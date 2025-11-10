В рамках программы вы посетите главные достопримечательности Уфы, исследуете тайны древних археологических памятников, освоите
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Обзорная экскурсия по Уфе, Национальный музей Республики Башкортостан, этнопрограмма с мастер-классами
08:45 Сбор участников тура на площади Салавата Юлаева (в помещении туристско-информационного центре «Уфа»).
Возможен трансфер от отеля (по предварительному запросу в 08:45).
Встреча с представителем туроператора.
09:00-13:00 Обзорная экскурсия по Уфе.
Во время прогулки вы увидите главные достопримечательности города, такие как театр оперы и балета, фонтан «Семь девушек», кафедральный собор, монумент Дружбы и другие знаковые места.
13:30-14:15 Обед. Национальная башкирская кухня. Ресторан «Азык-тулек».
Затем состоится обед в ресторане «Азык-Тулек», предлагающем блюда современной башкирской кухни из экологически чистых продуктов.
14:15-14:20 Трансфер (5 минут).
14:20-15:30 Национальный музей Республики Башкортостан, где представлена история, культура и природа региона.
15:30-15:35 Трансфер (5 минут).
15:35-18:15 Этнопрограмма с мастер-классами по приготовлению башкирских блюд, рассказами о национальной кухне и костюмах, фотосессиями в национальных костюмах и чаепитием.
Заключительная часть дня предусматривает свободное время, которое можно провести на своё усмотрение: посетить рестораны, прогуляться по паркам, осмотреть дополнительные достопримечательности, заняться покупками и приобретением сувениров. Для желающих предусмотрен трансфер обратно в гостиницу.
18:15-18:45 Трансфер до гостиницы (для желающих).
Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"
07:00-08:30 Завтрак в гостинице.
08:30-09:00 Трансфер от вашей гостиницы (точное время зависит от расположения выбранного объекта размещения).
09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).
11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!
Наш путь лежит к знаменитому шихану Торатау — одному из главных жемчужин Южного Урала.
Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.
По дороге гид поделится интересными фактами о возрасте шихана, её происхождении и удивительной истории формирования.
Когда вы достигнете вершины, можно сделать незабываемые фотографии и полюбоваться окружающей панорамой.
13:00-13:45 Обед.
13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.
14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».
16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта.
Затем предстоит переезд в уникальный бальнеологический курорт. Здесь нас ждут экскурсия по территории курорта, с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.
17:30-19:30 Возвращение в Уфу, трансфер до гостиницы (2 часа в пути).
К вечеру наша программа завершится возвращением в Уфу, где появится возможность немного погулять по вечернему городу, устроить шопинг или же просто насладиться тишиной и спокойствием номера гостиницы после насыщенного дня приключений и впечатлений.
Экскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций
08:30-09:00 Трансфер от вашей гостиницы (точное время зависит от расположения выбранного объекта размещения).
09:00-10:00 Выезд из Уфы.
Переезд на колодно-бортевую пасеку (Иглинский район).
10:00-12:40 Экскурсия по колодно-бортевой пасеке.
Тур стартует с утра выездом из гостиницы на колодно-бортевую пасеку близ Уфы, где проводится экскурсия с рассказом о бортничестве и традиции добычи дикого меда. Гостям предложат попробовать себя в конкурсах мини-сабантуя, а затем угостят аутентичным обедом, приготовленным на костре.
12:40-14:10 Переезд в Чишминский район.
14:10-15:40 Посещение Мавзолея Тура-Хана и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Далее последует путешествие в Чишминский район, где вас ждёт визит в историко-культурный комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций. Среди ключевых мест посещения — Мавзолей Тура-Хана и пешая прогулка по живописной экотропе, наполненная увлекательными рассказами о быте и обычаях кочевников прошлого.
15:40-17:10 Возвращение в Уфу с заездом в аэропорт (при наличии гостей с плановым вылетом).
Желающие отправиться на самолёт смогут предварительно высадиться в аэропорту. Все остальные прибывают в гостиницу и проводят остаток вечера по своему усмотрению.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы (одноместное размещение).
Возможно размещение в других отелях 3, 4 и 5 звезд, стоимость тура в этом случае рассчитывается отдельно. Уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Амакс Сити Hotel» 3
К услугам гостей отеля AMAKS City-Hotel номера с балконом, системой центрального отопления и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. До Ледового дворца — 500 метров.
Во всех номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Гости отеля AMAKS City могут воспользоваться библиотекой. На территории отеля также работает магазин подарков и сувениров.
От отеля AMAKS City до международного аэропорта Уфа имени Мустая Карима — 22 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Уфа составляет 6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Проживание 2 суток в гостинице (одноместное размещение)
- Питание: завтраки при гостинице (2 и 3 дни), обеды с дегустацией блюд башкирской национальной кухни (1, 2, 3 дни тура)
- Обзорная экскурсия по Уфе, услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Путеводитель по городу Уфа
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Дегустация национальных напитков (буза, медовуха)
- Экскурсия по национальному музею Республики Башкортостан
- Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и башкирском костюме
- Кулинарный мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
- Дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни
- Чаепитие
- Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
- Страхование от несчастного случая
- Экскурсия и подъем на шихан Торатау (гора - древний коралловый риф)
- Катание на лошадях
- Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука (работа инструктора)
- Экскурсия на Усолке
- Купание в Красносноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
- Экскурсия на колодно-бортевую пасеку
- Участие в мини-сабантуе
- Экскурсия на Мавзолей Турахана и визит-центр музея кочевых цивилизаций
- Трансфер до аэропорта в 3-й день тура
- Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Питание: 1 день: завтрак, ужин, 2 день: ужин, 3 день: ужин
- Мастер-класс по игре на курае и на кубызе
- Мастер-класс по изготовлению свечей из вощины
- Сувениры, подарки
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Спиртные напитки
- Поднос багажа
- Трансфер от аэропорта или ж/д станции до отеля/точки начала тура в 1-й день тура
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования. Удобная обувь и одежда для активной части тура.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.