2 день

Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"

07:00-08:30 Завтрак в гостинице.

08:30-09:00 Трансфер от вашей гостиницы (точное время зависит от расположения выбранного объекта размещения).

09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).

11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!

Наш путь лежит к знаменитому шихану Торатау — одному из главных жемчужин Южного Урала.

Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.

По дороге гид поделится интересными фактами о возрасте шихана, её происхождении и удивительной истории формирования.

Когда вы достигнете вершины, можно сделать незабываемые фотографии и полюбоваться окружающей панорамой.

13:00-13:45 Обед.

13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.

14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».

16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта.

Затем предстоит переезд в уникальный бальнеологический курорт. Здесь нас ждут экскурсия по территории курорта, с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.

17:30-19:30 Возвращение в Уфу, трансфер до гостиницы (2 часа в пути).

К вечеру наша программа завершится возвращением в Уфу, где появится возможность немного погулять по вечернему городу, устроить шопинг или же просто насладиться тишиной и спокойствием номера гостиницы после насыщенного дня приключений и впечатлений.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160