" (пешеходная часть 4 км).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру “Шульган-Таш” (Капова пещера).

Тысячи лет назад в ней жили первобытные люди и оставили на стенах свои рисунки – изображения животных.

Столь древние рисунки, до открытия их в этой пещере, были известны лишь в пещерах Испании и Франции.

Возвращение на турбазу (100 км).

Ужин.

Автопереезд за день – 200 км

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин; экскурсии – в заповеднике «Шульган-Таш», Баш. гос. заповедник.