Знакомство с Башкортостаном: вкус и колорит

Знакомство с Башкортостаном
Этот тур приглашает вас в увлекательное путешествие по Башкортостану, погружая в его уникальные традиции, культуру и природу.

В рамках программы вы посетите главные достопримечательности Уфы, исследуете тайны древних археологических памятников, освоите
секреты национальной кухни и прикоснетесь к богатому наследию башкирского народа.

В программе тура — покорение древнейнего шихана и знакомство с уникальными природными явлениями региона.

Это путешествие — идеальный способ открыть для себя колоритный и гостеприимный Башкортостан, наполненный ароматами, вкусами и культурными сокровищами.

Ближайшие даты:
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классами

08:45 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (в помещении туристско-информационного центре «Уфа»).

Возможен трансфер от отеля (по предварительному запросу в 08:45).

Встреча с представителем туроператора.

09:00-13:00 Обзорная экскурсия по Уфе.

Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности города, такие как театр оперы и балета, фонтан «Семь девушек», кафедральный собор, монумент Дружбы и другие знаковые места.

13:30-14:15 Обед. Национальная башкирская кухня. Ресторан «Азык-тулек».

Затем состоится обед в ресторане «Азык-Тулек», предлагающем блюда современной башкирской кухни из экологически чистых продуктов.

14:15-14:20 Трансфер (5 минут).

14:20-15:30 Национальный музей Республики Башкортостан, где представлена история, культура и природа региона.

15:30-15:35 Трансфер (5 минут).

15:35-18:15 Этнопрограмма с мастер-классами по приготовлению башкирских блюд, рассказами о национальной кухне и костюмах, фотосессиями в национальных костюмах и чаепитием.

Заключительная часть дня предусматривает свободное время, которое можно провести на своё усмотрение: посетить рестораны, прогуляться по паркам, осмотреть дополнительные достопримечательности, заняться покупками и приобретением сувениров. Для желающих предусмотрен трансфер обратно в гостиницу.

18:15-18:45 Трансфер до гостиницы (для желающих).

2 день

Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"

07:00-08:30 Завтрак в гостинице.

08:30-09:00 Трансфер от вашей гостиницы (точное время зависит от расположения выбранного объекта размещения).

09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).

11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!

Наш путь лежит к знаменитому шихану Торатау — одному из главных жемчужин Южного Урала.

Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.

По дороге гид поделится интересными фактами о возрасте шихана, её происхождении и удивительной истории формирования.

Когда вы достигнете вершины, можно сделать незабываемые фотографии и полюбоваться окружающей панорамой.

13:00-13:45 Обед.

13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.

14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».

16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта.

Затем предстоит переезд в уникальный бальнеологический курорт. Здесь нас ждут экскурсия по территории курорта, с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.

17:30-19:30 Возвращение в Уфу, трансфер до гостиницы (2 часа в пути).

К вечеру наша программа завершится возвращением в Уфу, где появится возможность немного погулять по вечернему городу, устроить шопинг или же просто насладиться тишиной и спокойствием номера гостиницы после насыщенного дня приключений и впечатлений.

3 день

Экскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций

08:30-09:00 Трансфер от вашей гостиницы (точное время зависит от расположения выбранного объекта размещения).

09:00-10:00 Выезд из Уфы.

Переезд на колодно-бортевую пасеку (Иглинский район).

10:00-12:40 Экскурсия по колодно-бортевой пасеке.

Тур стартует с утра выездом из гостиницы на колодно-бортевую пасеку близ Уфы, где проводится экскурсия с рассказом о бортничестве и традиции добычи дикого меда. Гостям предложат попробовать себя в конкурсах мини-сабантуя, а затем угостят аутентичным обедом, приготовленным на костре.

12:40-14:10 Переезд в Чишминский район.

14:10-15:40 Посещение Мавзолея Тура-Хана и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Далее последует путешествие в Чишминский район, где вас ждёт визит в историко-культурный комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций. Среди ключевых мест посещения — Мавзолей Тура-Хана и пешая прогулка по живописной экотропе, наполненная увлекательными рассказами о быте и обычаях кочевников прошлого.

15:40-17:10 Возвращение в Уфу с заездом в аэропорт (при наличии гостей с плановым вылетом).

Желающие отправиться на самолёт смогут предварительно высадиться в аэропорту. Все остальные прибывают в гостиницу и проводят остаток вечера по своему усмотрению.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы (одноместное размещение).

Возможно размещение в других отелях 3, 4 и 5 звезд, стоимость тура в этом случае рассчитывается отдельно. Уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Амакс Сити Hotel» 3

2 ночи

К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.

Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.

От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание 2 суток в гостинице (одноместное размещение)
  • Питание: завтраки при гостинице (2 и 3 дни), обеды с дегустацией блюд башкирской национальной кухни (1, 2, 3 дни тура)
  • Обзорная экскурсия по Уфе, услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Путеводитель по городу Уфа
  • Сопровождение гида-координатора по маршруту
  • Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
  • Экскурсия по национальному музею Республики Башкортостан
  • Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и башкирском костюме
  • Кулинарный мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
  • Дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни
  • Чаепитие
  • Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
  • Страхование от несчастного случая
  • Экскурсия и подъем на шихан Торатау (гора - древний коралловый риф)
  • Катание на лошадях
  • Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука (работа инструктора)
  • Экскурсия на Усолке
  • Купание в Красносноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
  • Экскурсия на колодно-бортевую пасеку
  • Участие в мини-сабантуе
  • Экскурсия на Мавзолей Турахана и визит-центр музея кочевых цивилизаций
  • Трансфер до аэропорта в 3-й день тура
  • Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Питание: 1 день: завтрак, ужин, 2 день: ужин, 3 день: ужин
  • Мастер-класс по игре на курае и на кубызе
  • Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
  • Сувениры, подарки
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Трансфер от аэропорта или ж/д станции до отеля/точки начала тура в 1-й день тура
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования. Удобная обувь и одежда для активной части тура.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

